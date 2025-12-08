La peste 11 ani de la dispariția zborului MH370, un tribunal obligă Malaysia Airlines să plătească 3,3 milioane de dolari despăgubiri

1 minut de citit Publicat la 16:08 08 Dec 2025 Modificat la 16:08 08 Dec 2025

Avion al companiei Malaysia Airlines. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Hepta

Un tribunal din Beijing a anunţat luni că a obligat Malaysia Airlines să plătească despăgubiri totale de circa 3,3 milioane de dolari familiilor a opt victime ale zborului MH370, la mai mult de 11 ani de la dispariţia sa încă neelucidată, informează AFP, potrivit Agerpres.

Într-un comunicat, tribunalul chinez a menţionat că alte 47 de procese au fost retrase în urma acordurilor cu compania aeriană şi filiala sa internaţională, Malaysia Airlines International.

Despăgubirile acordate - 410.000 de dolari (351.000 de euro) pentru fiecare dintre cele opt victime - sunt destinate să acopere, printre altele, suferinţa emoţională şi cheltuielile de înmormântare.

Avionul Boeing 777 care opera zborul MH370 a dispărut de pe radar pe 8 martie 2014

Avionul Boeing 777 care opera zborul MH370, decolat din Kuala Lumpur spre Beijing cu 239 de persoane la bord - pasageri şi membri ai echipajului - a dispărut de pe radar pe 8 martie 2014, într-un caz care rămâne unul dintre cele mai mari mistere din istoria aviaţiei civile.

Avionul nu a fost niciodată găsit, în ciuda celei mai ample operaţiuni de căutare efectuate vreodată.

Circa două treimi dintre cei 227 de pasageri erau chinezi. Printre alte victime s-au numărat malaezieni, indonezieni, australieni, indieni, francezi şi americani.

În total, 78 de dosare au fost depuse în justiţie de rude ale victimelor, dintre care 23 rămân în aşteptare deoarece petenţii „fie nu au solicitat un certificat de deces, fie nu au finalizat procesul de solicitare”, potrivit curţii.

Cele opt victime ale căror rude vor primi despăgubiri sunt toate declarate legal decedate.

Decizia instanţei vine la mai puţin de o săptămână după ce autorităţile malaeziene au anunţat reluarea căutărilor avionului la sfârşitul lunii decembrie, o decizie salutată de diplomaţia chineză şi de familiile victimelor.