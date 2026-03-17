Imagini cu camioneta spectaculoasă, fabricată în 1952, care s-a prezentat la RAR Griviţa. "Era un cal de muncă pentru americani"

Inspectorii de la RAR Griviţa, din Bucureşti, au avut parte de o surpriză frumoasă, marţi, când, în reprezentanţă, şi-a făcut apariţia o camionetă Chevrolet 3100, fabricată în 1952. Maşina este dotată cu un motor pe benzină de 3,5 litri și aproximativ 85 de cai putere. Angajaţii de la RAR n-au ratat ocazia şi au fotografiat exemplarul spectaculos. "La vremea ei, această mașina era un cal de muncă pentru americanii din mediul rural sau pentru micii fermieri, o unealtă care era în același timp și mijloc de transport", au spus inspectorii.

"Știm că a venit cu adevărat primăvara atunci când vedem astfel de “ghiocei” în curțile reprezentanțelor RAR. Astăzi, la RAR Grivița: Chevrolet 3100 fabricat în 1952. Camioneta este dotată cu un motor pe benzină de 3,5 L și aproximativ 85 CP.

La vremea ei, această mașina era un cal de muncă pentru americanii din mediul rural sau pentru micii fermieri, o unealtă care era în același timp și mijloc de transport.

Nu știm dacă astăzi proprietarul o mai supune la munci grele, dar judecând după atenția acordată detaliilor, presupunem că autoutilitara este acum vedeta garajului", au transmis cei de la RAR Griviţa.

Fără îndoială, camioneta a fost încadrată la maşini de epocă.