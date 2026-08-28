Polonia refuză categoric să găzduiască arme nucleare ale NATO pe teritoriul său, în ciuda amenințării rușilor

Foto cu caracter ilustrativ: Getty Images

Polonia „nu dorește” ca arme nucleare ale aliaților să fie amplasate pe teritoriul său, a declarat, joi, ministrul adjunct al apărării, Pawel Zalewski, în ciuda îngrijorărilor tot mai mari privind o posibilă incursiune a rușilor pe teritoriul NATO, relatează Politico.

„Vreau să spun foarte clar și deschis: Polonia nu dorește focoase nucleare pe teritoriul său”, le-a spus el jurnaliștilor la sediul NATO din Bruxelles. „Vrem să participăm la descurajarea nucleară a NATO, dar asta nu înseamnă să avem focoase nucleare pe teritoriul nostru”.

Declarația lui Zalewski este cea mai categorică poziție exprimată până acum de Polonia pe această temă. Polonia și-a arătat și în trecut scepticismul față de găzduirea armelor nucleare, dar a anunțat că se află în discuții preliminare cu Statele Unite privind o posibilă extindere a descurajării nucleare americane în Europa.

În paralel, Polonia s-a alăturat și unei inițiative franceze care urmărește extinderea rolului descurajării nucleare a Franței în Europa.

Separat, președintele polonez, Karol Nawrocki, a lăsat deschisă posibilitatea ca Polonia să-și dezvolte în viitor propriul program de arme nucleare.

Oficialii occidentali au avertizat că Rusia ar putea ataca teritoriul NATO până la sfârșitul acestui deceniu, iar evaluări recente ale serviciilor americane de informații sugerează că un asemenea atac ar putea avea loc chiar mai devreme.