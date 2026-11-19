Macron cere ca subiectul aderării Ucrainei la NATO să fie readus în discuție. "Prezenţa sa, relevantă pentru securitatea noastră"

1 minut de citit Publicat la 22:57 19 Noi 2026 Modificat la 22:59 19 Noi 2026

Andy Burnham, premierul Marii Britanii, Volodimir Zelenski, preşedintele Ucrainei, Friedrich Merz, cancelarul Germaniei, Emmanuel Macron, preşedintele Franţei, emisarii americani Jared Kushner şi Steve Witkoff. Sursa foto: Getty Images

Preşedintele francez, Emmanuel Macron, a cerut joi, la Berlin, la finalul reuniunii Coaliţiei Voinţei, ca subiectul aderării Ucrainei la NATO să fie readus în discuţie, relatează dpa, conform Agerpres. Referindu-se la situația de după încheierea războiului cu Rusia, Macron a spus că "Ucraina va fi o ţară foarte bine echipată, cu o armată numeroasă, iar prezenţa sa în NATO este relevantă pentru securitatea noastră pe termen lung".

"În situaţia actuală, având în vedere poziţiile maximaliste ale Rusiei, cred că trebuie să redeschidem chestiunea aderării Ucrainei la NATO", a declarat Macron. El propusese acest lucru cu câteva zile mai devreme.

Macron a afirmat că este momentul potrivit pentru a face acest lucru. Problema aderării Ucrainei la NATO a fost lăsată deoparte în prima jumătate a anului 2022, însă contextul de atunci era cu totul diferit, a explicat el.

Referitor la perioada de după război, Macron a spus: "Cred că această întrebare se pune astăzi, inclusiv pentru noi, europenii. Ucraina va fi o ţară foarte bine echipată, cu o armată numeroasă, iar prezenţa sa în NATO este relevantă pentru securitatea noastră pe termen lung".

La reuniunea de la Berlin au participat preşedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, negociatorii americani Steve Witkoff şi Jared Kushner, precum şi numeroşi alţi lideri europeni.

Cu această ocazie, Zelenski a insistat asupra unei implicări rapide a europenilor în discuţiile cu Rusia, mediate de SUA.

"Ucraina, Europa, SUA şi Rusia. Mizăm foarte mult pe acest lucru", a spus liderul de la Kiev.

Discuţii separate au avut loc cu mediatorii americani Steve Witkoff şi Jared Kushner privind calendarul şi agenda următoarei reuniuni. "Iar aceasta ar trebui să fie o reuniune în patru", a precizat preşedintele ucrainean.

Zelenski a afirmat că obiectivul său este să nu piardă timpul înaintea sosirii iernii. El a subliniat că Rusia trebuie constrânsă să lucreze concret la o soluţie de pace.

"Este nevoie de presiune. Europa este pregătită să ajute prin noi sancţiuni şi prin noi măsuri de sprijin pentru Ucraina şi poporul ucrainean", a mai spus Volodimir Zelenski.