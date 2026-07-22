Zelenski spune că lucrează cu Trump pentru o „pace cu demnitate” pentru Ucraina. Lavrov și Rubio se vor întâlni în Filipine

Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski. Foto: Getty Images

Ucraina are nevoie de un acord de pace „demn” cu Rusia, iar reprezentanții țării lucrează în această direcție împreună cu echipa lui Donald Trump, a declarat președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, după o convorbire telefonică cu emisarii președintelui american, Steve Witkoff și Jared Kushner, relatează The Moscow Times.

„O discuție bună și importantă despre intensificarea eforturilor diplomatice și apropierea păcii. Este nevoie de pace, de o pace cu demnitate, iar Ucraina este pregătită de multă vreme pentru aceasta”, a scris Zelenski pe Telegram.

Potrivit acestuia, conducerile celor două țări „rămân în contact strâns”, inclusiv pentru continuarea discuțiilor asupra chestiunilor abordate în timpul convorbirii. Președintele ucrainean nu a dat alte detalii.

Anterior, miercuri, s-a aflat că ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, și secretarul de stat american, Marco Rubio, vor avea, pe 23 iulie, în Filipine, prima lor întâlnire față în față din septembrie anul trecut.

În cadrul discuțiilor, Lavrov va prezenta probabil o poziție mai dură a Kremlinului. Potrivit unor surse Bloomberg de la Moscova, conducerea rusă a decis să renunțe la ideea unui „schimb de teritorii” cu Kievul și să păstreze drept „zonă-tampon” teritoriile ocupate din regiunile Sumî și Harkov.

Președintele Vladimir Putin urmărește în continuare ocuparea în întregime a Donbasului și consideră că negocierile cu Ucraina pot fi reluate numai după atingerea acestui obiectiv. Ministerul rus al apărării l-ar fi asigurat că va prelua controlul asupra întregii părți rămase din regiunea Donețk până la sfârșitul anului, a declarat una dintre surse.

Putin ar fi adoptat această poziție și din cauza interpretărilor diferite ale Moscovei și Washingtonului privind presupusele înțelegeri la care s-ar fi ajuns în timpul întâlnirii sale cu Trump din Alaska, în vara anului 2025.

Moscova susținea că Kievul ar fi trebuit să renunțe la Donbas în schimbul retragerii trupelor ruse din teritoriile ocupate ale regiunilor Sumî și Harkov. Washingtonul a negat însă existența unor asemenea înțelegeri.

Un alt factor, potrivit surselor Bloomberg, este decizia președintelui american de a susține un proiect de lege privind introducerea unor taxe vamale împotriva țărilor care cumpără petrol și gaze din Rusia.