Kelemen Hunor, după desemnarea lui Siegfried Mureșan: Suntem parteneri în acest demers. Ce linie roșie pune însă UDMR

Președintele UDMR, Kelemen Hunor. Foto: Agerpres

Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a transmis joi, după nominalizarea lui Siegfried Mureşan pentru funcţia de premier, că misiunea acestuia este să construiască o majoritate parlamentară, iar UDMR va fi partener în acest demers.

„Preşedintele a decis: l-a desemnat pe Siegfried Mureşan pentru funcţia de prim-ministru. Misiunea premierului desemnat este să construiască o majoritate parlamentară, iar noi vom fi parteneri în acest demers”, transmite Kelemen Hunor pe Facebook.



Acesta a subliniat că partidul său nu va accepta o majoritate bazată pe voturile AUR.

„Într-un singur lucru nu facem compromisuri: nu acceptăm o majoritate bazată pe voturile AUR şi ale partidelor extremiste", a scris Kelemen.

Preşedintele Nicuşor Dan l-a desemnat joi pe europarlamentarul Siegfried Mureşan pentru funcţia de premier, în urma consultărilor de la Palatul Cotroceni cu preşedinţii şi reprezentanţii partidelor şi formaţiunilor politice din Parlament.

El a spus că l-a ales pe Mureşan, "prima opţiune" a sa, deoarece a avut cele mai multe voturi din partea partidelor venite la consultări.

Accept propunerea făcută de preşedintele României, a anunţat Siegfried Mureşan într-o postare pe Facebook.