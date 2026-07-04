NATO 3.0: Draftul declarației de la Ankara. Trump s-ar angaja să respecte Articolul 5. Care sunt îngrijorările aliaților

NATO va reafirma susținerea neclintită pentru Articolul 5 la Summitul de la Ankara. Inclusiv Trump va face asta. Sursa foto: Getty Images

Pe măsură ce liderii NATO se pregătesc pentru Summitul de la Ankara, de săptămâna viitoare, un document arată că toate cele 32 de state membre – inclusiv Statele Unite – rămân angajate față de principiul apărării colective al Alianței, relatează Euronews. Inclusiv președintele american, Donald Trump, urmează să reafirme "un angajament de neclintit" față de Articolul 5. Documentul prevede, de asemenea, că Rusia va fi calificată drept o "amenințare pe termen lung la adresa securității și stabilității euro-atlantice".

Potrivit proiectului declarației finale, aliații NATO urmează să își reafirme angajamentul de neclintit față de Articolul 5 al Tratatului NATO. Mai mult, în documentul consultat de Euronews apare că Rusia va fi descrisă drept o "amenințare pe termen lung la adresa securității și stabilității euro-atlantice" în comunicatul final al summitului NATO de la Ankara, programat între marţi, 7 iulie şi miercuri, 8 iulie.

O copie a documentului consultată de Euronews conține o declarație potrivit căreia "Iranul nu poate deține niciodată o armă nucleară" și prevede un sprijin suplimentar de 70 de miliarde de euro pentru Ucraina, urmând ca în 2027 să fie menținute niveluri de sprijin "cel puțin echivalente".

Declarația reprezintă textul final convenit în prealabil pentru Summitul de la Ankara, negociat de toate cele 32 de state aliate, inclusiv SUA. Deși documentul a fost aprobat la nivel de ambasadori, liderii vor trebui să îl valideze oficial la finalul summitului, pe 8 iulie.

cDeclarația de la Ankara va fi publicată după ce va fi aprobată de liderii aliați la summitul NATO de miercuri", a declarat un purtător de cuvânt al NATO pentru jurnaliştii de la Euronews.

Unul dintre cele mai importante aspecte ale documentului este confirmarea aparentă a Washingtonului că susține apărarea colectivă a întregii alianțe, piatra de temelie a NATO. Principiul potrivit căruia "un atac împotriva unuia este un atac împotriva tuturor" reprezintă fundamentul existenței NATO, însă, în anumite momente, președintele SUA, Donald Trump, a pus sub semnul întrebării dacă administrația sa îl sprijină pe deplin.

În anumite momente, Trump a refuzat anterior să garanteze că Statele Unite vor veni în ajutorul țărilor europene care, în opinia sa, nu își plătesc partea echitabilă pentru securitate și apărare.

Summitul de săptămâna viitoare va fi marcat de eforturile statelor europene membre NATO de a convinge administrația Trump că responsabilitatea pentru securitatea Europei nu mai depinde în aceeași măsură de armata americană, Alianța îndreptându-se acum către un "NATO 3.0", o nouă arhitectură de securitate în care Europa își conduce propriile capacități de apărare.

Totuși, ultimele șase luni au fost deosebit de turbulente pentru NATO și, deși datele arată o creștere puternică a cheltuielilor de apărare în Europa și Canada, nu există garanții că Donald Trump va recunoaște cu ușurință eforturile aliaților.

Trump: "Ei nu au fost acolo pentru noi"

În ianuarie, liderul de la Casa Albă a refuzat să excludă folosirea forței militare pentru a "prelua" Groenlanda, teritoriu semiautonom aparținând Danemarcei, stat membru NATO. Joi seară, el și-a reiterat criticile potrivit cărora aliații NATO au abandonat Statele Unite în ofensiva împotriva Iranului, calificând drept "ridicolă" continuarea unei relații "unilaterale" din partea Washingtonului.

"Ei nu au fost alături de noi!!!", a scris Trump pe platforma sa, Truth Social.

În timp ce aliații SUA încearcă pe termen scurt să depășească tensiunile, obiectivul lor principal este să asigure pe termen lung apărarea continentului prin propriile investiții, în condițiile în care Washingtonul și-a exprimat deja intenția de a reduce sprijinul convențional pentru securitatea Europei.

În luna mai, Statele Unite au anunțat că reduc resursele militare puse la dispoziția NATO chiar și în perioade de război, astfel încât anumite bombardiere strategice, avioane de luptă, submarine și nave de război nu vor mai fi disponibile pentru utilizare europeană în caz de conflict.

"Aliații au fost informați că vom reduce ceea ce furnizăm modelului de forțe al NATO", le-a declarat jurnaliștilor ambasadorul SUA la NATO, Mathew Whittaker, într-un briefing la Bruxelles, adăugând că europenii "nu pot continua să profite de contribuabilii americani".

Jurnaliştii de la Euronews au mai transmis că Euronews, secretarul general al NATO, Mark Rutte, va sublinia că Europa și Canada și-au majorat cheltuielile de bază pentru apărare cu 20% față de anul precedent. O sursă a declarat că investițiile suplimentare pentru 2025 și 2026 însumează aproape 258 de miliarde de dolari (225 de miliarde de euro).

De asemenea, Rutte va evidenția și faptul că aliații au cheltuit aproximativ 1.000 de miliarde de dolari (870 de miliarde de euro) pentru apărare de la primul mandat al lui Trump. El va numi această sumă "trilionul lui Trump" și va susține că aceste cheltuieli istorice trebuie acum transformate în capabilități militare operaționale prin cooperare transatlantică.

În plus, Mark Rutte va insista asupra necesității unui număr mai mare de militari pentru a îndeplini obiectivele NATO 3.0 și asupra nevoii ca industria europeană de apărare să își extindă și să își accelereze capacitățile de producție.