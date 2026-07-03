Un detaliu din declarația summitului NATO de la Ankara arată ce ar fi decis Trump despre Articolul 5: "Un angajament de neclintit"

Statele membre NATO urmează, de asemenea, să se angajeze să ofere Ucrainei asistență militară în valoare de 70 de miliarde de euro. Foto: Getty Images

Liderii NATO, inclusiv președintele american Donald Trump, urmează să reafirme "un angajament de neclintit" față de apărarea colectivă prevăzută de Articolul 5 al Alianței, în cadrul summitului care va avea loc săptămâna viitoare la Ankara, potrivit unui proiect de declarație aprobat vineri de ambasadorii statelor membre NATO și consultat de Reuters.

Statele membre NATO urmează, de asemenea, să se angajeze să ofere Ucrainei asistență militară în valoare de 70 de miliarde de euro (80 de miliarde de dolari) în 2026 și „cel puțin un nivel echivalent” de sprijin în 2027, potrivit declarației, care mai trebuie aprobată oficial de liderii reuniți la summit.

„Noi (...) ne-am reunit la Ankara pentru a reafirma angajamentul nostru de neclintit față de apărarea colectivă, în conformitate cu Articolul 5 al Tratatului de la Washington, și față de legătura transatlantică. Un atac împotriva unuia este un atac împotriva tuturor”, se arată în declarația pregătită pentru summitul din 7-8 iulie.

Trump a criticat frecvent NATO și statele membre, acuzându-le că nu alocă suficiente fonduri pentru apărare și că se bazează pe Statele Unite pentru protejarea Europei.

După divergențele cu liderii europeni privind războiul dintre SUA și Israel împotriva Iranului, Trump a pus sub semnul întrebării angajamentul Statelor Unite față de clauza de apărare reciprocă a NATO și a declarat chiar că ia în calcul retragerea din Alianță.

Totuși, textul aprobat de ambasadorii tuturor celor 32 de state membre NATO, inclusiv ai Statelor Unite, sugerează că președintele american este dispus să lase deoparte aceste idei, cel puțin pentru moment.

Declarația afirmă că Rusia reprezintă „o amenințare pe termen lung” la adresa „securității și stabilității euro-atlantice” și arată că statele europene membre NATO și Canada își respectă angajamentul asumat la summitul de anul trecut de la Haga privind majorarea cheltuielilor pentru apărare.

„Construim viitorul: o Europă mai puternică într-un NATO mai puternic”, se arată în text. „Aliații europeni și Canada, lucrând împreună cu Statele Unite, își asumă o responsabilitate mai mare pentru apărarea Alianței.”

Textul precizează, de asemenea, că „aliații reiterează că Iranul nu trebuie să dețină niciodată arme nucleare și solicită Iranului să respecte pe deplin libertatea de navigație prin strâmtoarea Ormuz”.