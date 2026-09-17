Un pasager a murit la bordul unui avion Malaysia Airlines, în timpul unui zbor Kuala Lumpur - Sydney

1 minut de citit Publicat la 17:58 17 Sep 2026 Modificat la 18:02 17 Sep 2026

Avioane ale companiei Malaysia Airlines. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Un bărbat în vârstă de 58 de ani a murit la bordul unui avion al companiei Malaysia Airlines care zbura de la Kuala Lumpur la Sydney.

Bărbatul ar fi murit după ce i s-a făcut rău în timpul zborului, miercuri, 16 septembrie, au declarat reprezentanții Poliției din New South Wales pentru revista PEOPLE.

Ofițeri din cadrul South Sydney Police Area Command au fost trimiși la terminalul internațional al Aeroportului Sydney în jurul orei 17:50, pe 16 septembrie, după ce au primit un raport potrivit căruia unui pasager aflat la bordul unui avion venit de la Kuala Lumpur i se făcuse rău, a precizat Poliția din New South Wales.

Acesta ar fi suferit un „atac de astm”, potrivit Daily Mail.

Membrii echipajului și pasagerii aflați la bord au încercat să îi acorde primul ajutor, însă bărbatul a murit ulterior, au anunțat autoritățile.

Identitatea bărbatului nu a fost făcută publică până în acest moment.

Poliția din New South Wales a precizat că moartea bărbatului nu este tratată ca fiind suspectă și că nu sunt anticipate alte acțiuni din partea poliției.

Tragediile care se țin lanț pentru Malaysia Airlines

Numele Malaysia Airlines a fost asociat în ultimul deceniu cu două dintre cele mai misterioase și tragice incidente aviatice din istoria recentă.

Cel mai cunoscut caz este dispariția zborului MH370, care a plecat de la Kuala Lumpur spre Beijing pe 8 martie 2014 și a dispărut cu 239 de persoane la bord. Aeronava Boeing 777 nu a fost găsită nici până în prezent, iar circumstanțele exacte ale dispariției rămân necunoscute.

Câteva luni mai târziu, pe 17 iulie 2014, zborul MH17, operat tot de Malaysia Airlines, a fost doborât deasupra Ucrainei, în timp ce zbura de la Amsterdam spre Kuala Lumpur. Toate cele 298 de persoane aflate la bord au murit. Investigațiile internaționale au stabilit că aeronava a fost lovită de o rachetă sol-aer Buk, iar anchetatorii au atribuit utilizarea sistemului unor membri ai forțelor separatiste proruse din estul Ucrainei.

Cele două tragedii din 2014 au avut un impact major asupra companiei Malaysia Airlines, care s-a confruntat ulterior cu procese, dificultăți financiare și cu un amplu proces de restructurare.