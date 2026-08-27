Alertă în Republica Moldova, de Ziua Independenței: Cinci drone au intrat în spațiul aerian, una s-a prăbușit lângă Chișinău

2 minute de citit Publicat la 10:04 27 Aug 2026 Modificat la 10:04 27 Aug 2026

Cinci drone au pătruns în spațiul aerian al Republicii Moldova, miercuri noapte, dinspre Ucraina. Una s-a prăbușit lângă Chișinău. Foto: Poliția Republicii Moldova / Facebook

Cinci drone au pătruns în spațiul aerian al Republicii Moldova, miercuri noapte, dinspre Ucraina. Unele au ieșit înapoi spre teritoriul ucrainean la scurt timp, însă altele au dispărut de pe sistemele de monitorizare, a anunțat Ministerul Apărării al Republicii Moldova, joi dimineață. Mai mult, poliția a anunțat că un obiect zburător a căzut în apropierea traseului Chișinău–Basarabeasca, scrie Newsmaker.md.

Prima dronă a intrat la ora 03:56. Aceasta a venit dinspre Ucraina și a intrat în Republica Moldova prin localitatea Palanca, Ștefan Vodă. A ieșit pe aceeași direcție, în Ucraina, la ora 03:57.

A doua dronă a fost observată la ora 03:59 în apropierea localității Căplani, Ștefan Vodă, venind dinspre Ucraina, localitatea Starokazacie. Aceasta a dispărut de pe sistemele de monitorizare la ora 04:10, în apropierea localității Carahasani, Ștefan Vodă.

A treia dronă a intrat în Republica Moldova la ora 04:09, din Ucraina, pe direcția localităților Palanca–Crocmaz–Olănești–Purcari-Rășcăeți. La ora 04:24, drona a dispărut de pe radare în apropierea localității Pervomaisk, în regiunea transnistreană a Republicii Moldova, în apropierea regiunii de frontieră.

A patra dronă a intrat în Republica Moldova la ora 04:16 pe direcția localității Palanca, cu imediata traversare pe aceeași direcție, spre localitatea Maiaki, Ucraina.

A cincea dronă a fost fixată la ora 05:50, lângă punctul de trecere a frontierei de stat Săiți, Republica Moldova – Lesnoe, Ucraina. Aceasta a traversat ambele teritorii. La ora 6:02, s-a deplasat în direcția Lesnoie, Ucraina, părăsind spațiul aerian național.

„Survolările neautorizate a spațiului aerian al țării noastre, a avut loc în urma atacurilor aeriene ale Federației Ruse asupra Ucrainei”, a comunicat Ministerul Apărării.

Inspectoratul General al Poliției a anunțat că, joi dimineață, au fost sesizați despre prezența unui obiect zburător căzut la sol, în apropierea traseului Chișinău–Basarabeasca.

„La fața locului s-au deplasat imediat polițiștii, care au identificat obiectul indicat și securizeazǎ perimetrul. Specialiștii urmează sǎ examineze obiectul pentru a stabili proveniența, tipul și circumstanțele în care acesta a ajuns în zonă. Poliția va reveni cu informații suplimentare după finalizarea verificărilor”, a declarat Inspectoratul.

Preşedintele Nicuşor Dan efectuează joi o vizită în Republica Moldova, unde va participa la evenimentele organizate cu prilejul Zilei Independenţei

Potrivit programului anunţat de Administraţia Prezidenţială, şeful statului va vizita, în prima parte a zilei, Teatrul Republican Muzical-Dramatic "Bogdan Petriceicu Haşdeu" din municipiul Cahul şi Centrul Universitar "Bogdan Petriceicu Haşdeu" din aceeaşi localitate.

Ulterior, Nicuşor Dan va fi primit de către preşedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, la Palatul Prezidenţial din Chişinău.

Cei doi şefi de stat vor participa la parada militară organizată cu prilejul Zilei Independenţei Republicii Moldova, eveniment care se va desfăşura în Piaţa Marii Adunări Naţionale din Chişinău. În cursul serii, va avea loc o reuniune trilaterală cu preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, la Palatul Prezidenţial.

Tot joi seaăa, Nicuşor Dan, Maia Sandu şi Volodimir Zelenski vor participa la concertul festiv dedicat Zilei Independenţei Republicii Moldova.