Primăria Bucureşti organizează, pentru prima dată, "Triunghiul muzeelor". Vor fi ateliere pentru copii și vizite gratuite la trei muzee

Primăria Bucureşti organizează, pentru prima dată, "Triunghiul muzeelor". Sursa foto: PMB

Primăria Municipiului Bucureşti anunţă că, în weekend-ul 19-20 septembrie, organizează pentru prima dată "Triunghiul muzeelor". Acest proiect include ateliere pentru copii și vizite gratuite la trei muzee care se află doar la câțiva pași unul de celălalt: Muzeul Geologic Național, Muzeul Național de Istorie Naturală „Grigore Antipa” şi Muzeul Național al Țăranului Român. Cu ocazia acestui eveniment, Șoseaua Kiseleff se transformă într-o promenadă culturală.

În weekend-ul 19-20 septembrie, Bucureştiul sărbătoreşte 567 de ani de la prima atestare documentară.

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"Azi și mâine, Șos. Kiseleff se transformă într-o promenadă culturală, cu ateliere pentru copii și vizite gratuite la trei muzee care se află doar la câțiva pași unul de celălalt:

Muzeul Geologic Național,

Muzeul Național de Istorie Naturală „Grigore Antipa”,

Muzeul Național al Țăranului Român

Ele formează, de acum, „Triunghiul muzeelor”, un proiect-pilot inedit, ce propune o experiență comună de vizitare. A fost lansat de primarul general Ciprian Ciucu, alături de ministrul culturii, Demeter András István, de primarul Sectorului 1, George Tuță, și de directorii celor trei muzee.

"Bucureștiul are și trebuie să profite de acest avantaj: trei muzee importante, situate în aceeași zonă. Sunt în clădiri istorice, de patrimoniu, într-un parc frumos, sau poate viitor parc frumos, ultracentral, care să le unească.

Și vrem să facem atractivă această zonă, să potențăm toate cele trei muzee printr-un spațiu public comun, prin regenerare urbană, peisagistică, care să le aducă mai mult împreună decât sunt în prezent”, a declarat primarul Capitalei, Ciprian Ciucu.

Cu ocazia lansării acestui proiect, azi și mâine, Șos. Kiseleff devine pietonală între Str. Ion Mincu și Piața Victoriei. De la ora 10.00, au loc o serie de activități pentru copii și familii.

"Spațiul dintre cele trei instituții devine o extensie a muzeelor. Familii și copii vor putea participa la 18 ateliere creative interactive, concerte, proiecție de film și vânătoare de comori. Accesul la activități, dar și în muzee este gratuit, pe bază de brățări simbolice”, a anunțat primarul Sectorului 1, George Tuță.

Programul de la "Triunghiul muzeelor"

Sâmbătă, 10.00 - 19.00:

Activități în aer liber cu tematica Dobrogea, ateliere, animație cu muzici dobrogene

Vânătoare de comori: „Descoperă ADN-ul României” (10:00 – 18:00)

Concert cu instrumente arhaice de suflat și percuție (13:00-13:40; 15:30-16:10)

proiecția filmului „România Sălbatică”, pe peluza din fața Muzeului Antipa;

Duminică, 10.00 - 18.00:

Ateliere de olărit, de reciclare creativă, de muzică, de improvizație

Vânătoare de comori: „Descoperă ADN-ul României” (10:00 – 18:00)

Concert cu instrumente arhaice de suflat și percuție (14:00 – 14:40).

Triunghiul Muzeelor este unul dintre evenimentele din cadrul „Zilelor Bucureștiului”. În acest weekend, sărbătorim 567 de ani de la prima atestare documentară a orașului nostru", a mai transmis PMB.