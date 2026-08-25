De ce s-a dus șeful CIA la Moscova. A stat doar câteva ore, iar Putin și-ar fi modificat programul pentru a-l primi

2 minute de citit Publicat la 22:16 25 Aug 2026 Modificat la 22:23 25 Aug 2026

Șeful CIA, John Ratcliffe (în stânga, alături de Donald Trump), s-ar fi dus la Moscova fie pentru a asigura eliberarea unui american din închisoare, fie pentru a-l avertiza pe Putin să nu atace Europa, potrivit presei internaționale. Foto: Getty Images

Directorul CIA, John Ratcliffe, a părăsit marți Moscova după o vizita surpriză care a început în cursul dimineții și a durat doar câteva ore, relatează Agerpres, care citează EFE.

Nici Washingtonul și nici Moscova nu au comentat oficial, deocamdată, despre această vizită.

Potrivit agenției de presă spaniole, prezența lui Ratcliffe în Rusia ar fi legată de posibila eliberare a americanului Charles Zimmerman, condamnat de regimul lui Putin la cinci ani de închisoare pentru trafic de arme.

Există însă și alte interpretări ale scurtei prezențe a șefului spionajului american pe pământ rusesc.

Ratcliffe s-a dus în Rusia cu un avion militar care a făcut escală în Letonia

Date ale site-ului de monitorizare Flightradar24 au dezvăluit că aeronavă militară american a aterizat marți dimineață pe aeroportul internațional Vnukovo din capitala rusă.

Aparatul american a decolat de la bza militară Andrews, de lângă Washington, D.C., și a făcut o escală la Riga, Letonia.

Marți seară, aceeași aeronavă americană a plecat spre Riga, potrivit agenției de presă de stat ruse TASS, citată de DPA.

Postul de radio militar rus Zvezda a postat, la rândul său, pe rețelele sociale

Conform unor canale Telegram rusești, Ratcliffe, care a fost implicat în trecut în schimburi de deținuți între cele două state, a sosit la Moscova pentru o misiune similară.

Ar fi vorba de eliberarea americanului Charles Zimmerman, veteran al Marinei SUA, condamnat în ianuarie 2025 la cinci ani de închisoare în Rusia pentru deținere ilegală și trafic de arme.

Ratcliffe a fost director al Serviciilor Naționale de Informații în primul mandat al președintelui american Donald Trump.

Presa rusă a relatat că președintele Vladimir Putin ar fi semnat două decrete secrete în ultimele zile, dintre care unul ar putea fi legat de grațierea lui Zimmerman.

Alte speculații privind vizita șefului CIA la Moscova: Ar fi livrat un avertisment pentru Putin

Nexta, canalul opoziției din Belarus, are o altă interpretare și citează The Wall Street Journal (WSJ), publicație conform căreia serviciile secrete americane au obținut informații indicând că Rusia s-ar putea pregăti pentru o altă mobilizare și plănuiește să testeze coeziunea NATO.

Un fost oficial al serviciilor secrete americane a sugerat că Ratcliffe i-ar fi putut transmite personal lui Putin un avertisment: "Știm ce plănuiți să faceți și ar fi mai bine să n-o faceți".

"Ratcliffe s-ar fi deplasat la Moscova pentru a-l avertiza personal pe Putin împotriva unor atacuri asupra Europei", speculează Nexta.

? Ratcliffe may have flown to Moscow to personally warn Putin against attacking Europe



The purpose of the CIA director’s surprise visit has still not been officially disclosed. However, the WSJ notes that U.S. intelligence obtained information suggesting that Russia may be… https://t.co/H2OHMZbxat pic.twitter.com/kCmtrMqwOx — NEXTA (@nexta_tv) August 25, 2026

Putin și-ar fi modificat programul pentru a-l primi pe șeful CIA

Vizita lui Ratcliffe la Moscova pentru întâlniri a fost confirmată pentru CBS News și Axios de surse anonime.

Potrivit jurnalistului rus Alexandr Iunașev, care face parte din grupul de reporteri acreditați la Kremlin, programul lui Vladimir Putin pentru marți a fost modificat cu foarte puțin timp înainte, ceea ce ar putea însemna că liderul de la Kremlin s-a întâlnit cu Ratcliffe.

CNN, la rândul său, subliniază că vizita are loc la câteva ore după ce Washingtonul a anunțat "începerea unei operațiuni de întrerupere a tuturor operațiunilor economice ale Iranului", aliat al Rusiei.

Aceasta este prima vizită a unui director al CIA în Rusia în aproape cinci ani.

Predecesorul său, William Burns, s-a deplasat la Moscova în noiembrie 2021, cu doar câteva luni înainte de invazia militară rusă în Ucraina.