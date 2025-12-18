Nuclearelectrica își menține ratingul de credit, dar perspectiva rămâne negativă

Nuclearelectrica are ca domenii de activitate producerea de energie electrică, termică şi de combustibil nuclear. Foto: Agerpres

Agenția de rating Fitch a decis să mențină calificativul de credit al Nuclearelectrica la nivelul „BBB-” și a păstrat perspectiva negativă. Evoluția companiei este strâns legată de situația financiară a statului român și de amploarea investițiilor planificate în sectorul nuclear, atrage atenția agenția de rating. Deși calificativul este cel mai scăzut din categoria investment grade, Fitch nu a retrogradat totuși Nuclearelectrica, dar avertizează astfel că există riscuri care ar putea duce la o scădere a ratingului în viitor.

Agenţia de rating Fitch a confirmat ratingul IDR (Long-Term Issuer Default Rating) la 'BBB-, cu perspectivă negativă, acordat S.N. Nuclearelectrica S.A, a anunţat compania, potrivit Agerpres.

IDR (Issuer Default Rating) arată cât de probabil este ca o companie să-și poată plăti datoriile pe termen lung. BBB- este cel mai scăzut nivel din categoria „investment grade” (recomandată pentru investitori mai prudenți).Un rating mai bun înseamnă împrumuturi la dobânzi mai mici.

„Confirmarea reflectă profilul de credit independent (SCP) neschimbat al companiei, de "bb+", şi creşterea cu un nivel a SCP pentru a reflecta aşteptările puternice privind sprijinul din partea statului român (BBB-/Negativ). Perspectiva negativă reflectă ratingul suveran”, se arată în comunicatul Nuclearelectrica.



Potrivit companiei, SCP reflectă baza de active profitabilă a Nuclearelectrica şi poziţia solidă pe piaţă, dar şi planul de investiţii mari, în special pentru Retehnologizarea Unităţii 1.



Factorii de rating ai SNN rămân similari celor aferenţi ratingului BBB-:

poziţia de piaţă puternică drept unic producător de energie nucleară, acoperind aproximativ 20% din necesarul de consum al Romaniei şi un istoric operaţional puternic;

planul capex extins, proiectele de investiţii;

implicarea în proiectele de investiţii pe termen mediu cu referire la Proiectul Unităţilor 3 şi 4, Proiectul Retehnologizării Unităţii 1 şi Proiectul SMR;

sprijinul statului ca factor de mitigare;

Nuclearelectrica a transmis că deși Fitch spune că este o companie solidă, proiectele de investiții pun presiune pe finanțele companiei. De asemenea, Nuclearelectrica atrage atenția că ratingul companiei este influențat direct de situația financiară a României, nu doar de performanța SNN.

Nuclearelectrica are ca domenii de activitate producerea de energie electrică, termică şi de combustibil nuclear. Societatea funcţionează sub autoritatea Ministerului Energiei, statul român deţinând 82,49% din acţiuni, iar alţi acţionari 17,50%, după listarea companiei la bursă în 2013.