Plan Roșu de Intervenție în Argeș. Un microbuz cu 16 persoane s-a izbit de un copac. Surse: În vehicul ar fi juniori de la Dinamo

2 minute de citit Publicat la 10:32 31 Iul 2026 Modificat la 11:09 31 Iul 2026

Planul Roșu de Intervenție a fost activat vineri în județul Argeș, după ce un microbuz în care se aflau 16 persoane a ieșit de pe șosea și a intrat într-un copac. FOTO ISU Argeș

Planul Roșu de Intervenție a fost activat vineri în județul Argeș, după ce un microbuz în care se aflau 16 persoane a ieșit de pe șosea și a intrat într-un copac, în municipiul Câmpulung. Două persoane sunt încarcerate. Din primele informații, în microbuz ar fi sportivi de la Dinamo Juniori, au declarat surse pentru Antena 3 CNN.

UPDATE 11.05 Antrenorul echipei secunde de la Dinamo, fostul fotbalist Adrian Ropotan este printre persoanele rănite.

Șeful DSU, Raed Arafat, a declarat la Antena 3 CNN a spus că niciunul dintre răniți nu e în stare gravă.

UPDATE 10.35. Sunt 10 victime, două în stare gravă. A fost trimis un elicopter pentru preluarea răniților.

Un adult a fost declarat mort, după ce manevrele de resuscitare nu au putut să îl salveze.

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Știrea inițială

Potrivit primelor informații, șoferul microbuzului, care cobora în pantă, a pierdut controlul asupra direcției de mers, iar vehiculul s-a izbit de un copac.

„Având în vedere numărul persoanelor implicate și pentru gestionarea eficientă a intervenției, a fost activat Planul Roșu de Intervenție”, a transmis ISU Argeș.

În urma accidentului, zece persoane au nevoie de îngrijiri medicale. La sosirea pompierilor, două victime erau încarcerate. Acestea au fost scoase de urgență din microbuz și predate echipajelor medicale. Una dintre victime este inconștientă, iar salvatorii îi aplică manevre de resuscitare.

Până în acest moment, trei persoane, doi adulți și un copil, au fost transportate la spital. Datele privind starea victimelor sunt în curs de actualizare.

La locul accidentului intervin o autospecială de stingere, un echipaj de descarcerare, o autospecială pentru transportul victimelor multiple, o ambulanță SMURD și mai multe ambulanțe ale Serviciului de Ambulanță Județean Argeș. A fost trimis și un elicopter SMURD.

Dispozitivul de intervenție a fost suplimentat cu o unitate de terapie intensivă mobilă și un echipaj de prim ajutor de la ISU Brașov, precum și cu încă două ambulanțe ale SAJ Argeș, dintre care una cu medic.

Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Câmpulung se află la fața locului pentru a sprijini intervenția echipajelor medicale și pentru a stabili împrejurările în care s-a produs accidentul.