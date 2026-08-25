Maia Sandu i-a invitat pe Nicuşor Dan şi Volodimir Zelenski la manifestările dedicate împlinirii a 35 de ani de independenţă a Moldovei

1 minut de citit Publicat la 11:27 25 Aug 2026 Modificat la 11:27 25 Aug 2026

Maia Sandu l-a invitat pe Nicuşor Dan la Chişinău. Foto: X/ Nicușor Dan

Preşedinta Maia Sandu i-a invitat pe preşedintele României, Nicuşor Dan, şi pe preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, să participe joi, 27 august, la manifestările dedicate împlinirii a 35 de ani de independenţă a Republicii Moldova, informează Agerpres.

Republica Moldova marchează joi 35 de ani de la proclamarea Independenţei. Cu această ocazie, în Piaţa Marii Adunări Naţionale şi în alte locuri din Chişinău vor fi organizate mai multe evenimente dedicate Zilei Independenţei.

Moldova şi-a proclamat independenţa la 27 august 1991

Programul va începe la ora 08:30, cu depuneri de flori la monumentul "Maica Îndurerată" din cadrul Complexului Memorial "Eternitate". La ora 09:30, oficialii vor depune flori la monumentul domnitorului Ştefan cel Mare şi Sfânt.

Evenimentele vor continua în Piaţa Marii Adunări Naţionale. La ora 16:30 va avea loc parada militară, la care sunt aşteptaţi peste 2 000 de militari şi reprezentanţi ai structurilor participante. În cadrul paradei vor fi prezentate peste 100 de unităţi de tehnică militară şi specială aflate în dotarea Armatei Naţionale şi a Ministerului Afacerilor Interne.

De la ora 18:00, în Piaţa Marii Adunări Naţionale va începe concertul dedicat Zilei Independenţei, la care vor participa mai mulţi artişti autohtoni.

Republica Moldova şi-a proclamat independenţa la 27 august 1991, când Parlamentul a adoptat Declaraţia de Independenţă.