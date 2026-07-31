Trump anunță încheierea unui acord pentru dezarmarea completă a Hamas. Israelul și gruparea palestiniană se contrazic deja

Trump anunță încheierea unui acord pentru dezarmarea completă a Hamas. Foto: Getty Images

Donald Trump a anunțat că s-a ajuns la un acord privind dezarmarea Hamas și retragerea forțelor israeliene din Gaza. Declarațiile venite ulterior atât din partea Israelului, cât și a grupării palestiniene au scos însă la iveală neînțelegeri legate de modul în care ar urma să fie pus în aplicare planul, iar acestea s-ar putea dovedi greu de depășit, scrie The Guardian.

„Acest acord este un pas esențial pentru ca Gaza să fie, în sfârșit, condusă de un nou guvern palestinian, care va colabora îndeaproape cu Consiliul pentru Pace pentru a ajuta poporul palestinian”, a scris Trump pe rețelele sociale. „În același timp, Israelul va beneficia de securitatea pe care o merită, iar Gaza nu va mai fi folosită drept bază pentru atacuri teroriste”.

Israelul și Hamas au semnat anul trecut un armistițiu negociat cu ajutorul SUA, însă discuțiile privind punerea în aplicare a celei de-a doua etape au rămas în mare parte blocate. Printre principalele probleme se numără dezarmarea Hamas și reconstrucția Fâșiei Gaza.

Planul în 20 de puncte prezentat anul trecut de Trump prevede ca gruparea susținută de Iran să renunțe la arme și să distrugă vasta rețea de tuneluri pe care a construit-o. Documentul mai prevede retragerea forțelor israeliene din Gaza, instalarea unui nou guvern palestinian format din tehnocrați, desfășurarea unei forțe internaționale de securitate și reconstruirea teritoriului palestinian devastat după mai bine de doi ani de război.

Au apărut deja neînțelegeri

Potrivit relatărilor din presă, lideri importanți ai Hamas și-ar fi dat acordul asupra planului. A apărut însă deja o dispută privind ordinea în care trebuie făcuți următorii pași: Hamas să se dezarmeze înainte sau după retragerea Israelului din Gaza.

„Nu vom lua nicio măsură în privința dezarmării înainte ca Israelul să se retragă din Fâșia Gaza”, a declarat Ghazi Hamad, membru al echipei de negociere a Hamas, pentru Al Jazeera.

Într-un interviu separat acordat agenției France-Presse, Hamad a spus: „Acordul conține o prevedere clară, potrivit căreia Israelul trebuie să își respecte și să își îndeplinească obligațiile. Dacă Israelul nu pune în aplicare acordul, nici noi nu o vom face”.

Anterior, un oficial israelian declarase pentru Reuters că termenii propuși nu sunt satisfăcători.

„Israelul cere dezarmarea completă a Hamas, inclusiv eliminarea armelor din Gaza și demilitarizarea totală a Fâșiei, ca o condiție pentru începerea oricărui proces”, a declarat oficialul. Acesta a adăugat că planul discutat „nu oferă un răspuns satisfăcător acestor cerințe, iar Israelul și-a transmis obiecțiile”.

Israelul este „foarte sceptic că Hamas se va dezarma”

Într-o discuție cu jurnaliștii, joi seara, un oficial american a recunoscut că între cele două părți există în continuare diferențe importante, afirmând că Israelul este „foarte sceptic că Hamas se va dezarma”.

Oficialul a adăugat că Trump ar fi „foarte, foarte dezamăgit” dacă Israelul nu ar respecta acordul.

Carta fondatoare a Hamas susține rezistența armată împotriva Israelului, iar gruparea a refuzat până acum să renunțe la arsenalul aflat în centrul identității sale. Acesta include rachete, arme antitanc și explozibili.

Hamas a anunțat la începutul acestei luni că și-a desființat guvernul din Gaza și se pregătește să transfere puterea unei comisii tehnice susținute de Organizația Națiunilor Unite, în cadrul acordului de încetare a focului.

Dezarmarea Hamas ar putea dura până la 350 de zile

Oficialii americani și reprezentanții Consiliului pentru Pace nu au putut spune joi în ce termen ar urma să fie dezarmate Hamas și celelalte grupări care operează în Gaza, precum Jihadul Islamic Palestinian. Ei au sugerat însă că procesul ar putea dura între 200 și 350 de zile.

Hamas vrea ca Israelul să se angajeze să oprească atacurile asupra Fâșiei Gaza și să își retragă trupele. Liderii grupării ar urma să poarte în zilele următoare discuții cu mediatorii din Egipt, Qatar și Turcia privind cea de-a doua etapă a planului lui Trump pentru Gaza.

„Acest proces va dura aproximativ 14 zile sau poate chiar mai mult. Trebuie să cădem de acord asupra fiecărui detaliu: cum va fi pus în aplicare acordul, când va fi pus în aplicare și care vor fi mecanismele folosite”, a declarat Hamad pentru AFP.

Deocamdată, situația de pe teren în Gaza este departe de cea descrisă în plan.

Atacurile israeliene au ucis joi cel puțin șase palestinieni în Gaza, printre care doi copii, potrivit medicilor locali.

Armata israeliană a continuat să extindă zona ocupată militar în Fâșia Gaza, iar premierul Benjamin Netanyahu a declarat că Israelul intenționează să mărească până la 70% suprafața teritoriului aflat sub controlul său.

Nu este clar nici câți militari ar putea fi trimiși în cadrul viitoarei Forțe Internaționale de Stabilizare și nici dacă trupele israeliene se vor retrage din teritoriu.