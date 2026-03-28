Armata lui Putin a lansat noi atacuri în Ucraina. Una dintre cele mai mari rafinării de petrol din Rusia a fost bombardată

Atac cu drone ucrainene asupra orașului rus Iaroslavl (imaginea din dreapta). Sursa colaj foto: Serviciul de Urgență de Stat al Ucrainei & Exilenova Plus/Telegram

Armata lui Vladimir Putin a lansat un atac de amploare în noaptea de vineri spre sâmbătă în mai multe zone din Ucraina. Cel puţin trei oameni au murit, iar zeci au fost răniţi în urma bombardamentelor ruseşti, au anunţat autorităţile locale, transmite AFP, conform Agerpres. Pe de altă parte, mai multe drone ucrainene au lovit una dintre cele mai mari rafinării de petrol din Rusia, a relatat The Kyiv Independent.

Zelenski, după atacurile ruseşti: La Odesa au fost afectate clădiri rezidențiale, o maternitate şi portul

O persoană a fost ucisă şi unsprezece, între care un copil, au fost rănite la Odesa, în sudul Ucrainei, în lovituri care au lovit o maternitate şi un cartier rezidenţial, a declarat șeful Administrației Militare Regionale, Serghei Lîsak, potrivit AFP.

Cele mai noi date transmise de autorităţi în această dimineaţă arată că asupra orașului Odesa au fost lansate peste 60 de drone ruseşti. "Din păcate, pagubele sunt extinse. Printre locurile afectate s-au numărat o maternitate, clădiri rezidențiale obișnuite, afaceri, precum și portul și infrastructura critică", a declarat Volodimir Zelenski, au scris jurnaliştii publicaţiei Ukrainska Pravda.

Ulterior, liderul de la Kiev a mai făcut următoarele precizări: "Serviciile noastre continuă să lucreze la fața locului oriunde este nevoie, oferind asistență. Din păcate, până în prezent, o persoană a fost raportată ca fiind ucisă. Condoleanțele mele familiei și celor dragi. Peste zece persoane au fost rănite, inclusiv un copil".

Mai la nord, doi bărbaţi au fost ucişi şi doi răniţi într-un atac asupra Krivoi Rog, potrivit responsabilului militar local, Oleksandr Ganja.

Una dintre cele mai mari rafinării de petrol din Rusia, bombardată de armata Ucrainei

Noaptea trecută, o rafinărie de petrol din orașul rusesc Iaroslavl a fost atacată cu drone ucrainene, a relatat canalul de știri de pe Telegram Exilenova Plus, conform The Kyiv Independent.

Rafinăria Slavneft-YANOS este una dintre cele mai mari cinci din Rusia și are capacitatea de a produce peste 15 milioane de tone pe an, potrivit sursei citate.

Orașul Iaroslavl este situat la aproximativ 700 de kilometri de granița Ucrainei cu Rusia și la circa 230 de kilometri nord-est de Moscova, pe Volga.

Guvernatorul regiunii Iaroslavl, Mihail Ievraev, anunțase anterior că a fost instituită o alertă privind un posibil atac cu drone în regiunea centrală a Rusiei. Forțele ruse ar fi doborât, de asemenea, 155 de drone ucrainene în 16 regiuni, în noaptea de 27 spre 28 martie, inclusiv în peninsula Crimeea ocupată și la Moscova, a transmis Ministerul rus al Apărării.

Moscova a raportat doar dronele care au fost doborâte, fără a preciza dacă unele dintre acestea și-au atins țintele.

Ucraina lovește în mod regulat infrastructura militară aflată în adâncimea teritoriului Rusiei și în zonele ocupate, în încercarea de a reduce capacitatea de luptă a Moscovei, în contextul războiului declanșat de Kremlin.

Kievul consideră instalațiile petroliere drept ținte militare legitime, întrucât acestea finanțează direct efortul de război al Rusiei, au mai scris jurnaliştii de la The Kyiv Independent.

De la începutul invaziei sale în februarie 2022, armata lui Vladimir Putin lansează în fiecare zi atacuri în Ucraina, provocând frecvent victime civile. Kievul şi-a intensificat atacurile asupra Federaţiei Ruse, pe o rază din ce în ce mai mare.