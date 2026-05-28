„Portavionul imposibil de scufundat”. Cum pregătește NATO „fortăreața Gotland” pentru a împiedica un atac al lui Putin în Marea Baltică

7 minute de citit Publicat la 23:44 28 Mai 2026 Modificat la 23:44 28 Mai 2026

Suedia a încheiat primul său exercițiu coordonat de NATO pe insulă de când s-a alăturat alianței. Foto: Profimedia Images

NATO fortifică o insulă baltică, pe care o văd ca fiind una dintre cele mai expuse - și vitale din punct de vedere strategic - zone într-un potențial conflict cu Rusia. Situată în mijlocul Mării Baltice, Gotland se află la doar 300 de kilometri de enclava rusească Kaliningrad. Pe măsură ce cresc temerile legate de agresiunea rusească, atacurile hibride și posibila retragere a SUA din Europa, Suedia și aliații săi NATO se întrec în a transforma Gotlandul din nou într-o fortăreață militară, scrie Politico.

Suedia a încheiat primul său exercițiu coordonat de NATO pe insulă de când s-a alăturat alianței anul trecut. Aproximativ 18.000 de soldați din 13 țări s-au antrenat pe câmpiile prăfuite ale insulei Gotland pentru un posibil atac rusesc.

Un atac rusesc „s-ar putea întâmpla oricând”, a declarat șeful Apărării Suediei, Michael Claesson, pentru Politico, în timp ce soldații se strecurau printre vehicule blindate pe partea de vest a insulei.

Exercițiul a evidențiat dificultățile cu care s-a confruntat Suedia: SUA și-a redus participarea - parte a unui model mai amplu, pe măsură ce Donald Trump se retrage din NATO - iar trupele ucrainene care au participat la antrenament și-au demonstrat măiestria în războiul cu drone, distrugând rapid un detașament blindat suedez.

Apoi, există necesitatea de a calibra un răspuns la atacurile hibride ascunse ale Rusiei, care nu se transformă într-un război complet.

„Au văzut o creștere semnificativă a activității rusești... tăierea cablurilor, survolul dronelor, destul de multe incidente de spionaj”, a declarat Anna Wieslander, directoarea pentru Europa de Nord a grupului de experți Atlantic Council. „Când te afli într-o situație în care există multă incertitudine cu privire la angajamentul SUA... crește riscul ca Rusia să considere acest lucru o oportunitate.”

Portavion de nescufundat

Schimbând diverse stăpâniri între Danemarca, Suedia — și, pentru o perioadă scrută de timp, Rusia — Gotland este un atu strategic crucial.

„Având în vedere raza de acțiune și poziția sistemelor [de armament] de astăzi, dacă controlezi Gotland, poți controla o mare parte din ceea ce se întâmplă în Marea Baltică”, a declarat Niklas Granholm, director adjunct al Agenției Suedeze de Cercetare în Apărare, susținută de guvern.

Insula a fost supranumită „portavion de nescufundat” datorită rolului său de rampă de lansare critică pentru operațiunile aeriene din regiune; avioanele de vânătoare care decolează de acolo pot ajunge în orice capitală baltică „în câteva minute”, a spus el.

Dacă Rusia ar prelua insula și ar instala sisteme de apărare aeriană, ar putea bloca navele și avioanele care aprovizionează cele trei state baltice și Finlanda, a argumentat el, și ar putea bloca întăririle trupelor aliate. Dacă NATO menține Gotlandul, ar putea închide accesul Moscovei la Marea Baltică, ar putea folosi rachete cu rază lungă de acțiune pentru a apăra regiunea și ar putea lansa muniții atac în teritoriul Rusiei.

Ca răspuns la amenințarea rusească, Stockholm remilitarizează rapid insula cu 60.000 de locuitori — inversând retragerea post-Război Rece, care a lăsat doar o mână de trupe pe Gotland. Suedia a investit peste 200 de milioane de euro în modernizarea infrastructurii, a reactivat sistemele de apărare aeriană și a trimis vehicule blindate CV90 și tancuri Leopard 2.

Dan Rasmussen, comandantul regimentului Gotland, a declarat pentru Politico că „cel puțin încă o mie” de soldați se vor alătura celor 4.500 aflați în prezent pe insulă „în decurs de un an”. El a adăugat că speră ca unitățile de artilerie cu rază lungă de acțiune să li se alăture „destul de curând”. De asemenea, se așteaptă ca insula să găzduiască noi sisteme de apărare aeriană IRIS-T cu rază medie de acțiune începând cu 2028.

Un scenariu posibil ar fi ca Rusia să încerce să debarce în secret trupe pe insulă de pe o navă comercială, bruiind în același timp semnalele radio și suprimând apărarea aeriană cu drone, a spus Wieslander.

În ciuda acestor îngrijorări, securitatea insulei Gotland este acum „într-o situație bună”, a adăugat ea, mai ales după ce Suedia a aderat la NATO în 2024.

Exercițiul de antrenament a avut ca scop testarea cooperării multinaționale — reunind soldați canadieni și danezi, avioane de vânătoare finlandeze F-18, lunetiști britanici, pușcași marini americani și norvegieni și elicoptere Apache olandeze.

Amenințări hibride tot mai mari din partea Moscovei

Pe lângă faptul că se pregătește pentru un atac frontal rusesc, Gotland se confruntă cu amenințări hibride tot mai mari din partea Moscovei.

În ultimele 18 luni, insula a suferit o scurgere bruscă de apă după ce o pompă critică a fost sabotată , s-a confruntat cu o întrerupere a cablului de fibră optică submarin și a înregistrat interferențe radio frecvente care au afectat totul, de la avioane la ambulanțe.

Claesson, șeful armatei, a declarat că este „destul de îngrijorat” de atacurile hibride. „Evident, doctrina rusă... este de fapt să încerce să identifice slăbiciunile și vulnerabilitățile și să facă tot posibilul pentru a le exploata”, a adăugat el.

La fel ca aliații săi din NATO, Suedia trebuie să se confrunte și cu perspectiva iminentă de a lupta cu mai puțin - sau deloc - sprijin din partea SUA. Numai în ultima lună, Trump a luat Europa prin surprindere anunțând retrageri bruște de trupe din Germania și Polonia, a sugerat noi reduceri de capabilități pe termen lung, ridicând noi semne de întrebare cu privire la fiabilitatea Washingtonului.

Ca semn al acestei ezitări, SUA a redus drastic numărul de trupe desfășurate la exercițiul Gotland, potrivit unei persoane familiarizate cu situația. Un purtător de cuvânt al Armatei SUA pentru Europa și Africa a declarat că „nivelurile de participare din diferite țări se schimbă adesea în timpul fazei de planificare”, menționând că 300 de soldați americani s-au alăturat totuși.

La rândul lor, trupele americane care participă la exercițiu au insistat ca legăturile militare să rămână puternice. „Forțele noastre au colaborat excepțional de bine”, a declarat locotenent-colonelul Travis Chamberlain, comandantul unui batalion de pușcași marini americani trimis în Gotland.

„Am văzut niveluri ridicate de integrare... lucrând la planuri de securitate foarte detaliate despre cum am proteja forța și am asigura susținere logistică pe întreaga insulă”, a spus el în timp ce soldații săi se amestecau cu trupele suedeze într-o împrejmuire acoperită de iarbă.

Fiind unul dintre principalii investitori în apărare ai NATO , cu 2,5% din PIB, și cu o industrie internă puternică de armament, Suedia „nu se bazează pe SUA pentru a apăra Gotland”, a spus Wieslander. Dar are nevoie de Washington pentru anumite sisteme de armament, a spus ea, inclusiv rachetele Patriot PAC-3 și sprijin logistic, cum ar fi întreținerea echipamentelor.

Exercițiul a evidențiat, de asemenea, noua eră a atacurilor în masă cu drone — o situație în care Ucraina și Rusia sunt cu mult înaintea alianței în ceea ce privește inovația și capacitățile de producție.

Trupele suedeze au fost forțate să reia o parte a exercițiului de trei ori după ce 17 soldați ucraineni au desfășurat drone pentru a-și anihila trupele, potrivit unui operator de drone în vârstă de 24 de ani din centrul Ucrainei, care a folosit indicativul de apel Tarik.

„Am avut o misiune cu un scenariu în care... până la 20 de tancuri de luptă atacau într-un asalt mecanizat”, a declarat el pentru Politico, în timp ce o dronă de atac unidirecțională, bine asamblată, bâzâia peste orizontul rural în spatele lui. „Am zburat pur și simplu cu drona mea - le-am văzut pe toate, așa că au fost ținte ușoare”, a spus el.

„Principala mea concluzie este că trebuie să ne antrenăm mult mai mult cu drone”

Suedia — și NATO — insistă că depun eforturi mari pentru a rezolva aceste probleme.

În urma recentelor atacuri hibride, Meit Fohlin, șefa guvernului regional, a declarat că se întâlnește „în fiecare săptămână” cu garda de coastă, poliția, pompierii, armata, spitalul, operatorii de apă și energie pentru a planifica răspunsuri la fiecare scenariu posibil - de la penurie de energie la blocaje de aprovizionare până la un atac armat asupra portului local.

„Trebuie să fim la curent cu toate lucrurile”, a spus ea din biroul său din Visby, capitala medievală a insulei, adăugând că acum lucrează cu toate cele 92 de parohii de pe insulă pentru a le instrui cu privire la modul de reacție la fiecare scenariu de criză.

Rasmussen, șeful regimentului din Gotland, a declarat că a tras imediat învățăminte de la unitatea de drone ucraineană. „Am fost destul de surprins de numărul de persoane pe care le folosesc și cu care se confruntă zilnic”, a spus el. „Principala mea concluzie este că trebuie să ne antrenăm mult mai mult cu drone.”

Însă, având în vedere importanța Gotlandului pentru alianță, unele capitale spun în continuare că NATO ar putea face mai mult. Alianța ar trebui să ia în considerare amplasarea unor sisteme permanente de apărare aeriană cu rază lungă de acțiune pe Gotland pentru a descuraja Rusia, au declarat doi diplomați NATO, cărora li s-a acordat anonimatul pentru a vorbi liber.

Cheia este să nu lăsăm Moscova să preia inițiativa, a spus Claesson.