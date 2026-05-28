Uitați de Londra și Paris. Topul orașelor europene cu cele mai mari randamente din chirii în 2026

8 minute de citit Publicat la 23:45 28 Mai 2026 Modificat la 23:46 28 Mai 2026

Oameni luând masa pe terasele restaurantelor și barurilor din Catania, la căderea serii. sursa foto: Getty

Cele mai profitabile investiții imobiliare din Europa nu se mai găsesc la Paris, Londra sau Amsterdam. Un clasament pe 2026 arată că cele mai mari randamente din chirii vin din orașe mai puțin așteptate - în frunte cu Catania, în Sicilia, unde o garsonieră de 51.000 de euro poate aduce un randament de 12%, scrie Euronews.

Dacă ați desena o hartă a direcțiilor tradiționale ale banilor în imobiliare pe continentul european, punctele luminoase ar fi previzibile: bulevardele Parisului, centura de canale a Amsterdamului, cartierele lustruite ale Münchenului.

Adrese de prestigiu. Lichiditate profundă. Piețe imobiliare unde prețurile s-au mișcat în mare parte într-o singură direcție de decenii.

Desenați o a doua hartă, de data aceasta arătând unde obțin proprietarii cel mai mare venit din chirii pentru fiecare euro investit, și multe dintre acele orașe dispar.

Date noi de la Global Property Guide, verificate încrucișat cu portaluri imobiliare locale precum Immobiliare.it, Idealista, Fotocasa, Habitaclia și Daft, arată că unele dintre cele mai puternice oportunități de investiție în chirii din Europa nu se mai concentrează în piețele tradiționale, ci în piețe regionale ignorate, în special din sudul Europei.

Mai jos este un clasament al celor zece orașe din zona euro unde randamentele brute din chirii – chiria anuală raportată la prețul de achiziție, înainte de taxe, întreținere, comisioane și alte costuri – sunt cele mai ridicate în 2026.

10. Roma: Randament mediu din chirii – 7,12%

Roma intră în clasament pe locul 10, dar capitala italiană ilustrează unul dintre cele mai clare contraste de pe piața imobiliară europeană: prestigiul versus venitul.

În centrul istoric – în jurul Panteonului, Piazza Navona și Trastevere – cumpărătorii internaționali se concurează pe un stoc limitat de locuințe, împingând prețurile puternic în sus și reducând randamentele.

O garsonieră cu un dormitor în centrul roman costă 472.500 de euro, dar aduce doar 2.170 de euro pe lună, echivalentul unui randament brut anual de 5,51%.

În afara nucleului istoric însă, calculele se îmbunătățesc semnificativ. În restul orașului, un apartament cu un dormitor costă în medie circa 225.000 de euro și se închiriază cu aproximativ 1.450 de euro lunar, împingând randamentul spre 7,7%. Cea mai bună rentabilitate vine de la cea mai mică unitate: o garsonieră la 149.000 de euro, închiriată cu 1.000 de euro, aduce 8,05%.

La Roma, vederea de carte poștală vine adesea pe seama venitului din chirii.

9. Dublin: Randament mediu din chirii – 7,22%

Criza locuințelor din Dublin continuă să susțină unele dintre cele mai mari chirii din Europa.

Capitala Irlandei – casa berii Guinness, a ușilor georgiene de pe Merrion Square și a unui sector tech care menține piața chiriilor constant sub presiune – oferă un randament mediu de 7,22%.

Un apartament cu un dormitor costă 295.000 de euro și se închiriază cu 2.000 de euro pe lună, echivalentul unui randament brut de 8,14%. Acest tip de unitate este și cel mai profitabil din oraș.

În toată Irlanda, prețurile locuințelor aproape s-au dublat din 2012, crescând cu 99% în termeni nominali, în timp ce chiriile au urcat cu 71% în aceeași perioadă.

8. Napoli: Randament mediu din chirii – 7,22%

Napoli egalează Dublinul la randament, dar se situează mult sub el la preț. În orașul pizzei margherita, cu Vezuviul pe linia orizontului și cu Spaccanapoli tăind în două centrul vechi listat UNESCO, un apartament cu un dormitor costă 145.500 de euro și se închiriază cu 950 de euro pe lună – un randament brut de 7,84%.

Surpriza vine însă de la garsoniera de nivel de intrare: la doar 70.000 de euro, cu o chirie lunară de 700 de euro, aceasta aduce un randament izbitoare de 12% - egalând cel mai mare randament din clasament.

Cererea puternică din partea studenților și turismul de-a lungul întregului an susțin în continuare ratele de ocupare pentru apartamentele mici.

7. Barcelona: Randament mediu din chirii – 7,40%

Singurul oraș spaniol din clasament – casa Sagradei Família a lui Gaudí, a orei de vermut și a FC Barcelona – înregistrează un randament mediu de 7,40% pe toate locațiile.

Un apartament cu un dormitor costă 240.000 de euro și se închiriază cu 1.590 de euro pe lună, echivalentul unui randament brut de 7,95%. Apartamentele cu un dormitor sunt și cele mai profitabile din oraș la acest indicator.

Piața imobiliară a Barcelonei este însă tot mai marcată de criză.

Oferta de chirii în toată Catalonia rămâne aproape de minime istorice, în timp ce cererea continuă să vină din partea turiștilor, studenților, persoanelor care lucrează de la distanță și rezidenților străini.

„Apartamentele accesibile în Barcelona devin tot mai greu de găsit, în condițiile în care oferta de locuințe de închiriat din Catalonia rămâne la minime istorice”, a declarat Lalaine Delmendo, analist de piață la Global Property Guide.

„Madridul a continuat să conducă la volumul absolut de tranzacții, în timp ce o creștere anuală mai puternică s-a înregistrat pe mai multe piețe majore, în special Barcelona și Sevilla”, a adăugat Delmendo.

6. Riga: Randament mediu din chirii – 7,47%

Capitala Letoniei – cunoscută pentru arhitectura Art Nouveau, turlele unui centru vechi medieval și o piață centrală amenajată în foste hangare de zeppeline – oferă unele dintre cele mai puternice randamente din chirii din Europa, deși creșterea prețurilor pe termen lung a fost slabă.

Un apartament cu un dormitor costă 125.000 de euro și se închiriază cu 750 de euro pe lună, aducând un randament brut de 7,20%, în timp ce cele mai bune randamente vin de la unitățile mai mari: un apartament cu două dormitoare la 187.000 de euro aduce 8,34%.

Compromisul ține de aprecierea capitalului. În ultimii cinci ani, prețurile reale din Riga au scăzut cu 23,66%, cu o creștere nominală de doar 3,77%.

Stagnarea este deopotrivă riscul și atracția pentru investitori: apreciere slabă, dar prețuri de intrare suficient de mici încât venitul din chirii să fie întreaga poveste.

5. Torino: Randament mediu din chirii – 7,68%

Prima capitală a Italiei – orașul Mole Antonelliana și locul de naștere al ciocolatei gianduiotto – ascunde o oportunitate de investiție în spatele grandiozității sale baroce.

Mult timp în umbra Milanului, fostul centru industrial al Fiat combină costuri de achiziție mai scăzute cu o cerere puternică din partea studenților, locuri de muncă în inginerie și o scenă culturală și gastronomică în creștere, centrată în jurul Piazza Castello și al malului râului Po.

Cifrele sunt remarcabile. Un apartament cu un dormitor costă în jur de 99.000 de euro și se închiriază cu aproximativ 850 de euro lunar – suficient pentru a genera randamente brute de peste 10%.

Randamente la acest nivel sunt tot mai greu de găsit în orașele mari din Europa de Vest.

În centrul istoric însă, imaginea se schimbă rapid. Acolo, apartamentele cu un dormitor costă în jur de 255.000 de euro și generează aproximativ 1.200 de euro chirie lunară, reducând randamentul la circa 5,6%.

4. Jyväskylä: Randament mediu din chirii – 8,02%

Orașul universitar finlandez Jyväskylä este poate cea mai mare surpriză a clasamentului.

Situat în regiunea lacurilor finlandeze, între Helsinki și Laponia, Jyväskylä adăpostește cea mai mare colecție de clădiri proiectate de Alvar Aalto din lume și își umple străzile în fiecare vară cu motoarele Campionatului Mondial de Raliuri.

Aproape o treime din locuitori sunt studenți.

Un apartament cu un dormitor costă 90.000 de euro și se închiriază cu 680 de euro pe lună, echivalentul unui randament brut de 9,07%. Apartamentele cu un dormitor sunt, de departe, cele mai performante dintre tipurile analizate.

Cererea puternică din partea studenților și prețurile imobiliare relativ scăzute fac din Jyväskylä orașul cu cel mai mare randament din nordul Europei, în zona euro.

3. Cork: Randament mediu brut – 8,20%

Al doilea oraș al Irlandei – construit pe insulele mlăștinoase ale râului Lee, mândru de piața sa alimentară English Market și de specialitatea sa locală, spiced beef – se clasează pe locul trei.

Cork necesită prețuri de intrare mult mai mici decât Dublinul, beneficiind în același timp de o cerere solidă din chirii, susținută de o economie locală în creștere.

Orașul din sudul Irlandei profită de investiții farmaceutice, un sector tehnologic în expansiune și o creștere demografică puternică.

Un apartament cu un dormitor costă 235.000 de euro și se închiriază cu 1.600 de euro pe lună, echivalentul unui randament brut de 8,17%. Unitățile mai mari au performanțe și mai bune: apartamentele cu două dormitoare oferă cele mai puternice randamente din oraș.

În Irlanda, Cork se distinge tot mai mult ca o piață condusă de venitul din chirii, nu de prețurile de prestigiu.

2. Palermo: Randament mediu din chirii – 8,25%

Capitala Siciliei – un oraș al catedralelor normande, al vuietului pieței stradale Ballarò și care are o cultură a mâncării de stradă clădită pe arancine și panelle – se oprește la un pas de primul loc.

Palermo combină atractivitatea stilului de viață mediteranean cu niveluri de preț care rămân neobișnuit de scăzute pentru standardele Europei de Vest.

Un apartament cu un dormitor costă 85.000 de euro și se închiriază cu 700 de euro pe lună – un randament brut de 9,88%.

Apartamentele mai mari rămân, de asemenea, relativ ieftine. O proprietate cu două dormitoare costă în medie 115.000 de euro și se închiriază cu circa 800 de euro pe lună, echivalentul unui randament de aproximativ 8,3%.

„Părți din Sicilia oferă locuințe surprinzător de accesibile. Italia are, de asemenea, facilități fiscale pentru noii rezidenți, ceea ce poate face diferența pentru străinii care se mută acolo”, a declarat Mikk Kalmet, expert global în imobiliare la Global Property Guide.

1. Catania: Randament mediu din chirii – 9,17%

Cel mai mare randament din chirii din zona euro aparține unui oraș construit din piatră vulcanică neagră, la poalele Etnei.

Catania – cu catedrala sa barocă și cu zarva în zori a pieței de pește Pescheria – conduce clasamentul cu un randament mediu de 9,17%.

Cifrele sunt impresionante. Un apartament cu un dormitor costă în jur de 70.000 de euro și se închiriază cu 650 de euro pe lună – un randament brut de 11,14%.

Garsoniera de nivel de intrare are performanțe și mai bune, aducând un randament de 12% la o investiție de 51.000 de euro – cel mai mic preț de achiziție din întregul clasament.

Catania se află, de asemenea, la circa 50 de kilometri de Taormina, una dintre cele mai căutate destinații de vacanță din Mediterana, ceea ce susține o piață a închirierilor pe termen scurt activă aproape tot anul.

Potrivit datelor, Catania este cea mai performantă piață de investiții în chirii din zona euro în 2026.