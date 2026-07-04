Mesajul ambasadorului român la Washington de Ziua Independenței Americii. Ce spune despre vizita lui Nicușor Dan în SUA

Andrei Muraru, ambasadorul României în Statele Unite ale Americii. FOTO: Facebook/ Andrei Muraru

Ambasadorul României la Washington, Andrei Muraru, participă la evenimentele de 4 iulie, de sâmbătă, și le-a urat americanilor „La Mulți Ani” la împlinirea a 250 de independență. Ambasadorul român a vorbit și de posibila vizită a președintelui Nicușor Dan la Washington, despre care a spus că ar putea avea loc „în următoarele luni”.

„Pentru românii din SUA e o dublă celebrare, pe de-o parte a țării care le-a oferit atâtea oportunități și un nou cămin și, în același timp, celebrează posibilitatea de a sărbători această țară și valorile ei, valorile democrației, ale egalității și căutării fericirii și de a-și păstra rădăcinile românești. În multe locuri pe care le-am vizitat unde trăiesc români, am văzut două steaguri: am văzut, evident, steagul american steagul românesc și pentru ei foarte important că-și pot păstra aceste origini.

E o comunitate extrem de bine integrată în societatea americană, care contribuie în fiecare zi la succesul acestei societăți. Am vizitat până acum comunitățile de români din 48 de state americane și vreau să spun că peste tot am auzit și auzim numai cuvinte de laudă, dincolo de faptul că România este asociată cu NATO, cu Nadia Comăneci, cu branduri puternice.

Cred că în această zi românii sărbătoresc ca mai toți americanii. Inima Americii este peste tot unde există comunități de americani, își celebrează cu mândrie steagul, fără ostentație, o fac foarte natural, participă la parade picnicuri, grătare, deci este o zi în care comunitățile mici, oriunde ar fi, celebrează aceste valori și nu doar trecutul Americii ci și această bucurie de a celebra în comunitate aceste valori pe care le trăiesc americanii zi de zi – democrația, libertatea, căutarea fericirii – adică primele cuvinte adoptate de Congresul Continental în 4 iulie 1776”, a spus Andrei Muraru, de la Washington, la Antena 3 CNN.

Întrebat cu privire la organizarea vizitei președintelui Nicușor Dan în Statele Unite, ambasadorul român a spus:

„Întrebarea nu este dacă această vizită va avea loc ci când va avea loc. Lucrăm cu partenerii americani foarte activ, chiar în aceste ultime zile am fost la Casa Albă cu colegii mei pentru discuții pe temă, deci discutăm activ.

Sigur că depinde de multe lucruri și de disponibilitatea de agendă a Casei Albe. Este în istoria și în tradiția relației cu Statele Unite ca președintele României să aibă cel puțin o vizită în timpul unui mandat aici, la Washington, pentru a construi o relație de încredere și de lucru cu președintele american. Deci toți foștii președinți ai României au avut-o, o va avea și actualul fără îndoială.

Există o agendă consistentă de proiecte pe care partea română a transmis-o celei americane și există acolo multe proiecte importante pe care Casa Albă le analizează și despre care ni s-a spus că arată excelent pentru a duce această agenda la nivel foarte înalt.

Eu m-aștept ca această vizită, fără a oferi un termen exact pentru că el va fi anunțat de cele două administrații, să se întâmple în următoarele luni”.