Putin i-a scris lui Trump de Ziua Independenței SUA: "Ție, Donald, celor dragi și cetățenilor americani, sănătate, bunăstare şi succes"

1 minut de citit Publicat la 15:06 04 Iul 2026 Modificat la 15:25 04 Iul 2026

Putin l-a felicitat pe Trump de Ziua Independenței SUA. Foto: Hepta

Preşedintele rus Vladimir Putin l-a felicitat, sâmbătă, pe omologul său american, Donald Trump, cu ocazia celei de-a 250-a aniversări a Zilei Independenţei Statelor Unite, informează EFE, citată de Agerpres.

"Semnarea Declaraţiei de Independenţă a Statelor Unite nu numai că a marcat începutul naţiunii (americane - n.r.), dar a devenit şi o piatră de hotar importantă în istoria lumii.

Rusia i-a sprijinit atunci necondiţionat pe coloniştii americani în lupta lor pentru eliberarea de sub dominaţia britanică", se arată în mesajul de felicitare al preşedintelui rus, publicat pe site-ul Kremlinului.

Putin a subliniat istoria comună a relaţiilor dintre cele două ţări şi a profitat de ocazie pentru a-şi prezenta ţara drept o putere globală.

El a subliniat că ambele state sunt "puteri nucleare" şi "au responsabilitatea esenţială de a garanta securitatea şi stabilitatea la scară globală".

Putin: "Rusia și SUA au eliberat omenirea de ororile nazismului"

Şeful statului rus nu a menţionat Războiul Rece, ci momentul în care Rusia şi SUA au fost "aliaţi în două războaie mondiale".

"Împreună, au eliberat omenirea de ororile nazismului şi au jucat un rol vital ulterior în construirea temeliilor ordinii mondiale moderne", a afirmat Putin.

Liderul de la Kremlin şi-a exprimat încrederea în stabilirea unor relaţii constructive, echitabile şi reciproc avantajoase între Moscova şi Washington.

"Îţi doresc ţie, Donald, şi celor dragi sănătate, bunăstare şi succes, fericire şi prosperitate tuturor cetăţenilor americani", a încheiat preşedintele rus, ale cărui relaţii cu omologul său american s-au răcit de la întâlnirea lor din Alaska, în urmă cu aproape un an.