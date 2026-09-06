Polonia a fost alertată de o ţintă aeriană suspectă venind dinspre Belarus. Era doar un stol de păsări

Ceea ce sistemele radar au făcut să pară iniţial a fi o încălcare a spaţiului aerian a fost de fapt un stol de păsări venind dinspre Belarus. Foto: Getty Images

Un stol de păsări a pus în alertă armata poloneză. După ce un obiect neidentificat a fost detectat duminică intrând în spațiul aerian al Poloniei dinspre Belarus, elicoptere militare au fost ridicate de la sol, iar aeroportul din Rzeszow din sud-estul Poloniei şi-a suspendat operaţiunile. În cele din urmă, armata a anunțat că a fost o alarmă falsă, relatează Agerpres.

Comandamentul operaţional al armatei poloneze a anunţat duminică că sistemele sale de radiolocaţie au detectat un obiect neidentificat intrând în spaţiul aerian al Poloniei venind dinspre Belarus, a transmis Reuters.



Elicoptere militare au fost ridicate de la sol pentru a verifica dacă este vorba despre o încălcare a spaţiului aerian polonez şi aeroportul din Rzeszow din sud-estul Poloniei şi-a suspendat operaţiunile pentru a se asigura aviaţiei militare libertatea de acţiune.



În cele din urmă, armata poloneză a anunţat că ceea ce sistemele radar au făcut să pară iniţial a fi o încălcare a spaţiului aerian a fost de fapt un stol de păsări venind dinspre Belarus, aliatul Rusiei.



„Indicaţiile semnalate de sistemele radar nu au fost legate de o încălcare a spaţiului aerian polonez. Acestea au fost cauzate de un stol mare de păsări, a căror trecere a fost detectată de sistemele de supraveghere a spaţiului aerian”, a explicat armata poloneză pe reţeaua de socială X.



De asemenea, autoritatea poloneză care gestionează traficul aerian (PANSA) a scris într-o postare separată pe aceeaşi reţea de socializare că aeroportul Rzeszow şi-a reluat operaţiunile după ce situaţia a fost clarificată.

Lotnisko w Rzeszowie wznowiło operacje w związku z zakończeniem działania lotnictwa wojskowego — PANSA (@PANSA_PL) September 6, 2026





La sfârşitul lunii iulie, o rachetă rusească de croazieră Kh-101 a căzut în estul Poloniei în timpul unui atac aerian rusesc masiv asupra Ucrainei. Racheta a lovit un câmp nelocuit la numai câţiva kilometri de zonele rezidenţiale, fără să provoace victime.

În noiembrie 2022, o rachetă antiaeriană S-300 lansată de armata ucraineană, tot în timpul unui atac aerian rusesc, a căzut de asemenea în estul Poloniei şi a ucis două persoane.