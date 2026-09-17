Atmosfera Pământului nu a avut niciodată atât de mulți vapori de apă. El Niño crește riscul fenomenelor extreme

Nivel record de vapori de apă în atmosfera Pământului, în august 2026. Foto: Getty Images

În luna august, atmosfera planetei a reținut o cantitate de vapori de apă mai mare decât în ​​oricare altă lună înregistrată vreodată, amplificând astfel riscul de căldură extremă și precipitații intense la nivel mondial, potrivit serviciului european pentru schimbări climatice, notează The Guardian.

Experţii au afirmat că încălzirea globală a contribuit la acest record, întrucât o atmosferă mai caldă poate reține o cantitate mai mare de apă, iar fenomenul istoric El Niño din Oceanul Pacific a contribuit, probabil, și el la creșterea nivelului vaporilor de apă.

Conform Serviciului Copernicus privind Schimbările Climatice (C3S), cantitatea de vapori de apă din atmosferă înregistrată în luna august a fost de 27,35 kg pe metru pătrat, depășind cu 0,04 kg/m² recordul anterior, stabilit în iulie 2024.

Această valoare indică cantitatea de vapori de apă dintr-o coloană de aer situată deasupra unui metru pătrat de suprafață terestră și care se extinde pe toată înălțimea atmosferei.

Creșterea cu 0,04 kg/m² față de recordul anterior a fost echivalentă, potrivit calculelor unui climatolog, cu aproximativ 20 de trilioane de litri de apă în plus – sau 20 de cuburi de apă, fiecare având o latură de un kilometru.

Dr. Julien Nicolas, cercetător principal la C3S, a precizat că nivelul vaporilor de apă a fost estimat în cadrul setului de date ERA5 prin combinarea măsurătorilor de umiditate provenite de la sateliți, baloane meteorologice și alte surse cu un model meteorologic. Datele privind estimările vaporilor de apă acoperă perioada începând cu anul 1979.

August 2026, cea mai caldă lună înregistrată vreodată pe Terra

De asemenea, luna august a fost, la egalitate, cea mai caldă lună înregistrată vreodată pe planetă conform setului de date ERA5 (care datează din 1940) și cea mai caldă lună conform setului de date al Administrației Naționale Oceanice și Atmosferice (NOAA) din SUA, care începe din anul 1850.

Nicolas a afirmat că recordul privind nivelul vaporilor de apă este „în concordanță cu recordul de temperatură globală înregistrat în luna august” și a menționat că „aerul mai cald poate reține cu aproximativ 7% mai mulți vapori de apă pentru fiecare grad de încălzire globală”.

El a afirmat că oceanele tropicale au reprezentat o sursă majoră a vaporilor de apă.

„Temperaturile excepțional de ridicate de la suprafața mării, înregistrate în aceste regiuni în luna august, parțial asociate cu prezența și intensificarea fenomenului El Niño, au sporit evaporarea și au contribuit, probabil, în mod semnificativ la nivelul record al vaporilor de apă la nivel global.”

El a precizat că creșterea nivelului vaporilor de apă ar putea amplifica riscul de precipitații intense, inclusiv cele asociate cicloanelor, și ar putea furniza un plus de energie furtunilor, „întrucât căldura este eliberată atunci când vaporii de apă condensează sub formă de picături noroase, contribuind astfel, potențial, la intensificarea acestora”.

Cel mai puternic El Niño din istorie

Se estimează că actualul fenomen climatic El Niño din zona tropicală a Pacificului va fi cel mai puternic înregistrat vreodată, iar climatologii prevăd că acesta ar putea propulsa temperaturile globale la niveluri record în cursul anului viitor.

O analiză preliminară realizată de oameni de știință australieni a indicat faptul că probabilitatea apariției temperaturilor record ale apei în Pacific – un indicator specific fenomenului El Niño – a crescut de șase ori din cauza încălzirii globale.

Dr. Andrew Dessler, climatolog la Universitatea Texas A&M, a scris că este „de neimaginat ca vreo lună din ultimele câteva mii de ani, poate chiar din ultimele 100.000 de ani”, să fi avut o cantitate mai mare de vapori de apă în atmosferă decât luna august.

„Trăim, așa cum spune proverbul, vremuri interesante”, a scris el.

Profesorul Steven Sherwood, de la Centrul de Cercetare a Schimbărilor Climatice din cadrul Universității New South Wales, a afirmat că, deși o cantitate suplimentară de 0,04 kg/m² de vapori de apă la nivel planetar „nu pare mult... atunci când această creștere este continuă, începe să aibă efecte”.

„Multe dintre efectele schimbărilor climatice apar, de fapt, din cauza vaporilor de apă. Atunci când acești vapori de apă se deplasează către latitudini mai mari, ei transferă căldură în aer. Astfel, o mare parte din căldura extremă resimțită în acele zone provine, indirect, de la vaporii de apă.”

„Știm că umiditatea ridicată are efecte în timpul valurilor de căldură, deoarece împiedică răcirea pe timpul nopții, îngreunând astfel refacerea organismului după zilele caniculare.”

Profesorul Jason Evans, tot din cadrul centrului climatic al UNSW, a calculat că nivelul record de vapori de apă a depășit recordul anterior cu o cantitate echivalentă cu aproximativ 20 de trilioane de litri – sau un volum de apă egal cu cel din 41 de golfuri Sydney Harbour.

Dr. Kimberley Reid, cercetător în domeniul climei la Universitatea din Melbourne și specialistă în studiul vaporilor de apă, a declarat: „Având în vedere că luna august a fost cea mai caldă din ultimii cel puțin 170 de ani, acest record nu este surprinzător”.

„Temperatura și vaporii de apă sunt strâns legate”, a spus ea. „La fel ca în cazul temperaturilor, înregistrăm aceste recorduri din cauza emisiilor rezultate din arderea combustibililor fosili și a fenomenului El Niño.

Vaporii de apă fac, de asemenea, parte din bucla de feedback climatic: fiind un gaz cu efect de seră, aceștia contribuie la încălzirea suplimentară a atmosferei, care, la rândul său, reține o cantitate și mai mare de vapori de apă. Cauza principală o reprezintă excesul de CO2 și metan.”