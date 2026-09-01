Donald Tusk avertizează iar că Putin pregătește o escaladare: "Polonia e vizată de noi acte de sabotaj. S-a întâmplat și în România"

Prim-ministrul polonez Donald Tusk a declarat că Polonia a fost ținta unor noi acte de sabotaj. FOTO: Profimedia Images

Prim-ministrul polonez Donald Tusk a declarat că Polonia a fost ținta unor noi acte de sabotaj, inclusiv incendii provocate, în ultimele zeci de ore. În cadrul unui discurs ținut la Gdańsk, Tusk a menționat inclusiv România printre țările care au fost ținta unor acte de sabotaj în numeroase ocazii.

Premierul polonez a marcat cea de-a 87-a aniversare a începutului celui de-al Doilea Război Mondial, lansând un apel către Occident să continue să sprijine Ucraina.

Al Doilea Război Mondial a izbucnit la 1 septembrie 1939, odată cu invazia Germaniei asupra Poloniei. Aproximativ două săptămâni mai târziu, Uniunea Sovietică a invadat Polonia dinspre est.

Donald Tusk, prim-ministrul Poloniei: "Polonia este victima a numeroase provocări. Cel mai probabil, am avut din nou de-a face cu acte de sabotaj, cu doar câteva zeci de ore în urmă, care au implicat incendii provocate. Acte de sabotaj, subversiune și provocări au vizat Finlanda, Lituania, Letonia, Estonia, Polonia în numeroase ocazii, România, Danemarca și, cel mai recent, Germania. Da, în scurt timp vom afla că serviciile ruse au organizat provocarea cu drona de la Leipzig. Poate că atunci Germania, Franța, Italia și Spania, toate fără excepție, toate națiunile și toți liderii lumii libere, vor înțelege că, în fața răului, nimeni nu poate fi lăsat singur.

Trebuie să o spunem cu voce tare și clar: lunile următoare, toamna și iarna care ne așteaptă, ar putea fi decisive nu doar pentru independența Ucrainei, ci și pentru securitatea Poloniei și a întregii lumi libere.

Agresorul care a declanșat un alt război brutal este Rusia. Este responsabilitatea întregului Occident să adopte o poziție fermă. Este responsabilitatea întregului Occident să afirme că soarta Ucrainei este și soarta noastră în viitorul apropiat."

Prim-ministrul polonez Donald Tusk a avertizat că Rusia ar putea escalada războiul din Ucraina şi provoca NATO, postând sâmbătă pe platforma X după o discuţie cu secretarul general al NATO Mark Rutte că "escaladarea din partea Rusiei avansează". „Cum am avertizat deja, escaladarea din partea Rusiei avansează", a postat Tusk. Următoarele şase luni vor fi decisive, a spus el. "Nu trebuie să excludem provocări din partea Rusiei împotriva unuia dintre membrii NATO", a adăugat premierul polonez.

O vizită a directorului CIA John Ratcliffe la Moscova, miercuri, a alimentat speculaţiile în toată lumea. Media americane au relatat că Ratcliffe a avertizat Rusia împotriva atacării unuia dintre statele membre NATO. Întrebat despre aceste relatări, Kremlinul a negat şi a acuzat Occidentul.

Radu Miruță îl contrazice pe Donald Tusk și spune că „nu crede” că Rusia vrea să atace o țară NATO

Ministrul român al Apărării, Radu Miruță, îl contrazice pe premierul polonez Donald Tusk și spune că nu crede că Moscova intenționează să atace un stat membru NATO. Kiev Independent a semnalat declarația făcută pe 30 august de Miruță și menționează că aceasta vine pe fondul speculațiilor apărute în urma vizitei neanunțate public, efectuată la Moscova de directorul CIA, John Ratcliffe, pe 25 august.

„Nu cred că Rusia are vreo intenție de a ataca o țară membră NATO”, a spus ministrul interimar.

Miruță a subliniat că România și aliații săi partajează informații și, pe baza analizei acestor informații, nu există nicio indicație în prezent în ceea ce privește un atac rusesc.

Ministrul a mai spus că războiul purtat de Rusia în Ucraina a ajuns într-o nouă etapă în care forțele Moscovei nu pot avansa. „Se pare că, deocamdată, situația s-a transformat într-un impas pe întreaga linie a frontului”, a opinat el.

Polonia nu mai crede asigurările lui Trump că Rusia nu va ataca

Polonia este unul dintre cei mai importanţi susţinători politici şi militari ai Ucrainei, care a fost invadată de Rusia. Ţara se simte de asemenea ameninţată de Moscova şi îşi sporeşte masiv cheltuielile militare.

De altfel, Polonia nu mai are încredere în asigurările date de Trump și de oamenii săi cu privire la faptul că Vladimir Putin nu va ataca Europa, reiese din cea mai nouă postare pe Twitter a ministrului polonez de externe, Radoslaw Sikorski, la puțin timp după vizita șefului CIA la Moscova.

„Se pare că serviciile secrete ale lui Putin i-au transmis directorului CIA că Rusia nu va provoca NATO. Putin îi spusese și directorului CIA din administrația Biden că nu va invada Ucraina. Ar trebui să accelerăm pregătirile de apărare”, a scris Radoslaw Sikorski pe Twitter, vineri.

În prezent, regiunea țărilor baltice (Estonia, Letonia, Lituania) e considerată a fi cea mai expusă posibilității izbucnirii unui conflict militar cu Rusia. Acest risc de escaladare e cauzat de granița directă NATO-Rusia (mai ales prin exclava ultra-militarizată Kaliningrad), concentrarea unor elemente critice de infrastrucură, plus capacitatea forțelor Moscovei de a lansa rachete și de a-și folosi forțele navale în acțiuni ofensive.

Un astfel de scenariu pleacă exact de la această posibilitate: a unui conflict care să izbuncească „de pe mare”, care combină atacuri cu rachete, activități de război hibrid (sabotaj, atacuri cyber etc.) amestecate cu acțiuni militare pentru blocarea porturilor navale din Baltica.

Toate scenariile prevăd folosirea intensă a forțelor navale ruse, inclusiv a flotei de submaine, combinate cu atacuri împotriva infrastructurii energetice și a sistemelor de comană.