WSJ: Șeful CIA a mers la Moscova să-l avertizeze pe Putin să nu atace țările NATO

Foto: Profimedia Images

Vizita surpriză a directorului CIA la Moscova în această săptămână a avut ca scop să transmită Kremlinului avertismentul de a nu ataca țările NATO de pe flancul estic, conform mai multor surse familiarizate cu discuțiile, citate de WSJ.

Călătoria a fost prima vizită a șefului spionilor americani la Moscova. Ea a fost programată ca urmare a unor evaluări de informații și securitate care au arătat că dictatorul rus, Vladimir Putin, intenționează să pună la încercare determinarea NATO cu un asalt limitat asupra unei țări aliate, în următorii câțiva ani.

Politico scrie că șeful CIA a mers la Moscova pentru a avertiza Rusia să nu atace aliați NATO și să reducă sprijinul pentru Iran John Ratcliffe a cerut Rusiei să se abțină de la atacuri împotriva statelor baltice și să-și reducă sprijinul acordat Iranului în timpul scurtei sale vizite în capitala rusă

Oficialii americani sunt îngrijorați că Putin, încolțit în războiul din Ucraina și sub presiune din partea actorilor interni ruși, ar putea lansa un asalt asupra unei țări NATO, fie printr-un atac cibernetic major, fie printr-o incursiune de mică amploare împotriva unei țări baltice.

Gândirea lui Putin ar putea fi influențată inclusiv de faptul că alianța occidentală are o problemă cu lipsa de muniții din cauza războaielor din Iran și Ucraina. SUA și-au degradat puternic stocurile de diferite tipuri de armament din cauza transferurilor către Ucraina și din cauza războiului lui Trump în Iran.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, le-a spus reporterilor, miercuri, la Moscova, că Ratcliffe a purtat discuții cu oficiali de informații ruși în timpul vizitei sale și că nu s-a întâlnit deloc cu Putin. Dictatorul rus ar fi fost doar informat de discuții, a mai spus reprezentantul statului agresor.

Nici Casa Albă nu a dat prea multe detalii cu privire la călătoria lui Ratcliffe. În timpul unui interviu, Donald Trump a descris vizita drept una de „semi-rutină” și a încercat să schimbe subiectul, vorbind pe tema eforturilor de pace în Ucraina.

„Ar putea să iasă ceva mai mult de-aici. Muncim cu diligență să punem capăt acestui război și, sincer, cred că amândouă părțile vor ca el să se termine acum”.

Ratcliffe, unul dintre cei mai apropiați oameni de Trump, a făcut cea mai recentă vizită a unui oficial american la Moscova, după mai multe vizite similare ale lui Steve Witkoff.

Este ultima vizită cunoscută a unui șef CIA la Moscova, după vizita din noiembrie 2021 a lui William Burns, șeful agenției în timpul președintelui Joe Biden. Atunci, Burns l-a avertizat pe Putin să nu atace Ucraina.

Putin a semnat trei decrete în timpul vizitei lui Ratcliffe

Vladimir Putin a semnat trei decrete secrete în ziua vizitei neașteptate și neanunțate la Moscova a directorului CIA, John Ratcliffe, potrivit datelor publicate pe site-ul oficial de informații juridice al Rusiei, relatează The Moscow Times.

Pe 25 august, Putin a semnat și publicat trei decrete, cu numerele 608, 609 și 610. Două dintre ele vizează schimbarea ambasadorului Rusiei în Irak, iar cel de-al treilea modifică componența unor comisii pentru persoanele cu dizabilități și veterani.

Ultimul decret semnat cu o zi înainte, pe 24 august, poartă însă numărul 604. Acesta permite statului să preia „temporar” administrarea aproape oricărei întreprinderi sau a oricărui obiectiv dacă proprietarii nu au asigurat o protecție corespunzătoare împotriva atacurilor cu drone.

Rezultă că alte trei decrete semnate de Putin, cu numerele 605, 606 și 607, nu au fost publicate și sunt secrete.

Putin și-a schimbat programul pentru a se întâlni cu Ratcliffe

În timpul vizitei la Moscova, prima de la începutul invaziei rusești în Ucraina, șeful CIA s-a întâlnit cu Putin. Pentru această întâlnire, dictatorul rus ar fi anulat un eveniment la pregătirea căruia lucrau „sute de oameni”, potrivit lui Aleksandr Iunașev, jurnalist acreditat la Kremlin.

Tema exactă a discuțiilor rămâne necunoscută. The Wall Street Journal scrie că Ratcliffe ar fi putut veni cu un avertisment pentru Putin în urma unor informații obținute de serviciile americane, potrivit cărora Kremlinul pregătește un nou val de mobilizare și o posibilă provocare la adresa NATO.

The iPaper leagă vizita lui Ratcliffe de un posibil schimb de deținuți. În februarie, cu implicarea CIA, profesorul american Marc Fogel, în vârstă de 63 de ani, condamnat în Rusia pentru contrabandă cu droguri, a fost eliberat din închisoare. Anterior fuseseră eliberați și jurnalistul Evan Gershkovich și fostul pușcaș marin Paul Whelan, condamnați în Rusia pentru spionaj.

În aceeași perioadă cu Ratcliffe s-a aflat la Moscova și secretarul Vaticanului pentru relațiile cu statele, Paul Richard Gallagher. El a avut discuții cu șeful diplomației lui Putin, Serghei Lavrov, și a declarat că Vaticanul este gata să „folosească toate instrumentele” de care dispune pentru a contribui la găsirea unei soluții pentru războiul din Ucraina.

„Suntem gata să ne oferim bunele oficii în orice mod posibil, în speranța că pacea atât de mult dorită va putea fi obținută cât mai curând”, a spus Gallagher, adăugând că în discuțiile cu Lavrov au fost identificate și puncte comune.