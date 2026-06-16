Trump s-a lăudat cu bazinul reflectorizant „albastru ca steagul american”, dar după renovarea de 14.000.000 de dolari s-a făcut verde

3 minute de citit Publicat la 17:38 16 Iun 2026 Modificat la 17:38 16 Iun 2026

Bazinul reflectorizant al Memorialului Lincoln a devenit verde, în ciuda unei renovări recente FOTO: Getty Images

Administrația Trump dă vina pe fostul președinte Barack Obama după ce apa din Bazinul Reflectorizant al Memorialului Lincoln a devenit verde, în ciuda unei renovări recente cu care s-a lăudat Donald Trump, care a costat 14 milioane de dolari.

Lucrările la bazin au fost finalizate săptămâna trecută, după ce președintele Donald Trump a promis că va transforma spațiul într-un „albastru de steag american”. Cu toate acestea, algele verzi au reapărut în doar câteva zile.

› Vezi galeria foto ‹

Ca răspuns, un purtător de cuvânt al Departamentului de Interne a lansat critici la adresa administrației Obama, într-o declarație obținută de The New York Post.

„Tehnologia nanobubbler a distrus cu succes înflorirea algală care a afectat fiecare redeschidere a bazinului din 1922 încoace, cel mai notoriu fiind cazul redeschiderii din perioada Obama, care a dus la apariția unor mase uriașe de alge ce au acoperit suprafața bazinului”, a declarat purtătorul de cuvânt.

„Acum, datorită implementării tehnologiei avansate nanobubbler, algele sunt moarte și sunt aspirate chiar în acest moment”.

Purtătorul de cuvânt a continuat afirmând că Serviciul Parcurilor Naționale „întreține efectiv” bazinul, „spre deosebire de administrațiile anterioare”.

Potrivit documentelor federale de contractare analizate de publicația amintită, administrația Trump a cheltuit 1,7 milioane de dolari pentru un sistem moden de filtrare cu ozon și tehnologie nanobubbler, conceput pentru a dispersa bule de oxigen și a perturba sursa de hrană a algelor.

Directoarea de comunicare Katie Martin a declarat pentru CNN că algele au rămas în stare latentă timp de opt săptămâni în perioada desfășurării lucrărilor de construcție, adăugând că reapariția organismului acvatic face „parte din procesul normal de pornire”.

„Îndepărtăm algele, iar sistemele nanobubbler vor întreține bazinul și îl vor menține fără alge”, a adăugat ea.

Administrația Obama a cheltuit cel puțin 34 de milioane de dolari pentru un proiect de reconstrucție desfășurat pe parcursul a doi ani și finalizat în 2012, a relatat Associated Press. Proiectul a avut ca scop rezolvarea unor probleme precum stagnarea apei și faptul că bazinul începuse să prezinte scurgeri și să se afunde în terenul format din material dragat din râul Potomac pentru construirea sa.

Conductele de sub National Mall transportă apa bazinului către și de la o stație de filtrare din apropiere, însă acestea prezintă frecvent scurgeri. Departamentul de Interne a declarat pentru The New York Times că intenționează să repare aceste conducte în toamnă.

Înaintea celor mai recente renovări comandate de Trump, Bazinul Reflectorizant pierdea aproximativ 16 milioane de galoane de apă în fiecare an, a declarat Departamentul de Interne pentru The Post.

Trump a lăudat bazinul reflectorizant renovat într-o postare pe Truth Social publicată luni și a spus că este un „omagiu adus Americii”, cu ocazia manifestărilor programate pentru 4 iulie.

„Pe 4 iulie, la Memorialul Lincoln și Monumentul Washington, în frumosul și unicul Washington D.C., vom găzdui cel mai spectaculos MITING TRUMP dintre toate, un «OMAGIU ADUS AMERICII»”, a scris președintele.

„Începând cu ora 19:00, această URIAȘĂ celebrare va onora oamenii țării noastre, spiritul, puterea, hotărârea și realizările sale. Având ca fundal Memorialul Lincoln și noul și frumosul Bazin Reflectorizant, peste 300 de membri ai talentatelor noastre fanfare militare, orchestre și unități ceremoniale vor interpreta melodii patriotice și clasice americane, precum și selecții din lista mea de redare, în timp ce ne sărbătorim țara și ne mobilizăm pentru următorii 250 de ani.”