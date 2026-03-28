Zelenski susține că Rusia a realizat imagini satelitare cu baza aeriană a SUA din Arabia Saudită de 3 ori, înainte ca Iranul să o atace

Raportul arată că sateliții ruși au fotografiat baza aeriană Prince Sultan din Arabia Saudită pe 20, 23 și 25 martie. Foto: Getty Images

Volodimir Zelenski a declarat, într-un interviu pentru NBC News, că Rusia a realizat imagini satelitare ale unei baze aeriene americane din Arabia Saudită de trei ori în zilele dinainte ca Iranul să atace locația și să rănească militari americani. Președintele ucrainean a adăugat că este „sută la sută” convins că Moscova a pasat informațiile colectate Teheranului.

Într-un interviu acordat sâmbătă în Qatar, Zelenski a spus că este convins că Rusia transmite astfel de informații Iranului pentru a ajuta la țintirea forțelor americane din Orientul Mijlociu.

„Cred că este în interesul Rusiei să îi ajute pe iranieni. Și nu cred, știu că împărtășesc informații. Îi ajută pe iranieni? Desigur. În ce proporție? Sută la sută”, a spus el.

În timpul interviului, Zelenski a prezentat un rezumat al briefingului prezidențial zilnic pe care îl primește de la serviciile de informații ucrainene. Raportul arată că sateliții ruși au fotografiat baza aeriană Prince Sultan din Arabia Saudită pe 20, 23 și 25 martie.

Pe 26 martie, Iranul a atacat baza, care găzduiește atât forțe americane, cât și trupe saudite. Lovitura a rănit mai mulți militari americani, au declarat vineri doi oficiali SUA.

Zelenski a spus că, pe baza experienței Ucrainei, fotografierea repetată a unor obiective timp de mai multe zile indică planificarea unui atac.

„Știm că dacă fac imagini o dată, se pregătesc. Dacă fac imagini a doua oară, este ca o simulare. A treia oară înseamnă că în una sau două zile vor ataca”, a spus el. Briefingul nu a inclus dovezi ale imaginilor satelitare rusești și nici nu a precizat cum a aflat Ucraina despre acestea, iar NBC News nu a putut verifica informațiile.

NBC News a relatat anterior că Rusia furniza informații Iranului despre locația forțelor americane din Orientul Mijlociu, citând patru surse. Ministrul rus de externe, Sergei Lavrov, a negat într-un interviu acordat presei franceze că ar furniza informații Teheranului, deși a confirmat că Moscova a trimis echipament militar Iranului în cadrul alianței lor de lungă durată.

Zelenski, turneu în statele din Golf

Zelenski a vizitat statele din Golf în această săptămână, încercând să încheie acorduri pentru furnizarea tehnologiilor ucrainene de apărare antiaeriană către țări vizate de rachete și drone iraniene.

El a spus că au fost semnate acorduri de apărare cu Arabia Saudită și Qatar, prin care Ucraina oferă expertiză tehnică în schimbul unor investiții de „miliarde” de dolari în industria sa de apărare. „Ne recunosc expertiza”, a adăugat el. Dronele iraniene Shahed, unele dintre principalele arme folosite pentru a ataca vecinii Iranului, au fost utilizate de Rusia în războiul său de patru ani cu Ucraina.

Războiul SUA–Israel cu Iranul a generat o cerere uriașă pentru interceptoare de rachete fabricate în SUA în rândul aliaților din Orientul Mijlociu, stocurile fiind epuizate după o lună de atacuri zilnice din partea Iranului. Zelenski a spus că este îngrijorat că acest conflict ar putea duce la redirecționarea armelor americane din Ucraina către Orientul Mijlociu, însă până acum nu au existat perturbări în livrările programate către Kiev.

„Sunt foarte îngrijorat. Sper că Statele Unite nu vor face astfel de greșeli”, a spus el, adăugând că fluxul de arme din partea aliaților occidentali este esențial pentru apărarea țării sale împotriva Rusiei.

Zelenski a mai spus că crede că președintele rus Vladimir Putin speră la „un război lung în Orientul Mijlociu”.

„Are beneficii, multe beneficii din acest război”, a spus el, indicând creșterea prețurilor petrolului și ridicarea temporară a unor sancțiuni americane asupra petrolului rusesc, ceea ce aduce venituri mai mari Kremlinului. „Dacă sancțiunile sunt ridicate, Putin va primi mai mulți bani, mult mai mulți bani, și va folosi acești bani pentru armament.”

Negocierile Rusia-SUA-Ucraina, blocate

Deși eforturile SUA de a media un acord de pace între Ucraina și Rusia păreau deja blocate înainte de războiul din Iran, Zelenski a spus că noul conflict din Orientul Mijlociu a încetinit și mai mult eforturile diplomatice.

El a afirmat că echipa americană de mediere, condusă de Steve Witkoff, trimisul special al președintelui Donald Trump, și de Jared Kushner, ginerele acestuia, nu a putut organiza negocieri într-o locație neutră în afara SUA în timpul războiului cu Iranul.

Echipa americană a propus organizarea negocierilor trilaterale pe teritoriul SUA, însă partea rusă nu a fost dispusă să accepte, a spus Zelenski, deși emisarul Kremlinului Kirill Dmitriev a călătorit anterior în Florida pentru discuții. El a adăugat că Ucraina este pregătită să se întâlnească oricând și oriunde, cu excepția Rusiei, sugerând Turcia sau Elveția ca opțiuni.

„Nu vom fi niciodată partea care blochează sau amână sau întârzie. De aceea suntem gata să ne întâlnim oriunde, cu excepția Rusiei și Belarusului, sunt aliați și sunt inamici”, a spus el.

Întrebat dacă crede că Trump este preocupat de viitorul Ucrainei, Zelenski a făcut o pauză.„Sper că da”, a spus el. „Știți politica Statelor Unite de astăzi. Ei au mai multă grijă de Statele Unite. Este de înțeles, de altfel. Noi înțelegem asta și cred că echipa americană este foarte deschisă în această privință.”