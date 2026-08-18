Rusia trimite intenționat drone în spațiul aerian al R. Moldova, spune Maia Sandu. „Am văzut și în România, și în Polonia”

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu. Foto: Agerpres

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a declarat luni, într-un interviu, că că unele drone sunt trimise intenționat în spaţiul aerian al țării și că, astfel, Rusia testează capacitatea de reacție a Republicii Moldova și a țărilor vecine. „Am văzut și în România, și în Polonia”, a spus ea.



În timpul interviului difuzat de Teleradio Moldova, Maia Sandu a fost întrebată dacă survolările neautorizate ale spațiului aerian de către drone sunt o întâmplare sau, prin acestea, Rusia testează capacitatea de reacție a Republicii Moldova și a țărilor vecine.

„Eu cred că unele ajung din întâmplare și altele ajung pentru că sunt trimise, și nu doar în spațiul nostru aerian, dar și în spațiul aerian al altor state din regiune. Am văzut și în România, și în Polonia. Deci, judecând după traiectoria acelor drone, putem spune care sunt trimise intenționat și care sunt acolo din întâmplare. Și într-un caz, și în altul, aceste drone violează spațiul aerian al țării noastre. Și într-un caz, și în altul, ele reprezintă pericol pentru oameni, și singurul care se face vinovat, singura parte care se face vinovată de aceste lucruri este Federația Rusă, care a început acest război”, a declarat Maia Sandu.

Totodată, Președinta Republicii Moldova a susținut că o eventuală expulzare a ambasadorului agreat al Rusiei la Chișinău, Oleg Ozerov, nu va opri survolările neautorizate ale spațiului aerian al Republicii Moldova de către drone.

Potrivit Maiei Sandu, nici notele de protest transmise de Chișinău nu schimbă politica Rusiei.

„Sigur că noi putem să trimitem note de protest, putem să trimitem oameni acasă, dar de la asta, din păcate, nu se schimbă politica Rusiei. (…) Lucrurile care pot să aibă impact este un sprijin mai mare pentru Ucraina. (…) Altfel, am văzut în toți acești ani că Federației Ruse nu-i pasă de notele de protest”, a adăugat Maia Sandu.

Întrebată dacă se gândesc autoritățile de la Chișinău să aplice măsuri mai drastice în acest sens, președinta a răspuns: „Măsurile drastice sunt cele care pot opri războiul. (…) Aceste măsuri țin de ajutorarea Ucrainei”.

Ultima dată, o dronă a intrat în spațiul aerian al Republicii Moldova pe 16 august, în jurul orei 04:30. Aceasta a venit dinspre Ucraina, a zburat timp de 18 minute deasupra țării și s-a îndreptat spre Galați. Potrivit Ministerului Apărării, aceasta era de tip Shahed 138 (Geran 2).

Drona a fost doborâtă în jurul orei ora 05.00.