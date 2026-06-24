Un satelit al NASA a surprins o undă Kelvin, întinsă pe sute de km în Pacific, care semnalează un fenomen El Niño extrem de puternic

Unda Kelvin, marcată cu roșu, de-a lungul Oceanului Pacific, cu câteva zile înainte ca fenomenul El Niño să fie declarat oficial. Sursa foto: NASA Earth Observatory/ Lauren Dauphin

Un val masiv de apă caldă își face drum peste Oceanul Pacific, pe măsură ce El Niño intră în plină desfășurare, arată imaginile din satelit, potrivit Live Science. Banda, numită undă Kelvin, marchează o creștere a nivelului mării peste media obișnuită, care se întinde pe sute de mile de-a lungul ecuatorului.

Anomalia este cauzată de apele mai calde asociate cu El Niño — faza caldă a unui tipar climatic natural, a cărui actuală manifestare ar putea deveni una dintre cele mai puternice înregistrate vreodată.

Satelitul Sentinel-6 Michael Freilich a surprins deviațiile față de înălțimea medie a suprafeței mării pe 8 iunie. Zonele roșii indică suprafețe ale mării mai înalte decât de obicei, în timp ce zonele albastre marchează regiuni cu înălțimi mai mici ale suprafeței.

Dezvoltat și lansat în 2020 de NASA și Agenția Spațială Europeană și operat de Organizația Europeană pentru Exploatarea Sateliților Meteorologici (EUMETSAT), Sentinel-6 Michael Freilich măsoară modificările în înălțimea suprafeței mării până la fracțiuni de inch, la fiecare 10 zile.

Apele din Pacific se încălzesc într-un ritm fără precedent în ultimele luni

Datele completează măsurători ale temperaturii suprafeței mării, care au arătat că apele din Pacific se încălzesc într-un ritm fără precedent în ultimele luni, determinând oamenii de știință să declare începutul unui nou El Niño pe 11 iunie.

Când apa oceanului se încălzește, aceasta se dilată și ocupă mai mult spațiu. Acest lucru se traduce printr-o creștere a înălțimii apei față de satelit și față de centrul Pământului, lucru detectat de echipamentele sensibile ale satelitului. În unele puncte de-a lungul ecuatorului, suprafața mării este acum cu peste 6 inci (15 centimetri) mai înaltă decât de obicei.

Cum se formează undele Kelvin

Undele Kelvin precum aceasta se formează atunci când vânturile din Pacificul de vest, în apropierea ecuatorului, slăbesc și își schimbă temporar direcția, suflând de la vest la est în loc de est la vest. Acest lucru permite apei calde să se acumuleze treptat în est, adâncind stratul de ape calde de la suprafață și împiedicând ridicarea apelor mai reci de dedesubt.

Unda a ajuns acum pe coasta vestică a Americii de Sud.

NASA observase deja câteva alte unde Kelvin în acest an, sugerând că un episod El Niño urma să apară în curând. În ianuarie, Sentinel-6 Michael Freilich a detectat una lângă Micronezia, care s-a disipiat la mijlocul lunii februarie. O altă undă a apărut în martie și a ridicat nivelul mării în apropierea Peru până la mijlocul lunii mai.

Schimbările temperaturii sau ale înălțimii suprafeței mării pot modifica tiparele de circulație atmosferică și pot influența vremea. El Niño crește adesea cantitatea de precipitații în sud-vestul SUA, Columbia, Peru și Ecuador, în timp ce precipitațiile din vestul Pacificului tind să scadă.

„Deocamdată, pare că va fi unul mare”

Cel mai recent El Niño, care a durat din iunie 2023 până în aprilie 2024, a amplificat temperaturile medii globale, făcând din 2024 cel mai cald an înregistrat și primul care a depășit pragul de 1,5 grade Celsius de încălzire — o limită stabilită prin Acordul de la Paris, dincolo de care efectele schimbărilor climatice devin din ce în ce mai catastrofale.

Condițiile din 8 iunie din vestul Pacificului au fost similare cu cele din 1997, în timpul unui El Niño deosebit de puternic, potrivit unei declarații NASA. Anul 2026 a înregistrat până acum mai puține unde Kelvin decât 1997, dar acest El Niño încă se intensifică.

„Deocamdată, pare că va fi unul mare — mai mult decât aș fi spus săptămâna trecută — dar avem nevoie în continuare de mai multe observații pentru a ști ce se va întâmpla”, a declarat Severine Fournier, cercetător în nivelul mării la Jet Propulsion Lab al NASA, în aceeași declarație.