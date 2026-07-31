Ucraina și-a schimbat strategia. Informațiile furnizate de SUA și Franța "au învățat" Kievul unde să lovească

În locul unor lovituri ample asupra rafinăriilor, Kievul încearcă acum să distrugă echipamente esențiale, greu și costisitor de înlocuit. Colaj imagini cu diverse atacuri ucrainene în interiorul Rusiei: Profimedia Images

Ucraina și-a schimbat strategia atacurilor cu drone cu rază lungă de acțiune asupra industriei energetice ruse. În locul unor lovituri ample asupra rafinăriilor, Kievul încearcă acum să distrugă echipamente esențiale, greu și costisitor de înlocuit, potrivit Financial Times. Oficialii ucraineni susțin că informațiile primite de la Statele Unite și Franța au ajutat armata să identifice pozițiile sistemelor rusești de apărare antiaeriană și să stabilească rute prin care dronele le pot evita pentru a ajunge la ținte aflate în adâncul Rusiei.

Strategi militari, operatori de drone și specialiști ucraineni în energie au declarat pentru Financial Times că obiectivul Kievului nu mai este doar să provoace incendii în rafinării sau să distrugă rezervoare de stocare, scrie Kyiv Post. Ucraina încearcă să scoată din uz pentru mai mult timp instalațiile și să crească valoarea pagubelor produse de fiecare atac.

"Strategia a fost planificată și coordonată cu foarte mare atenție", a declarat un membru al unei unități ucrainene specializate în atacuri la mare distanță.

Informațiile furnizate de SUA și Franța au ajutat Ucraina să cartografieze sistemele rusești de apărare antiaeriană și să identifice trasee prin care dronele pot ajunge la obiective îndepărtate fără să fie interceptate.

Andrii Zagorodniuk, fost ministru al Apărării și președinte al Centrului pentru Strategii de Apărare, a afirmat că sprijinul serviciilor de informații americane și franceze a îmbunătățit alegerea țintelor și a ajutat echipele ucrainene "să învețe unde să lovească".

Potrivit acestuia, strategii ucraineni au realizat o hartă detaliată a sistemului energetic al Rusiei. Astfel, pot identifica punctele critice a căror distrugere poate opri porțiuni mai mari ale rețelei, precum și echipamentele cel mai greu de reparat sau de înlocuit.

Președintele francez Emmanuel Macron afirma în ianuarie că Franța devenise principalul furnizor de informații pentru Kiev, înlocuind Statele Unite. El nu a oferit însă atunci detalii despre această afirmație.

Inginerii le arată operatorilor de drone unde să lovească

Doi operatori de drone implicați în atacurile la mare distanță au declarat pentru Financial Times că alegerea țintelor se bazează pe analize tehnice detaliate. Sunt luate în calcul logistica, traseele de zbor și obiectivele mai ample ale armatei.

Înaintea misiunilor, unitățile de drone sunt informate de ingineri energeticieni și de specialiști din industrie. Aceștia le explică ce componente sunt indispensabile pentru funcționarea unei rafinării și care dintre ele ar necesita cel mai mult timp pentru a fi înlocuite.

Inginerii le indică operatorilor punctele exacte pe care trebuie să le lovească: anumite conducte, coșuri industriale, conexiuni dintre echipamente sau instalații de control.

Rusia și Ucraina au moștenit sisteme energetice asemănătoare, construite în perioada sovietică. Din acest motiv, inginerii ucraineni cunosc în detaliu multe dintre procesele industriale, modul în care sunt amplasate echipamentele și punctele vulnerabile ale instalațiilor rusești.

"Din păcate, învățăm de la ruși. Ei fac exact același lucru împotriva noastră", a spus Zagorodniuk, referindu-se la atacurile Rusiei asupra infrastructurii energetice ucrainene.

Atacurile repetate împiedică finalizarea reparațiilor

Unitățile ucrainene au început să lovească în mod repetat aceleași echipamente critice, înainte ca reparațiile să fie finalizate. În acest fel, rafinăriile și alte instalații nu își pot relua activitatea, potrivit operatorilor de drone și unei analize a imaginilor din satelit realizate de Financial Times.

"Lovim punctele critice în mod repetat, înainte sau la scurt timp după ce au fost reconstruite", a declarat Zagorodniuk. "Înainte, aceasta era o problemă importantă. Loveam o instalație, iar apoi era reparată."

Președintele Volodimir Zelenski a declarat weekendul trecut că i-a cerut noului comandant-șef al armatei și ministrului interimar al Apărării să extindă campania de atacuri în adâncul teritoriului rus.

Ievhen Hmara, desemnat pentru funcția de ministru al Apărării, a spus că a lucrat împreună cu noul comandant-șef, Mihailo Drapatîi, la planuri pentru a "muta războiul cât mai mult posibil pe teritoriul agresorului". "Ucraina va continua să exercite presiune militară și tehnologică asupra Rusiei prin toate mijloacele", a spus Hmara. "Trebuie să extindem ceea ce s-a dovedit deja eficient."

Ucraina tratează infrastructura Rusiei ca pe un singur sistem

Robert „Madiar” Brovdi, comandantul Forțelor ucrainene pentru Sisteme fără Pilot, a declarat că atacurile asupra rafinăriilor fac parte dintr-o campanie mai amplă împotriva rețelelor care susțin efortul de război al Rusiei.

Sunt vizate atât exporturile de petrol, care aduc bani pentru finanțarea armatei, cât și rutele logistice prin care trupele ruse de pe front primesc arme, combustibil și alte provizii.

"Obiectivul este clar: distrugerea surselor care finanțează războiul lui Putin, în special comerțul cu petrol, și distrugerea complexului militar-industrial care aprovizionează armata de ocupație cu arme", a spus Brovdi.

Strategia este descrisă de planificatorii militari drept un "război sistemic". Infrastructura energetică rusă nu este privită ca o serie de obiective separate, ci ca o rețea în care avarierea unui punct important poate afecta mai multe instalații.

"Privim Rusia ca pe un sistem. Dacă înțelegi cum funcționează acest sistem, poți identifica punctele critice în care efectul unei lovituri este mult mai mare", a explicat Zagorodniuk.

Brovdi a precizat că succesul campaniei depinde și de distrugerea sistematică a apărării antiaeriene ruse, a radarelor și a echipamentelor de război electronic. Eliminarea acestora permite deschiderea unor culoare prin care dronele pot pătrunde în adâncul Rusiei.

Potrivit comandantului ucrainean, partea europeană a Rusiei, precum și teritoriile ucrainene ocupate, se află acum în raza de acțiune a dronelor.

"Aproximativ 80 de milioane de oameni, adică aproape două treimi din populația Rusiei, trăiesc în partea europeană a țării, aflată în raza atacurilor. Această zonă nu mai poate fi considerată un teritoriu sigur din spatele frontului", a declarat el.

Brovdi a avertizat că forțele ucrainene nu intenționează să reducă intensitatea loviturilor: "Intensificarea atacurilor, până la distrugerea completă a sectorului energetic și a complexului militar-industrial al inamicului, este inevitabilă."