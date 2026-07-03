Statele Unite sărbătoresc, sâmbătă, 250 de ani de existență, pe călduri extreme. Parada din Philadelphia a fost anulată

Trump se duce la Mount Rushmore pentru aniversarea a 250 de ani de la Independența Statelor Unite. Sărbătorile au loc pe caniculăPublicat acum 40 minute
Festivitățile dedicate celei de-a 250-a aniversări a independenței SUA au accelerat ritmul, vineri, pe fundalul măsurilor speciale de siguranță și al temperaturilor extreme, relatează PBS.
Președintele Donald Trump călătorește în Dakota de Sud pentru a susține un discurs și a asista la spectacolul de artificii planificat la Mount Rushmore, emblematicul monument săpat în stâncă și dedicat părinților fondatori ai Statelor Unite.
În New York, primarul de stânga Zohran Mamdani și-a ținut propriul discurs cu ocazia celei de-a 250-a aniversări a existenței SUA, prezentând America drept națiune a contradicțiilor, "care lucrează în fiecare zi spre a atinge perfecțiunea în care a fost concepută".
"Frontierele se pot închide. Ar putea fi posibil să mergem pe Lună. Însă efortul de a împlini valorile consacrate inițial în Declarația de Independență este unul care dăinuie și ne aparține tuturor", a spus Mamdani, înconjurat de un grup divers de cetățeni recent naturalizați.
La Washington, Glenn Brooks, care a fost grațiat de Trump pentru participarea la tentativa de insurecție din 6 ianuarie 2021, de la Capitoliu, a declarat că este "recunoscător să participe la acest mare eveniment".
"Îmi place în Washington. Îmi place faptul că facem lucrurile corect", a spus Brooks, un bărbat din Vero Beach, Florida, care a venit în capitală însoțit de frații săi.
Activitatea culminează cu evenimentul principal de sâmbătă, când artificiile vor umple cerul, iar comunitățile vor da startul petrecerilor de cartier.
Parada din Philadelphia, anulată pe fondul caniculei
După Mount Rusmore, Donald Trump va susține un alt discurs la National Mall din Washington, înaintea unui spectacol anticipat să aibă "amploare istorică".
Există și îngrijorări de siguranță, deoarece o mare parte din Vestul Mijlociu al SUA și din Coasta de Est sunt afectate de călduri record.
Oficialii i-au avertizat pe oameni să se hidrateze corespunzător să ia pauze la aer condiționat, după cum este necesar.
În Philadelphia, parada de vineri a fost anulată din cauza caniculei.
Eveinmentul fusese conceput drept unul dintre cele mai mari la nivel național în acest weekend aniversar, cu participanți din fiecare stat.
De asemenea, mai multe suburbii din Washington au anulat sau au amânat spectacolele de artificii, din cauza temperaturilor extreme.
Aproximativ 4 din 10 adulți americani se simt "mândri" de cea de-a 250-a aniversare a țării, potrivit unui sondaj din aprilie realizat de Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research.
Aproximativ 3 din 10 au spus că "entuziasmul" definește cel mai bine emoțiile lor vizavi de eveniment.
Semnificația istorică a zilei de 4 iuliePublicat acum 7 ore si 44 minute
Statele Unite ale Americii împlinesc anul acesta 250 de ani de existență. Deși astăzi a devenit sinonim cu Independența Americii, momentul 4 iulie 1776 nu a fost singular și izolat, ci a făcut parte dintr-o lungă și intensă luptă între Imperiul Britanic, pe de-o parte, și cele 13 colonii ale sale din Lumea Nouă de cealaltă parte.
În fapt, războiul americanilor pentru ruperea de Coroana britanică a durat mult mai mult și am spunea că s-a întins până târziu, spre anul 1812, când după un alt război americano-britanic, monarhia britanică a renunțat la orice idee că ar mai putea recupera vreodată fostele sale colonii.
Când pe 4 iulie 1776, Al Doilea Congres Continental adopta în unanimitate Declarația de Independență a Statelor Unite ale Americii, războiul dura deja de mai bine de un an.
Cauzele războiului sunt complexe și dificil de prezentat într-un articol de presă însă există câteva elemente care merită precizate.
De ce s-au revoltat coloniștii din America
Imperiul Britanic începuse încă de la mijlocul secolului al XVIII-lea să se profileze ca principală putere globală. În următorii 100 de ani, avea să devină prima superputere globală, fiind capabil să-și proiecteze puterea oriunde pe glob.
În anii 1760 și 1770, Regatul Marii Britanii domina America de Nord. După Războiul de Șapte Ani (1756-1763), britanicii, care îi învinseseră pe principalii lor rivali în Lumea Nouă – Franța și Spania – controlau aproape incontestabil întreaga coastă de est a Americii de Nord. În nordul continentului, Canada britanică se extindea și încorporase deja teritoriul Quebec din fosta „Nouă Franță” – colonia franceză din America de Nord.
Dar tensiunile cu cele 13 colonii de pe coastă aveau să devină insurmontabile – americanii cereau reprezentare în Parlamentul Regatului și o politică de taxare mai relaxată.
Dar Marea Britanie avea datorii mari din cauza războaielor repetate cu celelate puteri europene și voia să-și lichideze aceste datorii cât mai repede.
Parlamentul de la Londra avea așteptarea ca guvernele coloniale din America să-și acopere propriile costuri cu apărarea și, mai mult, a emis o proclamație prin care le interzicea să se extindă spre vest, dincolo de Apalași.
Combinația de măsuri de taxare dură și interdicțiile puse de Coroană au provocat o stare de tensiune puternică între guvernele coloniale și metropolă și au alimentat dorința de rupere de Imperiu. Tensiunile au escaladat cu mai multe evenimente – de la celebra „Partidă de ceai de la Boston” (1773), emiterea „Legilor Intolerabile” și primele ciocniri între britanici (porecliți Redcoats – Tunicile Roșii) și americani, la începutul lui 1775.
Totuși, până la momentul 4 iulie, încă se credea că americanii și statul britanic vor ajunge la un consens, iar coloniștii vor reveni sub „tutela” regelui George al III-lea.
Primul Congres Continental se reunise deja de la finalul lui 1774, într-o perioadă în care americanii încercau să găsească modalități de a se înțelege cu Londra.
Rebeliunea a început la începutul anului 1775, iar britanicii au început o blocadă împotriva coloniei Massachussets, sperând să-i convingă pe coloniști să recunoască supremația Parlamentului britanic în materie de taxe și politică fiscală.
Războiul a început de facto în aprilie 1775, când au avut loc bătăliile de la Lexington și Concord (19 aprilie 1775), în care coloniștii britanici, reuniți în cadrul „Milițiilor de Patrioți”, au învins decisiv trupele britanice.
Luptele au continuat până în iulie, iar până la momentul Declarației de Independență, moderații din Congres au încercat să găsească o soluție pașnică de ieșire din criză. John Dickinson, unul dintre părinții fondatori ai republicii americane, încerca să aducă Londra la discuții prin „Petiția Ramurii de Măslin”, o ofertă a coloniștilor de oprire a ostilităților.
Petiția cerea regelui George al III-lea să medieze conflictul dintre Parlament și colonii, urmând ca, în schimb, coloniștii să accepte din nou autoritatea regală. Guvernul britanic a refuzat să-i transmită regelui petiția și a argumentat că prin actul de rebeliune deschisă împotriva Coroanei, coloniile se aflau deja în afara cadrului legal și nu puteau să-i ceară regelui să medieze între propriul guvern și colonii.
Răspunsul i-a iritat chiar și pe coloniștii americani moderați care începuseră să înțeleagă deja că războiul de anvergură era inevitabil.
Pe 4 iulie, al doilea Congres Continental proclama independența celor 13 colonii de Coroana britanică, în timp ce britanicii emiteau, în august „Proclamația de Rebeliune”, prin care anunța că se va dedica total pentru înăbușirea rebeliunii.
Practic, după 4 iulie și după Proclamația de Rebeliune, nu mai exista nicio șansă de conciliere între Imperiu și coloniile sale.
Victoria coloniștilor nu a fost inevitabilă
Războiul American de Independență s-a încheiat cu o victorie decisivă a Armatei Continentale americane și cu recunoașterea de către Regatul Marii Britanii a independenței și statalității americane.
Totuși, victoria americană în război nu a fost niciodată inevitabilă. În fapt, britanicii dețineau superioritatea în toate aspectele – de la superioritate numerică și navală până la resurse și organizare.
De cealaltă parte, Armata Continentală americană nu era mai multe de o insurgență fără prea multe resurse. Factorul decisiv în obținerea inițiativei de către americani a reprezentat-o sprijinul masiv din partea Franței.
În fapt, britanicii au eșuat în a înțelege rapid că rebeliunea din colonii nu mai era o simplă răfuială internă, ci devenise un adevărat război „global” după intrarea în conflict a Franței și Spaniei și Republicii Olandeze.
Contribuția Franței, mai ales, a fost absolut decisivă. Franța însăși urma să plătească un preț greu pentru susținerea coloniștilor americani. La mai puțin de un deceniu după ce Războiul Revoluționar American se încheia, începea Revoluția Franceză (1789) – provocată în mare parte de prăbușirea finanțelor regatului francez și de incapacitatea Coroanei Franței de a gestiona criza.
Evenimente inedite de Ziua Independenței 250Publicat acum 8 ore si 26 minute
Artificiile, hotdogii și filmele de vară de succes sunt nelipsite de Ziua Independenței în Statele Unite. Dar, pentru că anul acesta este special, americanii pot participa la mai multe evenimente inedite, scrie CNN.
De la o coastă la alta, weekend-ul prelungit de 4 iulie va include în continuare spectacole impresionante de artificii, pe fundaluri spectaculoase precum Cascada Niagara sau Mount Rushmore, precum și petreceri ca evenimentul Let Freedom Sing din Nashville.
Sail250
O flotilă de veliere de mari dimensiuni și nave militare urcă de-a lungul coastei Atlanticului, în cadrul evenimentului Sail250, care se desfășoară pe durata verii. Până pe 16 iulie, aceasta va face escale în alte trei orașe care au contribuit la formarea națiunii americane: Baltimore, New York și Boston.
Velierele variază de la nave uriașe, precum Juan Sebastian de Elcano, din Spania, și Gorch Fock, din Germania, până la nava de patrulare Eagle a Gărzii de Coastă americane și elegantul Amerigo Vespucci, din Italia, descris cândva drept „cea mai frumoasă navă din lume”.
În Maryland, Sail250 coincide cu Air Show Baltimore, organizat pe 27 și 28 iunie, cu repetiții pe 26 iunie, și cu survoluri ale unor echipe de acrobație aeriană din trei țări: RAF Red Arrows din Regatul Unit, Patrouille de France și Blue Angels ai Marinei SUA.
Flotila se va afla la New York între 4 și 8 iulie, unde vor avea loc defilări navale, tururi ale navelor și alte evenimente. Turneul Sail250 se va încheia la Boston, la mijlocul lui iulie.
Expoziție pe tema Războiului de Independență, la Yorktown, și noua bibliotecă prezidențială Theodore Roosevelt
Libertatea, egalitatea și revoluția se află în centrul unei expoziții inedite găzduite de Muzeul Revoluției Americane din Yorktown, Virginia, locul unde lupta pentru independență s-a încheiat practic prin capitularea britanică din 19 octombrie 1781.
Expoziția Fresh Views of the American Revolution are în centru 12 picturi ale cunoscutului artist popular italo-american Oscar de Mejo, comandate inițial pentru bicentenarul din 1976. Îmbinând fapte istorice și mituri patriotice, lucrările oferă o privire vie, ludică și uneori absurdă asupra unor momente precum semnarea Declarației de Independență sau trecerea fluviului Delaware de către Washington. Expoziția rămâne deschisă până pe 31 august.
Centrul Prezidențial Obama din Chicago nu este singurul obiectiv nou dedicat unui președinte american în această vară. Ridicată deasupra celebrei regiuni Badlands, Biblioteca Prezidențială Theodore Roosevelt din Medora, Dakota de Nord, se concentrează asupra anilor în care Theodore Roosevelt (al 26-lea președinte) a crescut vite și a trăit ca un cowboy în Dakota de Nord a anilor 1880.
Roosevelt considera că acea experiență l-a transformat dintr-un tânăr fragil și miop într-un om dur și rezistent, care avea să devină ulterior al 26-lea președinte al SUA și un pionier al protecției naturii.
Biblioteca se află la marginea Parcului Național Theodore Roosevelt, care păstrează ruinele fermei sale Elkhorn și modesta cabană Maltese Cross, unde „TR” a locuit la prima sa sosire în Badlands.
Orașul Medora găzduiește un festival de patru zile în jurul datei de 4 iulie, pentru a marca inaugurarea bibliotecii și aniversarea de 250 de ani a Statelor Unite.
„Ce înseamnă Ziua de 4 iulie pentru sclav?”
Casa Cedar Hill din Washington, unde Frederick Douglass și-a petrecut ultimii 17 ani de viață, oferă un cadru potrivit pentru lectura publică anuală, organizată pe 4 iulie, a celui mai cunoscut discurs al său: „What to the Slave Is the Fourth of July?”.
Născut în sclavie, Douglass a devenit un lider al mișcării aboliționiste înainte de Războiul Civil și un important apărător al drepturilor afro-americanilor după conflict.
Rostit la Rochester, New York, în 1852, discursul analizează contradicția dintre „viață, libertate și fericire”, enunțate în Declarația de Independență, și menținerea în sclavie a unui număr atât de mare de americani.
Reconstituirea Bătăliei de la Gettysburg
Nu a fost actul final al Războiului Civil American — acesta avea să vină aproape doi ani mai târziu, la Appomattox Court House, în Virginia — însă Bătălia de la Gettysburg, din 1863, a împiedicat cea mai serioasă invazie confederată a Nordului și a înclinat balanța în favoarea Uniunii.
O reconstituire de mari proporții a bătăliei, între 3 și 5 iulie, cu sute de reconstituitori în uniforme de epocă, are loc anual la istorica fermă Daniel Lady, care a servit drept spital de campanie confederat și cartier general al generalului Edward Johnson în timpul luptelor.
Reconstituirea completează o serie de evenimente dedicate aniversării de 250 de ani organizate la Gettysburg, precum clubul de lectură „Revolutionary Reads”, despre oamenii, conflictele și ideile care au modelat Revoluția Americană, pe 9 iulie și 13 august; „Voices of 1776: The Diverse Faces Behind America’s Founding”, pe 16 iulie; și musicalul „1776”, prezentat la diferite date în iulie și august.
Big Boy Nr. 4014 și Easton Heritage Day
Cea mai mare locomotivă cu aburi funcțională din lume face o călătorie aniversară de amploare, de la Scranton, Pennsylvania, la Cheyenne, Wyoming, cu numeroase opriri pe traseu.
Compania Union Pacific a construit locomotiva Big Boy Nr. 4014, care cântărește aproximativ 544 de tone, în 1941, pentru a tracta utilaje grele folosite în Al Doilea Război Mondial. Locomotiva a fost restaurată în 2019, pentru a marca 150 de ani de la inaugurarea căii ferate transcontinentale.
Călătoria de o lună, care începe pe 30 iunie, include expuneri publice în opt orașe, printre care Philadelphia, Buffalo, Chicago și Omaha, precum și opriri scurte în zeci de alte orașe și localități din opt state.
Orașul Easton, din estul Pennsylvaniei, a fost unul dintre numai trei locuri — alături de Philadelphia și Trenton — unde Declarația de Independență a fost citită cu voce tare coloniștilor, după adoptarea sa la 4 iulie 1776.
Citirea documentului de către actualul crainic al orașului reprezintă momentul central al Heritage Day, organizat pe 11 iulie. Festivalul aniversează anul acesta 50 de ani și este unul dintre cele mai patriotice din Pennsylvania.
Alte evenimente includ o paradă cu muzică de flaute militare și tobe, o petrecere de stradă cu muzică live și standuri cu mâncare, precum și reconstituitori care îi interpretează pe Ben Franklin, președintele Ulysses S. Grant, soldați din Războiul Civil și militari britanici cu tunici roșii.
Presidio: o altă aniversare de 250 de ani
Înființat de conchistadorii spanioli în 1776, Presidio din San Francisco își sărbătorește și el anul acesta 250 de ani de existență.
Administrat astăzi de Serviciul Parcurilor Naționale, vastul parc împădurit de la capătul sudic al Podului Golden Gate va marca momentul, pe 27 iunie, printr-un program de istorie vie dedicat expediției Anza din 1775-1776, din Mexic spre Alta California. Programul va face referire și la evenimentele care aveau loc atunci în cele 13 colonii.
Presidio găzduiește, de asemenea, expoziția itinerantă „I Am An American: The Nisei Soldier Experience”, despre soldații nipono-americani care au servit în forțele SUA în Al Doilea Război Mondial. Expoziția rămâne deschisă până la 31 august.
Parada Turning Point
Parada Turning Point, organizată la Schuylerville, New York, pe 2 august, comemorează victoria americană asupra trupelor britanice în Bătăliile de la Saratoga, din 1777.
Victoria a zădărnicit încercarea britanică de a împărți în două coloniile americane printr-un marș de-a lungul văii Hudson spre New York City, a schimbat radical cursul Războiului de Independență și a încurajat Franța să intre în conflict ca aliat al americanilor.
Urmând traseul pe care generalul britanic John Burgoyne l-a parcurs pentru a se preda patrioților americani, parada include peste 100 de grupuri, printre care fanfare, veterani militari și istorici.
Reconstituirea traversării fluviului Delaware de către Washington
Generalul George Washington și trupele sale vor traversa din nou fluviul Delaware. De data aceasta, de două ori.
Actorii de reconstituire costumați vor trece râul în replici din lemn ale bărcilor Durham, plecând din Washington Crossing Historic Park, în Pennsylvania.
Prima reconstituire, pe 13 decembrie, este completată de un sat istoric cu activități de istorie vie, care ilustrează viața militară și civilă de la sfârșitul secolului al XVIII-lea, precum și de activități pentru familii și standuri cu mâncare.
A doua reconstituire are loc chiar la aniversarea traversării de către Washington: într-o zi de Crăciun friguroasă, cu zăpadă și mohorâtă, ca în 1776.
Trump și-a pus poza pe pașaportul aniversarPublicat acum 8 ore si 39 minute
Donald Trump a făcut publică, la sfârșitul lui iunie, imaginea unui nou paşaport american, în ediţie limitată, pe care figurează portretul său, editat cu ocazia celei de-a 250-a aniversări a Declaraţiei de Independenţă a SUA.
„Noul paşaport al SUA, în care se afirmă «Bun venit, dar purtaţi-vă bine!»”, a scris Donald Trump într-un mesaj publicat pe platforma sa Truth Social. Pare că Donald Trump nu știe la ce se folosește un pașaport și crede că el se eliberează imigranților.
Imaginea îl arată pe preşedintele american cu privire sumbră, sprijinit de biroul său, cu semnătura sa şi având în spate textul Declaraţiei de Independenţă. Ea pare să se inspire dintr-un portret realizat de fotograful Casei Albe, Daniel Torok.
Pe a doua pagină se regăseşte un tablou reprezentând semnarea Declaraţiei de Independenţă în 1776, însoţit de fraza „Statele Unite ale Americii 250”.
Casa Albă a publicat, de asemenea, această imagine cu legenda „Paşaport Patriot”.
Niciun preşedinte american aflat în funcţie nu a apărat vreodată pe paşapoarte.
Acest anunţ se înscrie în o serie de decizii care urmăresc să impună amprenta lui Donald Trump pe numeroase clădiri sau simboluri ale SUA, suscitând acuzaţii privind cultul personalităţii.
Semnătura lui Donald Trump va figura, de asemenea, pe viitoarele bancnote americane, o premieră pentru un preşedinte al SUA în funcţie.
Statele Unite împlinesc 250 de ani de existență. Cum va fi celebrat acest moment istoricPublicat acum 9 ore si 35 minute
Sâmbătă, 4 iulie 2026, Statele Unite ale Americii aniversează 250 de ani de la declararea independenței. Evenimente au loc pe tot teritoriul SUA pentru a celebra unul dintre cele mai importante momente din istoria Americii.
Congresul a locat 150 de milioane de dolari în fonduri federale pentru această sărbătoare, iar mai multe alte milioane sunt cheltuite de grupul special creat de președintele Donald Trump.
Programul pentru ziua de 4 iulie include o mare expoziție de stat care onorează regiunile Statelor Unite, un spectacol aviatic cu avioane de luptă și deschiderea unei biblioteci prezidențiale.
Festivitățile vor culmina cu un spectacol special de artificii numit „Salut pentru America”.
Dar, multe dintre evenimente nu au rămas fără controversă. Se pune tot mai mult întrebarea dacă Trump a politizat puternic sărbătoarea.
America250, unul dintre grupurile care organizează evenimente, a fost creat de Congres în urmă cu un deceniu pentru a planifica evenimente nepartizane. Dar administrația a preferat să creeze o organizație public-privată pentru asta, Freedom250.
Trump a participat deja la mai multe evenimente organizate în cadrul America 250 și va susține, de asemenea, un discurs la National Mall, pe 4 iulie, în plin val de caniculă.
Ce face Trump înainte de 4 iulie?
În cadrul săptămânii dedicate Zilei Independenței, Trump a participat la inaugurarea Bibliotecii Prezidențiale Theodore Roosevelt din Medora, Dakota de Nord.
Trump a ținut un discurs la muzeu, descriindu-l pe Roosevelt drept „un om pe care îl admir de multă vreme”, apoi a făcut un tur al spațiului.
Pe 3 iulie, înainte de Ziua Independenței, Trump va merge în Dakota de Sud pentru primul spectacol de artificii organizat după șase ani la Memorialul Național Mount Rushmore — monumentul sculptat în Black Hills, care înfățișează patru președinți americani (George Washington, Thomas Jefferson, Abraham Lincoln și Theodore Roosevelt).
Trump urmează să susțină un discurs acolo înainte de a participa la principalele celebrări din 4 iulie.
Expoziția statelor americane
O expoziție de amploare, care se desfășoară timp de 16 zile, între 25 iunie și 10 iulie, are loc pe National Mall, între Capitoliul SUA și Monumentul Washington.
Toate cele 56 de state și teritorii americane sunt reprezentate în cadrul expoziției, potrivit Freedom250, organizația care coordonează evenimentul.
Mai mulți muzicieni urmau să cânte într-o serie de concerte, însă unii dintre ei — inclusiv Martina McBride, The Commodores și Young MC — s-au retras înainte de eveniment.
Trump a anulat apoi momentele muzicale programate și a anunțat într-o postare pe rețelele sociale că va organiza „cel mai mare miting din toate timpurile”.
„Nu vrem cântăreți fără talent, dar cu onorarii mari, care să vă adoarmă. Le-am spus tuturor să stea acasă”, a scris Trump pe Truth Social.
Cântăreața country Alexis Wilkins, partenera de lungă durată a directorului FBI, Kash Patel, a interpretat imnul național al SUA la eveniment.
UFC Freedom 250
Trump și-a sărbătorit aniversarea de 80 de ani, simultan cu aniversarea a 250 de ani de la fondarea Statelor Unite, la un eveniment Ultimate Fighting Championship (UFC) organizat pe peluza Casei Albe — prima competiție sportivă profesionistă găzduită vreodată acolo.
El și alte câteva mii de fani ai artelor marțiale mixte l-au urmărit pe luptătorul american Justin Gaethje învingându-l pe adversarul său spaniol-georgian, Ilia Topuria, pentru a câștiga titlul la categoria ușoară, în gala principală.
La eveniment au participat și alți membri ai administrației, alături de președintele UFC, Dana White, prieten de lungă durată al lui Trump. La un moment dat, publicul i-a cântat președintelui „La mulți ani”.
Casa Albă a transmis că evenimentul a fost planificat de Freedom250, însă UFC a acoperit costurile. White a spus același lucru într-un interviu acordat Sports Business Journal, în ianuarie: „Plătim noi tot”.
Evenimentul a fost gratuit, cu acces pe bază de bilete. Un judecător federal a respins o acțiune în instanță care urmărea anularea evenimentului.
FBI a declarat că a dejucat un presupus plan de atac asupra evenimentului și a arestat opt persoane despre care susține că erau implicate.
Spectacolul de artificii din 4 iulie
În fiecare an, pe 4 iulie, cerul Statelor Unite este luminat de artificii. La Washington, Serviciul Parcurilor Naționale organizează anual un spectacol de amploare. Anul acesta, spectacolul de 40 de minute va fi organizat de Freedom 250.
Potrivit relatărilor, el va include peste 860.000 de artificii. Un spectacol obișnuit folosește aproximativ 10.000 de artificii și durează mai puțin de 20 de minute.
Singura cerință formulată de Freedom250 către Pyrotecnico, compania însărcinată cu realizarea spectacolului, a fost ca acesta să depășească recordul stabilit de Filipine în 2016 pentru cel mai mare spectacol de artificii din istorie, potrivit USA Today.
În afara Washington-ului
Nu doar capitala SUA găzduiește evenimente dedicate aniversării a 250 de ani de la fondarea țării. Festivități vor avea loc în toată America.
Pe 4 iulie, globul de la Times Square va coborî, într-un moment asemănător celui de Revelion.
Spre deosebire de Revelion, globul va coborî de opt ori, pentru a marca miezul nopții în fiecare dintre fusurile orare ale SUA, de fiecare dată având un design diferit, potrivit America250.
La Philadelphia va fi îngropată o capsulă a timpului, care va rămâne sigilată până în 2276, potrivit America250.
„Când va fi deschisă în 2276, vrem ca generațiile viitoare să aibă o imagine clară și autentică despre cine eram la aniversarea de 250 de ani — ce prețuiam, ce construisem și cum ne vedeam ca națiune”, a declarat Rosie Rios, președinta America250.
La Los Angeles, America250 va organiza un concert pe stadionul Los Angeles Memorial Coliseum, cu cântăreți și un public de până la 50.000 de persoane.
Sunt planificate și petreceri de cartier în orașe precum Milwaukee, în statul Wisconsin.
Lucrări la bazinul reflectorizant de la Memorialul Lincoln
În încercarea de a pregăti Washington-ul pentru aniversare, Trump a inițiat mai multe proiecte de înfrumusețare în capitala SUA.
Unele au fost considerate ostentative sau inutile, în timp ce altele au fost apreciate de locuitorii orașului.
Unul dintre obiectivele vizate a fost bazinul reflectant de la Memorialul Lincoln.
În aprilie, muncitorii au început să vopsească într-o nuanță de albastru bazinul care se întinde pe 620 de metri între Memorialul Lincoln și Monumentul Washington.
Trump a spus că proiectul său de restaurare și vopsire a bazinului va rezolva problema scurgerilor, că vopseaua va rezista 40 sau 50 de ani și că „nu vor mai fi scurgeri, nu va mai fi nicio problemă”.
După finalizarea lucrărilor, vopseaua albastră a început însă să se cojească și să plutească la suprafață, atrăgând atenția și criticile celor care priveau. Au început să se formeze și alge, ceea ce i-a determinat pe responsabili să golească din nou bazinul. Trump a dat vina pe „vandali”.
Vopsirea a fost contestată în instanță de o organizație non-profit care a cerut oprirea lucrărilor. Organizația a susținut că Trump a ignorat legile care limitează modificările aduse monumentelor istorice.
Înainte ca instanța să emită o decizie în acest caz, Trump a scris pe Truth Social, pe 3 iunie, că un ultim strat protector urma să fie aplicat chiar în acea zi și că „apa va începe să curgă la scurt timp după aceea”.