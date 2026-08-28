NYT: Șeful CIA s-a dus la Moscova ca să prezinte situația sumbră în care e Rusia, de teamă că lui Putin nu i se spune adevărul

Șeful CIA, John Ratcliffe (în stânga, alături de Donald Trump), s-ar fi dus la Moscova ca să prezinte situația sumbră în care e Rusia. Foto: Getty Images

În timpul vizitei secret la Moscova, directorul CIA, John Ratcliffe a transmis în privat o evaluare sumbră asupra situației războiului Rusiei împotriva Ucrainei și i-a îndemnat pe oficialii ruși să încheie un acord înainte ca situația militară și economică a țării să se înrăutățească, potrivit unor oficiali actuali și foști oficiali americani, scrie The New York Times.

Ratcliffe i-a transmis acest mesaj lui Aleksandr V. Bortnikov, șeful serviciului rus de securitate FSB, fără să formuleze amenințări privind eventualele consecințe pentru partea rusă în cazul în care președintele Vladimir Putin ar ignora evaluarea directorului CIA și ar decide să continue războiul.

Analiștii CIA s-au întrebat de mult timp dacă apropiații lui Putin îi prezintă evaluări sincere cu privire la evoluția și costurile războiului. CIA menține de multă vreme canale de comunicare cu FSB și cu serviciul rus de informații externe, cunoscut sub acronimul SVR.

Oficialii au declarat că linia de comunicare dintre Ratcliffe și Bortnikov funcționează în paralel cu alte canale, distincte, pe care emisarul președintelui Trump, Steve Witkoff, și Jared Kushner, ginerele președintelui, le-au stabilit cu alți consilieri de rang înalt ai lui Putin.

Unii oficiali speră că Putin, care a fost el însuși ofițer de informații, va considera mesajul transmis de directorul CIA mai urgent și mai credibil decât comunicările purtate prin canalele diplomatice obișnuite.

În cea mai mare parte a anului trecut, Trump și unii dintre principalii săi consilieri păreau convinși că o victorie a Rusiei pe câmpul de luptă în fața Ucrainei era inevitabilă, având în vedere populația mai numeroasă a Rusiei și arsenalul său nuclear. Însă forțele ruse au suferit pierderi masive, iar avansurile lor pe câmpul de luptă au stagnat.

Nu este clar dacă mesajul transmis de Ratcliffe indică o posibilă schimbare a politicii Statelor Unite față de Rusia sau Ucraina.

Vizita lui Ratcliffe reprezintă cel mai recent efort al administrației Trump de a relansa negocierile aflate în impas. A devenit din ce în ce mai clar că Ucraina nu este dispusă să renunțe la lupta din estul țării, chiar și în condițiile reducerii sprijinului militar american.

Având în vedere ceea ce a prezentat drept o realitate militară și economică sumbră pentru Rusia, Ratcliffe i-a transmis lui Bortnikov că este de părere că Moscova trebuie să se angajeze în negocieri serioase pentru a pune capăt războiului.

De la revenirea lui Trump la Casa Albă, Statele Unite și-au redus sprijinul militar acordat Ucrainei, obligând Kievul să se bazeze într-o măsură mai mare pe partenerii europeni.

CIA și-a menținut însă parteneriatul strâns în domeniul informațiilor cu Ucraina, colaborare care datează de mai bine de un deceniu. Mesajul privat transmis de Ratcliffe lui Bortnikov cu privire la Ucraina a reflectat unele dintre declarațiile publice făcute anterior de directorul CIA.

Luna trecută, Ratcliffe a vorbit în termeni tranșanți despre pierderile suferite de trupele ruse în timpul războiului și despre incapacitatea Moscovei de a avansa pe front. El a afirmat că speranța de viață a unui soldat rus aflat pe linia frontului este de mai puțin de 35 de minute. De asemenea, el a precizat că Rusia a cucerit doar aproximativ 1% din teritoriul total al Ucrainei în cele 18 luni de când a devenit director al CIA, evoluție pe care a atribuit-o „măiestriei” Ucrainei în utilizarea dronelor.

Înainte de întâlnirea cu Bortnikov la Moscova, Ratcliffe a discutat cu omologii săi ucraineni și i-a asigurat că intenționează să afle care sunt pozițiile Rusiei, nu să facă concesii în numele Ucrainei.

Diplomații europeni consideră că în lunile de iarnă ar putea apărea o oportunitate pentru încheierea unui acord de pace între Rusia și Ucraina, în condițiile în care ofensiva rusă din Donbas a stagnat în mare măsură, iar Ucraina continuă să impună costuri importante Rusiei prin utilizarea dronelor.

Unii dintre acești oficiali europeni au făcut presiuni asupra administrației Trump pentru includerea unui oficial responsabil de securitatea națională în echipa care încearcă să îi convingă pe ruși să accepte un acord de pace, o persoană capabilă să transmită Moscovei mesajul ferm pe care Ratcliffe l-a transmis în această săptămână.

Ucrainenii i-au considerat de mult timp pe Witkoff și Kushner prea apropiați de partea rusă. În schimb, Ratcliffe, cunoscut pentru poziția sa dură față de Rusia, este perceput de Kiev drept un mediator potențial mai neutru.

Trump l-a folosit în repetate rânduri pe Ratcliffe drept mesager discret în relațiile cu alte state.

În ianuarie, Ratcliffe a devenit primul oficial de rang ministerial care a vizitat Venezuela după ce forțele pentru operațiuni speciale ale Statelor Unite l-au capturat pe președintele Nicolas Maduro. În luna mai, el a mers în Cuba, unde le-a prezentat liderilor acestei țări o evaluare sumbră a situației economice cubaneze, în contextul blocadei petroliere impuse de Statele Unite. Ratcliffe i-a îndemnat să adopte o serie de schimbări politice și economice ample înainte ca situația să se agraveze.

Contactele directe dintre șefii serviciilor de informații americane și ruse au fost sporadice în ultimii ani.

În noiembrie 2021, William J. Burns, directorul CIA în timpul administrației Biden, s-a întâlnit față în față la Moscova cu Bortnikov și cu alți oficiali ruși de rang înalt pentru a-l avertiza pe Putin să nu lanseze o invazie pe scară largă a Ucrainei.

Un an mai târziu, în noiembrie 2022, Turcia a găzduit la Ankara o întâlnire directă între Burns și Serghei Narîșkin, șeful serviciului rus de informații externe. Agențiile americane de informații interceptaseră comunicații rusești referitoare la posibilitatea utilizării de către Rusia a unui dispozitiv nuclear pentru a încetini înaintarea forțelor ucrainene în timpul contraofensivei din toamna acelui an. Burns l-a avertizat pe Narîșkin că Rusia va suporta consecințe grave dacă va recurge la o astfel de acțiune.

Autoritățile turce sperau ca acea întâlnire să reprezinte începutul unui canal permanent de comunicare directă între Washington și Moscova, menit să reducă tensiunile. CIA s-a arătat însă nemulțumită de Moscova după ce partea rusă a făcut publică întâlnirea. Burns și Narîșkin nu au mai avut o a doua întrevedere față în față, deși au continuat să comunice ocazional prin telefon.

După ce Trump a revenit la Casa Albă anul trecut, Ratcliffe și Bortnikov au contribuit la stabilirea detaliilor unui schimb de prizonieri între Statele Unite și Rusia. Întâlnirea față în față de la Moscova din această săptămână a fost însă prima lor întrevedere directă.