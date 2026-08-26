Nicușor Dan merge joi la Chişinău, de Ziua Independenţei Republicii Moldova. Trilaterală cu Volodimir Zelenski și Maia Sandu

<1 minut de citit Publicat la 21:04 26 Aug 2026 Modificat la 21:04 26 Aug 2026

Tot joi seara, Nicuşor Dan, Maia Sandu şi Volodimir Zelenski vor participa la concertul festiv dedicat Zilei Independenţei Republicii Moldova. FOTO: Nicușor Dan/Facebook

Preşedintele Nicuşor Dan efectuează joi o vizită în Republica Moldova, unde va participa la evenimentele organizate cu prilejul Zilei Independenţei, potrivit Agerpres.

Potrivit programului anunţat de Administraţia Prezidenţială, şeful statului va vizita, în prima parte a zilei, Teatrul Republican Muzical-Dramatic "Bogdan Petriceicu Haşdeu" din municipiul Cahul şi Centrul Universitar "Bogdan Petriceicu Haşdeu" din aceeaşi localitate.

Ulterior, Nicuşor Dan va fi primit de către preşedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, la Palatul Prezidenţial din Chişinău.

Cei doi şefi de stat vor participa la parada militară organizată cu prilejul Zilei Independenţei Republicii Moldova, eveniment care se va desfăşura în Piaţa Marii Adunări Naţionale din Chişinău. În cursul serii, va avea loc o reuniune trilaterală cu preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, la Palatul Prezidenţial.

Tot joi seara, Nicuşor Dan, Maia Sandu şi Volodimir Zelenski vor participa la concertul festiv dedicat Zilei Independenţei Republicii Moldova.