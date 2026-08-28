Polonia nu mai crede asigurările lui Trump că Rusia nu va ataca: „Ar trebui să accelerăm pregătirile de apărare”

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Polonia nu mai are încredere în asigurările date de Trump și de oamenii săi cu privire la faptul că Vladimir Putin nu va ataca Europa, reiese din cea mai nouă postare pe Twitter a ministrului polonez de externe, Radoslaw Sikorski, la puțin timp după vizita șefului CIA la Moscova.

Oficialul polonez a comparat vizita lui Ratcliffe și „rezultatul” ei cu o vizită similară a lui William Burns, șeful CIA din perioada președintelui Biden, care a mers la Moscova cu câteva luni înainte de declanșarea războiului din Ucraina. Și atunci, Vladimir Putin promitea că nu va invada țara vecină și spunea că nu are nicio intenție să declanșeze războiul. Vizita avea loc în noiembrie 2021. Invazia a început în februarie 2022.

„Se pare că serviciile secrete ale lui Putin i-au transmis directorului CIA că Rusia nu va provoca NATO.

Putin îi spusese și directorului CIA din administrația Biden că nu va invada Ucraina.

Ar trebui să accelerăm pregătirile de apărare”, a scris Radoslaw Sikorski pe Twitter, vineri.

Apparently, Putin’s spooks told @CIA Director he would not provoke @NATO.

Putin had told president Biden’s CIA Director that he would not invade Ukraine.

We should accelerate defence preparations. — Radosław Sikorski ???? (@sikorskiradek) August 28, 2026

Trump: Rusia nu va ataca

Donald Trump a minimalizat probabilitatea ca Rusia să atace teritoriul NATO și a adăugat că discuțiile sale cu Vladimir Putin l-au asigurat că un astfel de plan nu este în desfășurare.

„Am avut discuții bune cu el. Nu va ataca teritoriul NATO”.

Ulterior, președintele american a refuzat să precizeze dacă directorul CIA, John Ratcliffe, i-a transmis un avertisment lui Putin cu privire la un eventual atac asupra NATO în timpul vizitei sale la Moscova din această săptămână.

„Nu vreau să comentez acest lucru, dar nu vor ataca”, a spus Trump.

CNN a relatat, anterior, că șeful serviciilor de informații americane a călătorit la Moscova în această săptămână pentru a transmite Rusiei un avertisment de a nu lansa un atac pe teritoriul NATO.

De asemenea, mai multe surse familiarizate cu discuțiile de la Moscova, au confirmat și pentru Wall Street Journal că vizita surpriză a directorului CIA la Moscova din această săptămână a avut ca scop să transmită Kremlinului avertismentul de a nu ataca țările NATO de pe flancul estic.

Călătoria a fost prima vizită a șefului spionilor americani la Moscova. Ea a fost programată ca urmare a unor evaluări de informații și securitate care au arătat că Vladimir Putin, intenționează să pună la încercare determinarea NATO cu un asalt limitat asupra unei țări aliate, în următorii câțiva ani. Politico a mai relatat că șeful CIA a mers la Moscova pentru a avertiza Kremlinul să se abțină de la atacuri împotriva statelor baltice și să-și reducă sprijinul acordat Iranului.

Totodată, Bloomberg a relatat că Vladimir Putin nu mai vede vreo ieșire din războiul din Ucraina după ce inițiativa a fost preluată în mod decisiv de armata ucraineană, mai ales când vine vorba de atacuri în adâncimea teritoriului rus, și s-ar pregăti de o escaladare majoră. Astfel, în anturajul dictatorului de la Kremlin cresc și temerile că acesta ar putea să folosească arme nucleare tactice împotriva Ucrainei pentru a ieși din impas.