Scăderea consumului s-a accentuat în România după valul de taxe. Economist: “Riscăm recesiune tehnică”

Eurostat a confirmat trendul privind scăderea consumului în România.Sursa foto: Getty Images

România a înregistrat cea mai mare scădere a comerțului cu amănuntul din UE în noiembrie 2025. În timp ce volumul vânzărilor a crescut cu 2,3% în Uniunea Europeană și zona euro, în România a scăzut cu 4,6%, potrivit Eurostat, citat de Agerpres.

Având în vedere că acest indicator reflectă situația vânzărilor de bunuri, precum alimente, băuturi, tutun, produse nealimentare sau combustibili evoluția arată o prăbușire a consumului, posibil legată de intrarea în vigoare sau anticiparea unor taxe suplimentare.

Despre acest lucru, economistul Adrian Codirlașu a declarat pentru Agerpres, analizând impactul asupra PIB-ului, că România riscă o recesiune tehnică:

"Vestea mai puţin bună: este posibil să avem recesiune tehnică în anul 2025 pentru că avem în trimestrul III versus trimestrul II o scădere de 0,2%. Iar uitându-mă la cum a evoluat consumul în trimestrul IV anul trecut s-ar putea ca şi trimestru IV faţă de trimestru III să fie tot un minus pe partea de PIB. Sunt riscuri ca să înregistrăm în ultimele două trimestre ale anului trecut recesiune tehnică. Dar pe ansamblu anului va fi un plus mic. Dacă mă uit la consum, s-a accentuat scăderea consumului. Avem 4,8% scădere în noiembrie 2025 versus noiembrie 2024. Scăderea e mai mare decât cea înregistrată în octombrie, tot pe date anuale. Se vede, consumul a fost lovit de majorarea de fiscalitate. Pe de o parte avem şi efectul de bază în 2025, pentru că în 2024 efectiv s-a aruncat cu bani în economie. Acele politici nu erau sustenabile pentru creşterea consumului. Cumva şi de aici a venit această scădere, dar ce a declanşat, începând din august această scădere a consumului, majorările de taxe", a declarat Adrian Codirlaşu.

Colectare mai mică la buget

În rândul statelor membre UE pentru care sunt disponibile datele, cea mai mare creştere a volumului comerţului cu amănuntul în noiembrie, comparativ cu perioada similară din 2024, s-a înregistrat în Cipru (8,5%), Portugalia (6,5%) şi Danemarca (6,2%), singurele scăderi fiind în România (minus 4,6%), Slovacia (minus 2,8%), Austria (minus 2,2%) şi Luxemburg (minus 0,1%).

În UE, vânzările de alimente, băuturi şi tutun au crescut cu 0,8%, cele de produse non-alimentare cu 3,6%, iar cele de combustibili auto cu 2%.

Volumul comerţului cu amănuntul a crescut cu 0,2% în Uniunea Europeană şi în zona euro, în noiembrie, comparativ cu luna precedentă, când s-a înregistrat un avans similar în UE şi de 0,3% în zona euro.

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a explicat, în luna noiembrie, pentru Antena 3 CNN că s-a înregistrat o colectare mai redusă la buget din cauza efectului anunțului privind majorarea TVA.

Pe de altă parte, Alexandru Nazare a precizat că nu se pot trage concluzii de la o lună la alta și că ar fi nevoie de mai multe execuții bugetare pentru a afla dacă există sau nu un “efect de bumerang” al taxelor asupra încasărilor.

Eurostat a confirmat astfel un trend în ceea ce privește consumul în România. În luna septembrie, România a fost a doua țară din UE cu cel mai abrupt declin al consumului.

Mai mult, economiștii spun că acest lucru este cauzat de majorările de taxe care au afectat veniturile românilor.

Au scăzut vânzările de produse alimentare, băuturi şi tutun

Conform datelor Institutului Naţional de Statistică, în România, la nivelul lunii noiembrie 2025 faţă de noiembrie 2024, afacerile din comerţul cu amănuntul (cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete) au scăzut cu 4,8%, ca serie brută, pe fondul rezultatelor negative din comerţul cu amănuntul al carburanţilor pentru autovehicule în magazine specializate (-5,3%), vânzărilor de produse alimentare, băuturi şi tutun (-5,1%) şi vânzărilor de produse nealimentare (-4,4%).

În acelaşi timp, ca serie ajustată, volumul cifrei de afaceri din acelaşi domeniu s-a diminuat cu 4%, din cauza vânzărilor de produse alimentare, băuturi şi tutun (-5,1%) şi vânzărilor de produse nealimentare (-3,3%). La polul opus, comerţul cu amănuntul al carburanţilor pentru autovehicule în magazine specializate a crescut cu 2,3%.

Raportat la octombrie 2025, în noiembrie 2025, comerţul cu amănuntul (cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete) a înregistrat o creştere cu 2,5% a cifrei de afaceri, ca serie brută, respectiv cu 0,1%, ca serie ajustată.