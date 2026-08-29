Primul lider din UE care avertizează că Putin pregătește o escaladare împotriva unei țări NATO: „Următoarele luni sunt decisive”

2 minute de citit Publicat la 17:25 29 Aug 2026 Modificat la 17:46 29 Aug 2026

Polonia se simte de asemenea ameninţată de Moscova şi îşi sporeşte masiv cheltuielile militare / FOTO: Getty Images

Prim-ministrul polonez Donald Tusk a avertizat că Rusia ar putea escalada războiul din Ucraina şi provoca NATO, postând sâmbătă pe platforma X după o discuţie cu secretarul general al NATO Mark Rutte că "escaladarea din partea Rusiei avansează", relatează dpa, citată de Agerpres.

„Cum am avertizat deja, escaladarea din partea Rusiei avansează", a postat Tusk. Următoarele şase luni vor fi decisive, a spus el. "Nu trebuie să excludem provocări din partea Rusiei împotriva unuia dintre membrii NATO", a adăugat premierul polonez.

O vizită a directorului CIA John Ratcliffe la Moscova, miercuri, a alimentat speculaţiile în toată lumea.

Media americane au relatat că Ratcliffe a avertizat Rusia împotriva atacării unuia dintre statele membre NATO. Întrebat despre aceste relatări, Kremlinul a negat şi a acuzat Occidentul.

Polonia nu mai crede asigurările lui Trump că Rusia nu va ataca

Polonia este unul dintre cei mai importanţi susţinători politici şi militari ai Ucrainei, care a fost invadată de Rusia. Ţara se simte de asemenea ameninţată de Moscova şi îşi sporeşte masiv cheltuielile militare, notează dpa.

De altfel, Polonia nu mai are încredere în asigurările date de Trump și de oamenii săi cu privire la faptul că Vladimir Putin nu va ataca Europa, reiese din cea mai nouă postare pe Twitter a ministrului polonez de externe, Radoslaw Sikorski, la puțin timp după vizita șefului CIA la Moscova.

„Se pare că serviciile secrete ale lui Putin i-au transmis directorului CIA că Rusia nu va provoca NATO.

Putin îi spusese și directorului CIA din administrația Biden că nu va invada Ucraina.

Ar trebui să accelerăm pregătirile de apărare”, a scris Radoslaw Sikorski pe Twitter, vineri.

Rusia deja testează intens apărările NATO

Intențiile agresive ale Rusiei contra NATO sunt demonstrate direct de numeroasele „incursiune” cu drone din ultima perioadă în țări ale flancului estic al NATO, dar și în Republica Moldova. Zeci de drone, epave de drone sau bucăți din rămășițele acestora au fost descoperite în ultima perioadă în România, Bulgaria Polonia, țările baltice și Republica Moldova. Numai în România numărul incidentelor este de ordinul zecilor.

În Germania, incidentul cu dronă explozivă din Leipzig a provocat alertă și mai mare, mai ales după apariția informației implicării serviciilor secrete ruse.

Aeroportul Leipzig este un important centru pentru transportul de mărfuri și pentru logistica militară, fiind utilizat de NATO și de compania ucraineană Antonov Airlines pentru transporturi destinate sprijinirii militare a Ucrainei.

Drona a fost găsită în vestul aeroportului. În aceeași zonă, anchetatorii au descoperit aproximativ 50 de grame de substanță despre care au suspectat că ar fi hexogen, un exploziv de uz militar.

Ce ar urmări Rusia în cazul unui atac. Cum ar putea riposta NATO

În prezent, regiunea țărilor baltice (Estonia, Letonia, Lituania) e considerată a fi cea mai expusă posibilității izbucnirii unui conflict militar cu Rusia. Acest risc de escaladare e cauzat de granița directă NATO-Rusia (mai ales prin exclava ultra-militarizată Kaliningrad), concentrarea unor elemente critice de infrastrucură, plus capacitatea forțelor Moscovei de a lansa rachete și de a-și folosi forțele navale în acțiuni ofensive.

Un astfel de scenariu pleacă exact de la această posibilitate: a unui conflict care să izbuncească „de pe mare”, care combină atacuri cu rachete, activități de război hibrid (sabotaj, atacuri cyber etc.) amestecate cu acțiuni militare pentru blocarea porturilor navale din Baltica.

Toate scenariile prevăd folosirea intensă a forțelor navale ruse, inclusiv a flotei de submaine, combinate cu atacuri împotriva infrastructurii energetice și a sistemelor de comană.

Răspunsul europenilor ar trebui să constea în folosirea de forțe combinate aero, navale și terestre, concentrate cu precădere asupra apărării de coastă, războiului antisubmarin și menținerea rutelor comerciale în Marea Baltică.