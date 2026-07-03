Statele Unite sărbătoresc, sâmbătă, 250 de ani de existență, pe călduri extreme. Parada din Philadelphia a fost anulată

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Artificiile, hotdogii și filmele de vară de succes sunt nelipsite de Ziua Independenței în Statele Unite. Dar, pentru că anul acesta este special, americanii pot participa la mai multe evenimente inedite, scrie CNN.

De la o coastă la alta, weekend-ul prelungit de 4 iulie va include în continuare spectacole impresionante de artificii, pe fundaluri spectaculoase precum Cascada Niagara sau Mount Rushmore, precum și petreceri ca evenimentul Let Freedom Sing din Nashville.

Sail250

O flotilă de veliere de mari dimensiuni și nave militare urcă de-a lungul coastei Atlanticului, în cadrul evenimentului Sail250, care se desfășoară pe durata verii. Până pe 16 iulie, aceasta va face escale în alte trei orașe care au contribuit la formarea națiunii americane: Baltimore, New York și Boston.

Velierele variază de la nave uriașe, precum Juan Sebastian de Elcano, din Spania, și Gorch Fock, din Germania, până la nava de patrulare Eagle a Gărzii de Coastă americane și elegantul Amerigo Vespucci, din Italia, descris cândva drept „cea mai frumoasă navă din lume”.

În Maryland, Sail250 coincide cu Air Show Baltimore, organizat pe 27 și 28 iunie, cu repetiții pe 26 iunie, și cu survoluri ale unor echipe de acrobație aeriană din trei țări: RAF Red Arrows din Regatul Unit, Patrouille de France și Blue Angels ai Marinei SUA.

Flotila se va afla la New York între 4 și 8 iulie, unde vor avea loc defilări navale, tururi ale navelor și alte evenimente. Turneul Sail250 se va încheia la Boston, la mijlocul lui iulie.

Expoziție pe tema Războiului de Independență, la Yorktown, și noua bibliotecă prezidențială Theodore Roosevelt

Libertatea, egalitatea și revoluția se află în centrul unei expoziții inedite găzduite de Muzeul Revoluției Americane din Yorktown, Virginia, locul unde lupta pentru independență s-a încheiat practic prin capitularea britanică din 19 octombrie 1781.

Expoziția Fresh Views of the American Revolution are în centru 12 picturi ale cunoscutului artist popular italo-american Oscar de Mejo, comandate inițial pentru bicentenarul din 1976. Îmbinând fapte istorice și mituri patriotice, lucrările oferă o privire vie, ludică și uneori absurdă asupra unor momente precum semnarea Declarației de Independență sau trecerea fluviului Delaware de către Washington. Expoziția rămâne deschisă până pe 31 august.

Centrul Prezidențial Obama din Chicago nu este singurul obiectiv nou dedicat unui președinte american în această vară. Ridicată deasupra celebrei regiuni Badlands, Biblioteca Prezidențială Theodore Roosevelt din Medora, Dakota de Nord, se concentrează asupra anilor în care Theodore Roosevelt (al 26-lea președinte) a crescut vite și a trăit ca un cowboy în Dakota de Nord a anilor 1880.

Roosevelt considera că acea experiență l-a transformat dintr-un tânăr fragil și miop într-un om dur și rezistent, care avea să devină ulterior al 26-lea președinte al SUA și un pionier al protecției naturii.

Biblioteca se află la marginea Parcului Național Theodore Roosevelt, care păstrează ruinele fermei sale Elkhorn și modesta cabană Maltese Cross, unde „TR” a locuit la prima sa sosire în Badlands.

Orașul Medora găzduiește un festival de patru zile în jurul datei de 4 iulie, pentru a marca inaugurarea bibliotecii și aniversarea de 250 de ani a Statelor Unite.

„Ce înseamnă Ziua de 4 iulie pentru sclav?”

Casa Cedar Hill din Washington, unde Frederick Douglass și-a petrecut ultimii 17 ani de viață, oferă un cadru potrivit pentru lectura publică anuală, organizată pe 4 iulie, a celui mai cunoscut discurs al său: „What to the Slave Is the Fourth of July?”.

Născut în sclavie, Douglass a devenit un lider al mișcării aboliționiste înainte de Războiul Civil și un important apărător al drepturilor afro-americanilor după conflict.

Rostit la Rochester, New York, în 1852, discursul analizează contradicția dintre „viață, libertate și fericire”, enunțate în Declarația de Independență, și menținerea în sclavie a unui număr atât de mare de americani.

Reconstituirea Bătăliei de la Gettysburg

Nu a fost actul final al Războiului Civil American — acesta avea să vină aproape doi ani mai târziu, la Appomattox Court House, în Virginia — însă Bătălia de la Gettysburg, din 1863, a împiedicat cea mai serioasă invazie confederată a Nordului și a înclinat balanța în favoarea Uniunii.

O reconstituire de mari proporții a bătăliei, între 3 și 5 iulie, cu sute de reconstituitori în uniforme de epocă, are loc anual la istorica fermă Daniel Lady, care a servit drept spital de campanie confederat și cartier general al generalului Edward Johnson în timpul luptelor.

Reconstituirea completează o serie de evenimente dedicate aniversării de 250 de ani organizate la Gettysburg, precum clubul de lectură „Revolutionary Reads”, despre oamenii, conflictele și ideile care au modelat Revoluția Americană, pe 9 iulie și 13 august; „Voices of 1776: The Diverse Faces Behind America’s Founding”, pe 16 iulie; și musicalul „1776”, prezentat la diferite date în iulie și august.

Big Boy Nr. 4014 și Easton Heritage Day

Cea mai mare locomotivă cu aburi funcțională din lume face o călătorie aniversară de amploare, de la Scranton, Pennsylvania, la Cheyenne, Wyoming, cu numeroase opriri pe traseu.

Compania Union Pacific a construit locomotiva Big Boy Nr. 4014, care cântărește aproximativ 544 de tone, în 1941, pentru a tracta utilaje grele folosite în Al Doilea Război Mondial. Locomotiva a fost restaurată în 2019, pentru a marca 150 de ani de la inaugurarea căii ferate transcontinentale.

Călătoria de o lună, care începe pe 30 iunie, include expuneri publice în opt orașe, printre care Philadelphia, Buffalo, Chicago și Omaha, precum și opriri scurte în zeci de alte orașe și localități din opt state.

Orașul Easton, din estul Pennsylvaniei, a fost unul dintre numai trei locuri — alături de Philadelphia și Trenton — unde Declarația de Independență a fost citită cu voce tare coloniștilor, după adoptarea sa la 4 iulie 1776.

Citirea documentului de către actualul crainic al orașului reprezintă momentul central al Heritage Day, organizat pe 11 iulie. Festivalul aniversează anul acesta 50 de ani și este unul dintre cele mai patriotice din Pennsylvania.

Alte evenimente includ o paradă cu muzică de flaute militare și tobe, o petrecere de stradă cu muzică live și standuri cu mâncare, precum și reconstituitori care îi interpretează pe Ben Franklin, președintele Ulysses S. Grant, soldați din Războiul Civil și militari britanici cu tunici roșii.

Presidio: o altă aniversare de 250 de ani

Înființat de conchistadorii spanioli în 1776, Presidio din San Francisco își sărbătorește și el anul acesta 250 de ani de existență.

Administrat astăzi de Serviciul Parcurilor Naționale, vastul parc împădurit de la capătul sudic al Podului Golden Gate va marca momentul, pe 27 iunie, printr-un program de istorie vie dedicat expediției Anza din 1775-1776, din Mexic spre Alta California. Programul va face referire și la evenimentele care aveau loc atunci în cele 13 colonii.

Presidio găzduiește, de asemenea, expoziția itinerantă „I Am An American: The Nisei Soldier Experience”, despre soldații nipono-americani care au servit în forțele SUA în Al Doilea Război Mondial. Expoziția rămâne deschisă până la 31 august.

Parada Turning Point

Parada Turning Point, organizată la Schuylerville, New York, pe 2 august, comemorează victoria americană asupra trupelor britanice în Bătăliile de la Saratoga, din 1777.

Victoria a zădărnicit încercarea britanică de a împărți în două coloniile americane printr-un marș de-a lungul văii Hudson spre New York City, a schimbat radical cursul Războiului de Independență și a încurajat Franța să intre în conflict ca aliat al americanilor.

Urmând traseul pe care generalul britanic John Burgoyne l-a parcurs pentru a se preda patrioților americani, parada include peste 100 de grupuri, printre care fanfare, veterani militari și istorici.

Reconstituirea traversării fluviului Delaware de către Washington

Generalul George Washington și trupele sale vor traversa din nou fluviul Delaware. De data aceasta, de două ori.

Actorii de reconstituire costumați vor trece râul în replici din lemn ale bărcilor Durham, plecând din Washington Crossing Historic Park, în Pennsylvania.

Prima reconstituire, pe 13 decembrie, este completată de un sat istoric cu activități de istorie vie, care ilustrează viața militară și civilă de la sfârșitul secolului al XVIII-lea, precum și de activități pentru familii și standuri cu mâncare.

A doua reconstituire are loc chiar la aniversarea traversării de către Washington: într-o zi de Crăciun friguroasă, cu zăpadă și mohorâtă, ca în 1776.