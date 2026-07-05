Furtuna i-a întârziat discursul lui Trump de Ziua Independenței: "Comunismul e ca un cancer". National Mall, evacuat

2 minute de citit Publicat la 08:52 05 Iul 2026 Modificat la 09:49 05 Iul 2026

Donald Trump a susținut un discurs de Ziua Independenței SUA în Washington, D.C. Foto: Profimedia Images

Președintele american Donald Trump a marcat cea de-a 250-a aniversare a Statelor Unite cu un avertisment împotriva ideologiei comuniste, într-un discurs întârziat de vremea rea, susținut în Washington, D.C., scrie Agerpres, care citează DPA.

"Comunismul este sortit eșecului și așa va fi întotdeauna. Sistemul comunist este opusul sistemului american, iar sistemul comunist nu a funcționat niciodată.

Am vrea să oprim o astfel de amenințare imediat, înainte să înceapă. Este ca un cancer, trebuie să-l elimini și trebuie să o faci rapid", a spus el.

Presa internațională remarcă faptul că președintele american a folosit din ce în ce mai mult termenul "comunism" în ultima vreme pentru a-i ataca pe oponenții interni de stânga și pozițiile acestora.

Aducând omagii veteranilor americani, Trump a trecut la stilul de discurs specific campaniei electorale, promovându-și inițiativa legislativă 'Salvați America'.

Aceasta i-a obliga pe alegătorii americani să își dovedească cetățenia atunci când se înregistrează pentru a vota și să prezinte un act de identitate cu fotografie la alegerile federale.

Trump a vorbit, de asemenea, despre eforturile de a proteja al doilea amendament al Constituției SUA, care garantează dreptul americanilor de a purta arme, și despre operațiunile militare americane din Venezuela și Iran.

"America este o națiune de câștigători, iar astăzi țara noastră câștigă din nou", a afirmat el.

National Mall, evacuat înainte de discursul lui Donald Trump

Discursul lui Trump a fost amânat cu câteva ore după ce vremea severă a forțat evacuarea temporară a celor adunați la National Mall.

Mii de oameni au fost rugați să părăsească evenimentul și să caute adăpost în muzeele, departamentele guvernamentale și alte clădiri publice din apropiere.

"Fulgerele nu vă vor opri niciodată", a spus el mulțimii la încheierea discursului de 40 de minute.

Sute de rachete au luminat apoi cerul deasupra Washingtonului.

Organizatorii au comunicat în prealabil că spectacolul pirotehnic va fi cel mai mare astfel de eveniment din istorie, cu 850.000 de artificii lansate.

Incendiu pe Podul Brooklyn din New York în timpul spectacolului de artificii de 4 iulie

Un incendiu a izbucnit, sâmbătă, seară pe Podul Brooklyn din New York în timpul spectacolului de artificii organizat de oraș cu ocazia Zilei Independenței SUA.

Flăcările s-au extins rapid și au provocat un nor de fum înainte ca pompierii să intervină, relatează presa americană.

Podul, care leagă Manhattan si Brooklyn, fusese închis traficului pe durata spectacolului de artificii.

În urma incendiului nu s-au înregistrat victime.

Pompierii au intervenit la fața locului cu puțin înainte de ora locală 22:00.

Pentru stingerea incendiului au fost folosite două autospeciale de pompieri, a anunțat Departamentul de pompieri al orașului.

Astfel de incendii nu sunt neașteptate, a spus un purtător de cuvânt al Departamentului, precizând că acesta este motivul pentru care autoritățile mențin mulțimea la distanță în timpul focurilor de artificii.