Sorin Grindeanu, președintele PSD, Luca Niculescu, prim-ministrul României. Sursa colaj foto: Agerpres

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat joi seara, într-un interviu oferit la Digi24, că are o experiență administrativă mai mare decât premierul României, Luca Niculescu, după ce i s-a atras atenția că acesta din urmă adoptă o poziție mai rezervată în privința unei eventuale majorări a taxelor în 2027. În plus, liderul social-democraţilor a precizat din nou că, anul viitor, nu vor creşte taxele în România.

Prim-ministrul României, Luca Niculescu, oferă răspunsul: "Nu ne dorim să fie" de fiecare dată când este întrebat dacă vor fi majorări la taxe în cursul anului 2027. Pe de altă parte, preşedintele PSD a dat asigurări şi luna trecută, şi în această seară că acest scenariu nu se va întâmpla. Iar în cadrul declaraţiilor de azi, Sorin Grindeanu a subliniat că, de fapt, are mai multă experienţă administrativă decât şeful Executivului.

"E mai prudent primul-ministru, probabil, eu vă spun, având poate și o mai mare experiență administrativă și văzând lucrurile cum se duc și văzând și altceva: că modul în care a fost gestionată economia de un an și jumătate, adică din experiența trecută, prin creșterea taxelor, n-a dus decât la descreșteri și la scădere economică. Deci, efectul nu va fi cel pe care ni-l dorim, dacă creștem taxele, va fi exact invers.

Bolojan a crescut taxele și avem scădere economică. Așa că nu asta este soluția. Soluția este să găsești mijloacele potrivite, să găsești acele scheme financiare – nu știu dacă e cuvântul potrivit – astfel încât să impulsionezi economia, să dai impuls economiei, să ajuți economia, să ajuți companiile, să reînceapă să funcționeze economia, să trecem pe creștere economică. Pentru că eu cred că anul 2026, efect a acestor politici, îl vom avea pe scădere", a explicat liderul social-democraţilor.

La începutul acestei luni, premierul Luca Niculescu a declarat că Guvernul îşi doreşte să nu introducă taxe şi impozite noi în 2027, însă o decizie în acest sens va putea fi comunicată odată cu elaborarea bugetului pe anul viitor, în funcţie de execuţia bugetară, fondurile din PNRR şi traiectoria fiscal-bugetară.

"Dar marea noastră dorinţă este de a nu avea taxe şi impozite noi, pentru că, după cum am mai spus-o de mai multe ori, este greu în acest moment să le spui românilor: ştiţi, va trebui să suportaţi din nou taxe şi impozite noi. Ce dorim este, cum am spus, o cheltuire echilibrată a banului public, în primul rând la noi, în instituţiile noastre, şi o colectare mai bună şi o creştere economică. Şi de-abia după aceea să ne gândim la alte soluţii", a transmis şeful Executivului.