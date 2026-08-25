Putin a semnat un decret prin care poate naționaliza companii lovite de dronele Ucrainei. Decizia, după dezastrul de la ”Amazonul" rus

Decretul se aplică mai multor sectoare, inclusiv infrastructurii energetice și de combustibili. Foto: Profimedia Images

Președintele rus Vladimir Putin a semnat un decret care permite guvernului să preia temporar controlul asupra infrastructurii critice dacă proprietarii privați nu reușesc să o protejeze de atacurile cu drone ucrainene sau să o repare ulterior, potrivit AP.

Decizia vine în contextul în care loviturile au vizat și infrastructura logistică a Wildberries, cel mai mare marketplace din Rusia. Compania ar fi pierdut 23 de depozite și aproximativ un sfert din capacitatea sa logistică. Dacă sunt luate în calcul și mărfurile distruse în incendii, pagubele s-ar apropia de un trilion de ruble.

Rusia se confruntă cu presiuni economice și politice în urma atacurilor ucrainene care, de luni de zile, se intensifică, sunt tot mai puternice și din ce în ce mai precise. Kievul a folosit drone cu rază lungă de acțiune dezvoltate pe plan intern pentru a lovi infrastructura petrolieră esențială, provocând penurii de combustibil pe care Putin le-a recunoscut public, precum și importante centre comerciale, punând conducerea rusă într-o situație dificilă.

Ucraina a fost, la rândul său, afectată de atacurile aeriene neîntrerupte ale Rusiei, care au distrus rețeaua sa electrică înaintea iernii și au provocat pagube importante locuințelor, în timp ce invazia rusă intră în al cincilea an.

Decretul ar putea determina proprietarii să efectueze reparații

Intențiile Kremlinului în privința decretului semnat de Putin și anunțat luni seară nu sunt clare. Totuși, acesta se aplică mai multor sectoare, inclusiv infrastructurii energetice și de combustibili, facilităților industriale, de comunicații, transport și logistică.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat marți că „adesea, proprietarii de companii nu acordă suficientă atenție luării măsurilor necesare pentru asigurarea securității, inclusiv a securității împotriva dronelor”.

Având în vedere amenințarea reprezentată de drone pentru infrastructura economică esențială, „trebuie să luăm măsuri, trebuie să ne asigurăm propria securitate”, a spus Peskov.

Vicepremierul Denis Manturov a declarat luni seară că decretul nu presupune naționalizarea companiilor sau schimbarea proprietarului, ci doar „implicarea statului în gestionarea unei întreprinderi pentru rezolvarea unor probleme specifice de securitate”.

El a adăugat că „acest mecanism nu presupune o utilizare pe scară largă – deciziile vor fi luate punctual, după o analiză atentă, la cel mai înalt nivel”.

Analistul politic rus Abbas Gallyamov a declarat că măsura ar putea fi un pas „tactic”, menit să-i determine pe proprietarii rafinăriilor de petrol atacate în mod repetat să efectueze reparațiile pe care, în alte condiții, ar putea ezita să le facă.

„Având în vedere faptul că aceeași rafinărie a fost deja lovită de trei până la cinci ori, este sigur să presupunem că proprietarii sunt acum reticenți să investească în refacerea a ceea ce a fost distrus”, a spus el pe aplicația de mesagerie Telegram.

„De ce să cheltuiești miliarde dacă vor fi loviți din nou mâine?”, a întrebat Gallyamov, care a lucrat în trecut ca redactor de discursuri pentru Putin.

Guvernul le transmite companiilor un ultimatum, a spus el: „Dacă nu finanțați refacerea rafinăriilor, vi le vom lua”.

Rusia se confruntă cu probleme economice majore

În cele mai recente atacuri, Statul Major General al Ucrainei a anunțat marți că forțele sale au lovit în cursul nopții instalațiile rafinăriei petroliere Afipsky din regiunea Krasnodar, provocând un incendiu. Guvernatorul regiunii Krasnodar, Veniamin Kondratiev, a confirmat izbucnirea unui incendiu la o rafinărie de petrol din localitatea Afipsky.

Un atac ucrainean a avariat, de asemenea, în cursul nopții, rafinăria de petrol Novoshahtinsk din regiunea Rostov, în sudul Rusiei, și a oprit operațiunile acesteia, a declarat marți guvernatorul regiunii Rostov, Iuri Sliusari. El nu a oferit alte detalii.

Rusia se confruntă cu provocări economice fundamentale pe măsură ce războiul costisitor se prelungește. Guvernul a majorat taxele și a crescut împrumuturile interne pentru a ține sub control deficitul bugetar al Rusiei, iar preluarea unor companii importante ar putea aduce, potențial, venituri substanțiale statului.

În același timp, preluarea unor active avariate ar putea reprezenta o nouă povară financiară pentru autorități. Kremlinul ar putea intenționa să folosească măsura pentru a determina companiile să își asume o responsabilitate mai mare în privința apărării antiaeriene, în condițiile în care vastul teritoriu al Rusiei este dificil de protejat în mod cuprinzător.

Rusia a introdus, de asemenea, măsuri suplimentare de sprijin pentru cel mai mare retailer online al său, Wildberries, și pentru companiile care își vând produsele prin intermediul acestuia – compania și mii de comercianți care colaborează cu ea au fost grav afectate de atacurile ucrainene asupra depozitelor. Ministerul Finanțelor a propus luni prelungirea termenelor pentru plata taxelor și contribuțiilor de asigurări, pentru a le oferi companiei Wildberries și comercianților săi un oarecare răgaz financiar.

Sâmbătă, Putin a declarat pentru televiziunea de stat rusă că, în urma atacurilor ucrainene desfășurate în profunzimea teritoriului Rusiei, Moscova „trebuie și va îmbunătăți sistemul de apărare antiaeriană și îi va spori capacitățile”.

„Trebuie să eficientizăm coordonarea dintre structurile de apărare, forțele de ordine și instituțiile civile la toate nivelurile și să valorificăm capacitățile întreprinderilor de stat și ale companiilor private”, a spus Putin.

În luna mai, în contextul în care atacurile ucrainene în profunzimea teritoriului rus provocau îngrijorare la Moscova, parlamentarii ruși au aprobat un proiect de lege care permitea Băncii Centrale a Rusiei, Sberbank, controlată de stat, și altor servicii financiare să se apere împotriva atacurilor cu drone prin instalarea unor sisteme de apărare antiaeriană în propriile sedii.

Publicația rusă RBC a relatat în luna mai, citând surse anonime din cadrul Ministerului Apărării și apropiate acestuia, că a fost instituit un mecanism prin care companiile pot achiziționa arme și echipamente pentru a se proteja de atacurile cu drone ucrainene, măsură pe care oficialii și parlamentarii ruși au afirmat că firmele ar trebui să o adopte.