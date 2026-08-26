Trei decrete secrete au fost semnate de Putin în ziua vizitei șefului CIA la Moscova

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Vladimir Putin a semnat trei decrete secrete în ziua vizitei neașteptate și neanunțate la Moscova a directorului CIA, John Ratcliffe, potrivit datelor publicate pe site-ul oficial de informații juridice al Rusiei, relatează The Moscow Times.

Pe 25 august, Putin a semnat și publicat trei decrete, cu numerele 608, 609 și 610. Două dintre ele vizează schimbarea ambasadorului Rusiei în Irak, iar cel de-al treilea modifică componența unor comisii pentru persoanele cu dizabilități și veterani.

Ultimul decret semnat cu o zi înainte, pe 24 august, poartă însă numărul 604. Acesta permite statului să preia „temporar” administrarea aproape oricărei întreprinderi sau a oricărui obiectiv dacă proprietarii nu au asigurat o protecție corespunzătoare împotriva atacurilor cu drone.

Rezultă că alte trei decrete semnate de Putin, cu numerele 605, 606 și 607, nu au fost publicate și sunt secrete.

Putin și-a schimbat programul pentru a se întâlni cu Ratcliffe

În timpul vizitei la Moscova, prima de la începutul invaziei rusești în Ucraina, șeful CIA s-a întâlnit cu Putin. Pentru această întâlnire, dictatorul rus ar fi anulat un eveniment la pregătirea căruia lucrau „sute de oameni”, potrivit lui Aleksandr Iunașev, jurnalist acreditat la Kremlin.

Tema exactă a discuțiilor rămâne necunoscută. The Wall Street Journal scrie că Ratcliffe ar fi putut veni cu un avertisment pentru Putin în urma unor informații obținute de serviciile americane, potrivit cărora Kremlinul pregătește un nou val de mobilizare și o posibilă provocare la adresa NATO.

The iPaper leagă vizita lui Ratcliffe de un posibil schimb de deținuți. În februarie, cu implicarea CIA, profesorul american Marc Fogel, în vârstă de 63 de ani, condamnat în Rusia pentru contrabandă cu droguri, a fost eliberat din închisoare. Anterior fuseseră eliberați și jurnalistul Evan Gershkovich și fostul pușcaș marin Paul Whelan, condamnați în Rusia pentru spionaj.

În aceeași perioadă cu Ratcliffe s-a aflat la Moscova și secretarul Vaticanului pentru relațiile cu statele, Paul Richard Gallagher. El a avut discuții cu șeful diplomației lui Putin, Serghei Lavrov, și a declarat că Vaticanul este gata să „folosească toate instrumentele” de care dispune pentru a contribui la găsirea unei soluții pentru războiul din Ucraina.

„Suntem gata să ne oferim bunele oficii în orice mod posibil, în speranța că pacea atât de mult dorită va putea fi obținută cât mai curând”, a spus Gallagher, adăugând că în discuțiile cu Lavrov au fost identificate și puncte comune.