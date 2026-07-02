Foto: Captură video rețele sociale

Donald Trump a avut o conversație scurtă cu un algoritm de Inteligență Artificială care îl înfățișa holografic pe legendarul președinte Teddy Roosevelt (al 26-lea președinte al SUA; 1901-1909 - n. red.), discuție în care AI-ul l-a contrazis pe Trump și i-a spus că nu Canalul Panama este cea mai mare reușită a președinției sale și a criticat ideea că măreția unei țări poate fi măsurată prin proiecte uriașe de construcție.

Întâmplarea a avut loc la o expoziție din Dakota de Nord, acolo unde președintele american actual avea programat un discurs în onoarea legendarului său predecesor, discurs care s-a transformat rapid într-un exercițiu de laudă de sine și autopromovare. Donald Trump a vorbit peste o oră, timp în care s-a referit la Teddy Roosevelt doar în măsura în care asta îi permitea să se laude pe sine și să vorbească despre „reușitele” sale.

„A fost canalul Panama cea mai mare reușită a ta?”, l-a întrebat Trump pe AI-ul Teddy Roosevelt.

„La acel moment, da”, i-a răspuns scurt AI-ul, iar în timp ce Trump a încercat să încheie conversația și să spună „Bun răspuns”, AI-ul a continuat să vorbească și să contrazică perspectiva lui Trump.

President Trump asks AI President Roosevelt…“Do you consider the Panama Canal your greatest achievement?” pic.twitter.com/zvfDCL2sKS — Margo Martin (@MargoMartin47) July 1, 2026

„Canalul rămâne, fără îndoială, una dintre luptele de care sunt cel mai mândru, însă măreția este un lucru ciudat”, l-a întrerupt pe Trump holograma lui Theodore Roosevelt, animată de inteligență artificială.

„Nu întotdeauna lucrarea cea mai mare sau cea mai îndrăzneață contează cel mai mult. Canalul Panama a arătat ce putea realiza America.

Totuși, eu îmi măsor cea mai importantă realizare prin viețile pe care le-am îmbunătățit, prin parcurile protejate, prin siguranța alimentelor și medicamentelor, prin tratamentul corect oferit tuturor, nu doar câtorva”.

„Totuși, când stăteam în noroi și priveam excavatoarele, știind că navele vor trece pe acolo și vor schimba pentru totdeauna harta lumii, am simțit că lăsasem o urmă care va dăinui”, a încheiat holograma.

„Bine, ai făcut-o, mulțumesc”, a spus Trump, ușor iritat în timp ce o voce râde pe fundal. Trump a plecat apoi de la expoziție.

Discurs de o oră

Donald Trump a încheiat un discurs de peste o oră, susținut în Dakota de Nord, teoretic în onoarea lui Theodore Roosevelt, înaintea inaugurării unei noi biblioteci dedicate carierei celui de-al 26-lea președinte al SUA. În realitate, discursul a fost mai degrabă un prilej de a se lăuda pe sine.

„Refuz să vă spun — fiul meu mi-a zis: «Tată, să nu spui asta», așa că nu o voi face — refuz să vă spun cine a primit mai multe voturi: eu sau legendarul Theodore Roosevelt, care a fost extraordinar”, a spus Trump.

„Refuz să spun, pentru că veți zice: «E un lăudăros! E un om groaznic! E un om oribil!» Așa că refuz să spun. I-am spus fiului meu: «Nu voi spune!» Mulțumesc, mulțumesc pentru sfatul bun, Eric Trump”.

Președintele a făcut această afirmație ciudată în fața unei tribune ocupate de actori care reconstituiau războiul spaniol-american (1898), fără să menționeze că, la alegerile prezidențiale din 1904, în care Roosevelt a obținut 7,6 milioane de voturi, doar în jur de 20 de milioane de americani aveau drept de vot.

Într-un alt moment al discursului, Trump a amintit că Roosevelt a primit Medalia de Onoare pentru serviciul său în timpul invaziei americane din Cuba, din războiul spaniol-american din 1898. Deși Roosevelt nu a primit inițial medalia, aceasta i-a fost acordată mai mult de un secol mai târziu, în ultima săptămână a președinției lui Bill Clinton.

Trump a explicat apoi că fiul lui Roosevelt, Theodore Roosevelt Jr., a primit și el Medalia de Onoare pentru rolul său în debarcarea din Normandia, în Franța, în 1944, în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial.

În timp ce relata această poveste, Trump a arătat spre cei doi fii adulți ai săi aflați în public și a spus, așa cum a mai făcut de multe ori, că ar putea să își acorde singur Medalia de Onoare. De această dată, președintele a adăugat, însă, o variație.

Roosevelt și fiul său, a remarcat Trump, erau una dintre cele două perechi tată-fiu care „au primit cea mai înaltă distincție militară a țării noastre pentru curaj dincolo de chemarea datoriei”.

„Acum, când îi văd pe cei doi fii frumoși ai mei stând acolo, cred că îmi voi da una mie, le voi da și lor câte una și vom fi trei”, a adăugat el.

În timp ce publicul râdea, Trump a continuat să improvizeze pe această temă, sugerând că le-ar acorda fiilor săi decorația pentru vitejie militară „pentru geniul lor la vânătoare”, iar una și-ar acorda-o lui însuși pentru că a supraviețuit anchetei procurorului special privind eforturile Rusiei de a-l ajuta să câștige alegerile prezidențiale din 2016.

Trump este cunoscut pentru faptul că a obținut o scutire medicală pentru a nu participa la războiul din Vietnam, în tinerețe. Scutirea medicală a fost obținută de la un medic apropiat de tatăl său și care închiria un birou în clădirea acestuia. În timp ce soldații americani mureau pe front în Vietnam, Trump încerca să evite infectarea cu boli cu transmitere sexuală, după cum el a recunoscut. Într-o declarație stângace și insultătoare, el a spus că „lupta” sa pentru a evita bolile cu transmitere sexuală a fost „războiul meu din Vietnam”.

Trump a sugerat, de asemenea, într-un mod criptic, că vitejia lui Roosevelt și a fiului său pe câmpul de luptă validează ceea ce el a numit „teoria calului de curse”. Expresia se referă la credința veche a lui Trump în eugenie și în ideea că el ar fi produsul unei selecții naturale superioare, care îl face genetic superior altor oameni, la fel cum caii sunt selecționați genetic pentru a alerga repede.

Într-un discurs din 2020, la o fabrică Ford din Michigan, Trump a lăudat în mod asemănător „ascendența de sânge bună” a familiei fondatorului companiei, Henry Ford, un antisemit notoriu și unul dintre favoriții lui Adolf Hitler.