Bazinul reflectorizant din Washington va fi golit, după ce apa a devenit verde din cauza algelor. Trump acuză şi acte de vandalism

Bazinul reflectorizant din Washington va fi golit. Sursa foto: Profimedia

Bazinul reflectorizant din Washington urmează să fie golit, după ce președintele american Donald Trump a dat din nou vina pe huligani pentru algele verzi strălucitoare și vopseaua decojită, care au apărut la doar câteva săptămâni după o renovare de milioane de dolari, notează BBC.

Trump a declarat că piscina „a suferit o tăietură lungă de 90 de metri” și a acuzat pe cineva că a pus îngrășământ în apă.

Când CBS News a solicitat dovezi ale tăieturii, președintele a declarat că dovezile vor fi furnizate în instanță. Cinci persoane au fost arestate pentru acte de vandalism la Bazinul reflectorizant, iar alte cinci au primit amenzi federale.

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De ce a devenit verde apa?

Autoritatea pentru Apă din DC a anunțat luni că a emis un permis pentru golirea piscinei. Compania de reparații a declarat că va repara structura dreptunghiulară ca parte a garanției sale.

BBC a contactat autoritatea pentru Apă din DC și Serviciul Parcurilor Naționale pentru comentarii. Bazinul a fost golit complet ultima dată în aprilie anul acesta pentru renovarea dorită de Trump și reumplet la începutul acestei luni.

Bazinul reflectorizant, construit în anii 1920 și care se întinde pe 619 m între Monumentul Lincoln și Monumentul Washington, a fost mult timp afectat de scurgeri, deteriorare structurală, conducte defecte, creșterea algelor și excremente de păsări.

Ameninţarea lui Trump

Însă, în ciuda renovării, piscina a continuat să fie afectată de alge și a dezvoltat probleme cu vopseaua albastru închis pe care Trump o adăugase pe fundul ei.

În ultimele zile, personalul Serviciului Parcurilor Naționale a turnat peroxid de hidrogen în apă pentru a încerca să scape de alge, în timp ce bucăți de vopsea par acum să se decojească și să plutească spre suprafață, de unde vizitatorii le scot.

Trump a reiterat luni o amenințare din partea procurorului american pentru Washington DC, Jeanine Pirro, care a promis că va urmări în justiție pe oricine se dovedește că a deteriorat piscina.

Președintele a avertizat într-o postare pe Truth Social: „Vă rugăm să rețineți că există o pedeapsă de 10 ani de închisoare pentru distrugerea sau chiar tentativa de distrugere a unor astfel de lucruri - care va fi aplicată pe deplin!”

Mai târziu în cursul zilei, el le-a spus reporterilor din Biroul Oval că cineva a tăiat o fantă în piscină, despre care credea acum că are 107 m lungime și că „cineva a spus că ar fi putut pune îngrășământ acolo”, ceea ce a dus la formarea de alge.

„Nu mă pot abține dacă cineva intră cu un cuțit și începe să-l taie”, a spus el.

Într-un interviu acordat CBS luni seară, președintele a declarat că există fotografii cu vandalii făcând acest lucru și că imaginile vor fi prezentate în instanță.

Trump, care a survolat locul respectiv cu un elicopter în timp ce se întorcea de la Camp David, a indicat cu o zi mai devreme că piscina ar putea necesita golire și reumplure pentru a doua oară în această lună.

Reparațiile vor începe imediat

Între timp, Trump amenință că va da în judecată ABC News pentru reportajele sale despre bazin. El a atacat postul de televiziune luni, spunând că administrația sa pregătește procese împotriva companiei pentru presupuse relatări inexacte despre bazin, iar orice venituri din acțiunile legale vor merge la Trezoreria SUA.

ABC „nu a raportat că «prietenii» lor apropiați, duhocrații Obama și Biden, au cheltuit peste 100 de milioane de dolari pentru Bazinul reflectorizant și nu a funcționat niciodată”, a scris Trump.

„Am cheltuit aproximativ 16 milioane de dolari și a ieșit grozav, cu excepția vandalismului, pe care îl reparăm acum”, a continuat el. „A fost, de asemenea, o lucrare mult mai mare decât se preconizase inițial, inclusiv zonele exterioare și trotuarele.”