Acuzații grave de la Washington către Kiev: Rubio spune că Zelenski „a mințit” în legătură cu garanțiile SUA pentru Ucraina

Publicat la 20:31 27 Mar 2026 Modificat la 20:31 27 Mar 2026

Secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, a spus că declarația lui Zelenski e „ regretabilă pentru că ştie că nu este adevărată”. Foto: Getty Images

Secretarul de stat american Marco Rubio l-a acuzat vineri pe preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski că „a minţit” atunci când a susţinut că Statele Unite condiţionează garanţiile de securitate acordate Ucrainei de concesii teritoriale în favoarea Rusiei, relatează AFP, preluată de Agerpres.

„Este o minciună", le-a declarat Rubio reporterilor după o reuniune G7 lângă Paris.

„L-am văzut (pe Zelenski) afirmând asta şi este regretabil că a spus-o, pentru că ştie că nu este adevărat”, a continuat şeful diplomaţiei americane, în contextul în care negocierile pentru a pune capăt războiului de patru ani declanşat de invazia rusă în Ucraina rămân blocate.

În acelaşi timp, Rubio a mai spus că Statele Unite nu exclud devierea transporturilor de arme destinate Ucrainei pentru a-şi satisface nevoile în războiul împotriva Iranului, şi a minimalizat totodată impactul Rusiei în conflictul din Orientul Mijlociu.

„Nimic nu a fost deviat încă, dar s-ar putea întâmpla”, a declarat secretarul de stat american.

„Dacă avem nevoie de ceva pentru America, iar acel ceva este american, îl vom păstra mai întâi pentru America”, a adăugat el.