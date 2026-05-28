Încă o țară din Europa vrea sa intre in UE. Referendumul a fost aprobat și va avea loc curând

<1 minut de citit Publicat la 23:55 28 Mai 2026 Modificat la 00:14 29 Mai 2026

Islanda ar putea să intre rapid în UE dacă referendumul este aprobat. Foto: Getty Images

Parlamentul islandez a validat, joi, organizarea pe 29 august a referendumului privind reluarea negocierilor de aderare la Uniunea Europeană, întrerupte oficial din 2015, a raportat televiziunea publică islandeză RUV, citată de AFP și Agerpres.

Rezoluţia a fost adoptată cu 34 de voturi pentru şi 8 împotrivă în a doua lectură, 14 deputaţi s-au abţinut, a precizat RUV.

Islanda şi-a depus candidatura de aderare la UE în 2009, la un an după ce a fost dur afectată de criza financiară. Negocierile s-au desfăşurat între 2010 şi 2013, înainte de a fi suspendate, apoi întrerupte oficial în 2015.

Cele trei partide ale coaliţiei de centru-stânga, aflate la putere de la sfârşitul anului 2024, conveniseră să organizeze un referendum înainte de sfârşitul anului 2027.

Pe 29 august, alegătorii islandezi vor trebui să răspundă la următoarea întrebare: „Trebuie să continue negocierile privind aderarea Islandei la Uniunea Europeană?”.

Dacă negocierile se vor relua şi se va ajunge la un acord, cetăţenii vor fi chemaţi din nou să se pronunţe.

Conform unui sondaj publicat la începutul lunii februarie de către RUV, opinia publică este în prezent împărţită între opozanţii şi susţinătorii unei aderări.