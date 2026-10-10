Oceanul Pacific central tocmai a doborât un record de temperatură. Experții spun că ar putea semnala un nou tip de El Niño

El Niño e un fenomen meteo care descrie încălzirea apelor de suprafață din estul Oceanului Pacific. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Temperatura apei la suprafața oceanului a depășit 30 de grade Celsius într-o regiune-cheie pentru El Niño, pentru prima dată de când există măsurători, un semn că intensitatea și locul în care apar unele episoade El Niño s-ar putea schimba, scrie Live Science.

Temperatura de la suprafața apei într-o zonă-cheie din Pacificul ecuatorial central a depășit toate valorile înregistrate vreodată în această regiune, trecând pentru prima dată de pragul de 30 de grade Celsius, potrivit datelor preliminare publicate luni, 5 octombrie.

Mai exact, temperaturile au fost măsurate în regiunea Niño 3.4, situată între 5 grade latitudine nordică și 5 grade latitudine sudică și între 120 și 170 de grade longitudine vestică. Cercetătorii folosesc această zonă pentru a urmări evoluția fenomenului El Niño, faza caldă a unui ciclu climatic natural care se întinde pe mai mulți ani și care este acum în plină desfășurare, intensificându-se constant. Cât de important este însă acest nou record și ar putea el să anunțe episoade El Niño tot mai extreme în viitor?

În această perioadă a anului, temperaturi de peste 30 de grade sunt obișnuite în așa-numitul „bazin cald” al Pacificului de vest, o masă de apă aflată la nord-est de Australia. Regiunea Niño 3.4 se află însă departe de acest bazin și are de regulă temperaturi mult mai scăzute.

Noile date indică „o stare excepțional de caldă pentru această parte a Pacificului tropical”, a declarat Jin-Yi Yu, profesor de științele sistemului Pământ la Universitatea California din Irvine.

„Dacă temperatura zilnică de peste 30°C raportată pentru El Niño 3.4 va fi confirmată în setul de date observaționale, ar fi un record extraordinar”, a mai precizat Yu pentru Live Science, într-un e-mail.

Și alți experți sunt de aceeași părere. O temperatură de peste 30 de grade la suprafața apei în regiunea Niño 3.4 reprezintă un nou record „foarte semnificativ”, a declarat pentru Live Science Timothy Osborn, profesor de științe climatice și director al Unității de Cercetare Climatică de la Universitatea East Anglia din Marea Britanie.

Mat Collins, profesor de sisteme climatice și șeful departamentului de matematică și statistică al Universității din Exeter, tot din Marea Britanie, a calificat la rândul său temperatura drept „foarte semnificativă”, într-un e-mail trimis publicației.

Osborn a subliniat însă că temperatura absolută nu este modul standard în care se măsoară puterea unui El Niño. De obicei, cercetătorii evaluează intensitatea fenomenului comparând temperatura apei din regiunea Niño 3.4 fie cu media obișnuită din zonă, fie cu temperaturile de la suprafața oceanului din restul zonei tropicale.

A doua metodă elimină distorsiunea din date cauzată de încălzirea globală a oceanelor provocată de schimbările climatice.

„Potrivit acestor criterii, episodul actual este deja aproape de a fi cel mai puternic [El Niño] înregistrat vreodată și probabil că va depăși curând recordurile anterioare, dat fiind că prognozele arată că se va intensifica în continuare”, spune Osborn. „După unele criterii, este deja un record pentru această perioadă a anului”.

Un „super” El Niño

Fenomenul El Niño apare atunci când apa caldă din vestul Pacificului tropical migrează spre est, de-a lungul Ecuatorului, către America de Sud. Acest lucru duce la creșterea temperaturilor la nivel global și provoacă ploi abundente și inundații în regiuni precum Africa de Est, sudul Chinei, sudul Statelor Unite și coasta pacifică a Americii de Sud ecuatoriale, în timp ce zone precum Indonezia, Filipine, sudul Africii și nordul Americii de Sud se confruntă cu secetă.

„Efectele El Niño sunt cele mai puternice în zona tropicală și în teritoriile din jurul Oceanului Pacific”, explică Osborn. „Un El Niño de o intensitate record este foarte important pentru că perturbă puternic circulația atmosferică, cea care controlează tiparele meteorologice, inclusiv distribuția precipitațiilor”.

La data de 6 octombrie, anomalia de temperatură din regiunea Niño 3.4 era de 3,34 grade Celsius peste medie și continua să crească. Un El Niño obișnuit ridică temperaturile din Niño 3.4 cu cel mult 1–2 grade peste medie, așa că situația actuală este „excepțional de mare”, a spus Yu. „Asta arată că se dezvoltă un El Niño foarte puternic, ceea ce uneori este numit un «super» El Niño”.

El Niño din acest an este amplificat de încălzirea globală provocată de om, care a ridicat temperatura de fond a oceanelor. Prin urmare, este probabil ca temperatura apei în regiunea Niño 3.4 să crească în continuare în săptămânile următoare și să atingă vârful în noiembrie sau decembrie, înainte de a începe să scadă din nou în 2027, a explicat Collins.

„Anomalia din Niño 3.4 va rămâne foarte probabil extrem de mare și ar putea crește și mai mult”, a spus Yu, în acord cu prognozele care arată că aceasta ar putea ajunge la 4 grade Celsius până în noiembrie.

Un nou tip de El Niño?

Lumea se află în pragul depășirii unui nivel critic de încălzire, ceea ce ridică întrebarea dacă situația actuală poate fi considerată noua normalitate pentru episoadele El Niño din viitor.

Deși este probabil ca, în medie, viitoarele episoade El Niño să fie mai extreme decât cele din trecut, nu fiecare dintre ele va doborî recorduri și nu va fi la fel de spectaculos ca cel în desfășurare acum, pentru că aceste fenomene tind să fie foarte variabile, a explicat Collins.

Pe măsură ce schimbările climatice se intensifică, marea îngrijorare este că anumite regiuni vor fi deja pregătite pentru condiții extreme chiar înainte de apariția unui El Niño, a spus Osborn. De exemplu, zonele care devin tot mai uscate din cauza încălzirii globale ar putea trece prin secete catastrofale dacă se suprapun cu regiunile care se confruntă cu secetă în timpul episoadelor El Niño. La fel, locurile care devin tot mai ploioase ar putea avea parte de averse și inundații și mai grave dacă se suprapun cu zonele unde precipitațiile cresc în timpul El Niño. Asta nu înseamnă neapărat că episoadele El Niño extreme vor deveni noua normalitate, a adăugat el.

În schimb, s-ar putea ca locul în care apar episoadele El Niño și durata lor să se schimbe, a sugerat Yu.

„În cercetările grupului meu și ale colaboratorilor noștri, am documentat schimbări nu doar în intensitatea El Niño, ci și în locul în care are loc încălzirea și în cât timp persistă episoadele”, a adăugat el.

Yu și colegii săi au contribuit la introducerea ideii că asistăm la apariția a două tipuri distincte de El Niño: El Niño din Pacificul de est și El Niño din Pacificul central.

„Multe episoade El Niño din perioada de început a măsurătorilor au fost dominate de încălzirea din estul Pacificului tropical, în timp ce episoadele El Niño din Pacificul central au devenit mult mai frecvente în ultimele decenii”, a explicat el, adăugând că episoadele El Niño durează, de asemenea, tot mai mult.

Încălzirea globală ar putea crea un nou tip de El Niño prin întărirea interacțiunilor dintre atmosferă și ocean în Pacificul subtropical, a spus Yu. Dacă aceste interacțiuni se combină cu procesele din Pacificul ecuatorial, acolo unde apar episoadele El Niño din estul Pacificului, ele ar putea declanșa fenomene neobișnuit de puternice, cu o încălzire extremă în Pacificul central.

„Asta oferă un motiv fizic pentru a lua în serios posibilitatea ca episoadele El Niño extreme să devină mai frecvente într-un climat mai cald”, a spus Yu. „Dar aș face o distincție între asta și ideea că fiecare El Niño va deveni tot mai puternic”.