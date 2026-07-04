Donald Trump critică, din nou, Europa: „Atunci când accepți infractori din lumea a treia, devii o țară din lumea a treia”

De la revenirea sa la putere, în 2025, Trump şi-a înăsprit poziţia deja dură antiimigraţie. Foto: Getty Images

Donald Trump a criticat, din nou, politica de migrație a țărilor din Europa. Președintele american a avertizat că țările europene se vor transforma „în țări de lumea a treia”, dacă primesc „infractori” din aceste regiuni, relatează Agerpres.



„Europa învaţă că atunci când accepți infractori din lumea a treia, devii o țară din lumea a Treia. Se întâmplă repede, într-o clipă. Am fost ales exact la timp!!!”, a scris sâmbătă Trump pe reţeaua sa Truth Social, referindu-se la afirmaţiile sale repetate conform cărora revenirea sa la Casa Albă a salvat ţara de o „invazie de migranţi”, transmite EFE.





De la revenirea sa la putere, în 2025, Trump şi-a înăsprit poziţia deja dură antiimigraţie şi şi-a exprimat criticat deschis aliații europeni, atunci când aceștia au fost în dezacord cu el.

În ziua în care SUA a sărbătorit 250 de ani de independență, preşedintele american şi-a reiterat avertismentele cu privire la „nou-veniţii care nu împărtăşesc valorile” SUA.



Trump şi membrii administraţiei sale au criticat în repetate rânduri politicile de imigraţie şi mediu ale naţiunilor europene şi, mai recent, le-au etichetat drept parteneri „teribili” pentru că nu au sprijinit SUA în războiul cu Iranul.



În ultimele luni, cele mai dure cuvinte ale sale au fost îndreptate împotriva Spaniei, Italiei, Germaniei, Franţei şi Regatului Unit, cărora le reproşează că au refuzat sprijinul logistic pentru redeschiderea Strâmtorii Ormuz sau accesul la bazele lor militare în momente cheie ale conflictului cu Teheranul.



De asemenea, el a pus sub semnul întrebării utilitatea NATO. Președintele american a anunțat că va participa la summitul NATO de la Ankara „doar din respect” pentru preşedintele turc Recep Tayyip Erdogan.



Trump a descris Uniunea Europeană drept un „tigru de hârtie” şi a sugerat că ia în considerare serios retragerea SUA din NATO.



De asemenea, el a ameninţat că va impune tarife de 100% asupra importurilor europene dacă propunerea Parlamentului European de a crea un impozit comun asupra multinaţionalelor digitale precum Google, Apple, Meta şi Amazon va avea succes.