El Niño se îndreaptă spre un record istoric. OMM anunță când va atinge Dipolul valoarea maximă și la ce anomalii termice să ne așteptăm

2 minute de citit Publicat la 12:07 08 Oct 2026 Modificat la 12:16 08 Oct 2026

Fenomenul El Niño atinge valori fără precedent. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Temperaturile de la suprafața mării din zona tropicală centrală și estică a Oceanului Pacific sunt prognozate să crească până la niveluri record în perioada octombrie-noiembrie-decembrie 2026, pe fondul intensificării fenomenului El Niño, care va influența tiparele meteorologice și va avea efecte asupra economiilor, ecosistemelor și comunităților din întreaga lume.

Actualizarea lunară privind clima sezonieră la nivel global, publicată de Organizația Meteorologică Mondială (OMM), arată că El Niño va continua să se intensifice înainte de a atinge nivelul maxim prognozat în luna decembrie.

Fenomenul este probabil să aducă temperaturi peste medie în mare parte a globului și să modifice regimul precipitațiilor, crescând riscul de secetă și inundații în diferite regiuni.

Actualizarea globală privind clima sezonieră oferă informații de referință despre factorii climatici de amploare care influențează vremea. Printre aceștia se numără El Niño-Oscilația Sudică (ENSO), Dipolul Oceanului Indian (IOD) și temperaturile de la suprafața mării din Atlanticul tropical, toate având un impact asupra temperaturilor și precipitațiilor sezoniere.

Probabilitate de aproape 100% ca fenomenul El Niño să persiste până în februarie 2027

Raportul completează actualizarea OMM privind fenomenul El Niño/La Niña, publicată trimestrial.

„El Niño este ferm instalat și se intensifică rapid. Prognozele OMM indică o probabilitate de aproape 100% ca fenomenul să persiste până în februarie 2027, ceea ce înseamnă că ar putea fi unul dintre cele mai puternice episoade înregistrate cel puțin din 1950”, a declarat secretarul general al OMM, Celeste Saulo.

Această probabilitate de aproape 100% nu este rezultatul unui singur model. Ea reprezintă un consens obținut de 13 centre naționale și internaționale – de la Washington la Tokyo, Londra și Pune – pe baza schimbului în timp real de date provenite de la geamanduri oceanografice, sateliți și radiosonde, coordonat de OMM.

„El Niño nu adaugă căldură nouă planetei. Fenomenul eliberează căldura pe care oceanul a stocat-o deja sub suprafață – motiv pentru care un episod puternic devine atât de des asociat cu unul dintre cei mai călduroși ani măsurați vreodată, așa cum s-a întâmplat în 2024”, a declarat Celeste Saulo în cadrul Global Heat Forum, desfășurat la Bangkok.

„Oceanul din care este extrasă această căldură este cel mai cald pe care l-am măsurat vreodată. Pur și simplu există mai multă căldură disponibilă pentru a fi eliberată”, a precizat oficialul OMM.

Ce este indicele Niño 3.4 și legătura cu anomaliile termice

Anomaliile temperaturii de la suprafața mării în zona ecuatorială central-estică a Pacificului, regiunea aflată în centrul fenomenului El Niño, sunt măsurate prin intermediul indicelui Niño 3.4, utilizat pe scară largă.

Valoarea acestui indice a crescut semnificativ, de la o medie de +1,6°C peste normal în iunie 2026 la +2,5°C peste normal în august.

Pentru perioada octombrie-noiembrie-decembrie, media sezonieră a anomaliei temperaturii de la suprafața mării în zona Niño 3.4 este prognozată să ajungă la aproximativ +3,7°C, cu un vârf estimat în jurul lunii decembrie.

Aceasta ar fi cea mai mare valoare înregistrată de la începutul observațiilor și ar depăși recordul anterior de +2,6°C, înregistrat în perioada noiembrie 2015-ianuarie 2016.

Și alte bazine oceanice contribuie la prognoza sezonieră.

Un Dipol pozitiv al Oceanului Indian, un fenomen climatic care poate influența puternic regimul precipitațiilor din zona Oceanului Indian, este estimat să atingă valoarea maximă în octombrie, după care să înceapă să scadă.

Dipolul Oceanului Indian poate contribui, alături de El Niño și alți factori climatici, la modificarea tiparelor atmosferice care influențează vremea la scară globală, inclusiv în Europa.

Anomalia sezonieră pentru perioada octombrie-decembrie este prognozată la aproximativ +0,5°C.

Între timp, potrivit Actualizării globale privind clima sezonieră, temperaturile de la suprafața mării din bazinul ecuatorial al Oceanului Atlantic sunt prognozate să rămână peste valorile normale.