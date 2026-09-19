Avertizare imediată de la ANM: Cod galben de ceaţă densă, care determină vizibilitate redusă şi sub 50 de metri. Localităţile afectate

<1 minut de citit Publicat la 09:01 19 Sep 2026 Modificat la 09:02 19 Sep 2026

Avertizare imediată de la ANM: Cod galben de ceaţă densă. Sursa foto: Getty Images

Meteorologii ANM au emis, sâmbătă dimineaţă, un Cod galben de ceaţă care determină vizibilitate redusă sub 200 m și izolat sub 50 m. Avertizarea nowcasting este valabilă pentru 5 localităţi din judeţul Botoşani, în intervalul orar 8.30 - 10.00.

Localităţile afectate sunt Coțușca, Rădăuți-Prut, Păltiniș, Darabani, Viișoara.

Cod galben de ceaţă care determină vizibilitate redusă sub 200 m și izolat sub 50 m

Valabil de la : 19-09-2026 ora 8:30 până la : 19-09-2026 ora 10:00

În zona : Județul Botoşani: Coțușca, Rădăuți-Prut, Păltiniș, Darabani, Viișoara;

Cum va fi vremea în Bucureşti, în weekend-ul 19-20 septembrie

Zilele Bucureștiului 2026 au loc în weekendul 19-20 septembrie, iar bucureștenii care vor participa la concerte, spectacole și celelalte evenimente organizate în aer liber vor avea parte de o vreme caldă pentru această perioadă.

Sâmbătă, 19 septembrie, vremea se anunță caldă pentru această perioadă din an în București. Temperatura maximă este estimată în jurul valorii de 30 de grade Celsius, în timp ce minima nocturnă va coborî spre 15 grade Celsius.

Duminică, 20 septembrie 2026, când este sărbătorită Ziua Bucureștiului, vremea se anunță favorabilă pentru activitățile în aer liber. Temperatura maximă este estimată la aproximativ 29 de grade Celsius, iar minima nopții va fi de circa 16 grade Celsius.