Românii pot merge cu trenul direct spre Bulgaria și Turcia: CFR Călători reia legăturile din această vară. Cât costă biletele

1 minut de citit Publicat la 16:36 28 Mai 2026 Modificat la 16:36 28 Mai 2026

Compania vine în sprijinul pasagerilor care aleg să îşi petreacă vacanţele sau concediile în Bulgaria şi Turcia / Sursa foto: Facebook/ CFR Calatori

CFR Călători anunţă reluarea circulaţiei trenului internaţional "România", care va asigura zilnic, în perioada 12 iunie - 12 octombrie 2026, legături directe între Bucureşti şi Varna, Sofia şi Istanbul/Halkali.

Potrivit unui comunicat al operatorului naţional feroviar de pasageri, transmis joi Agerpres, prin aceste rute internaţionale directe, compania vine în sprijinul pasagerilor care aleg să îşi petreacă vacanţele sau concediile în Bulgaria şi Turcia.

Astfel, pentru direcţia Varna, va circula, în perioada 12 iunie - 11 octombrie 2026, trenul internaţional "România" 461 (461/9623), pe ruta Bucureşti Nord (plecare 10:46) - Varna (sosire 19:56), respectiv în intervalul 13 iunie - 12 octombrie, trenul internaţional "România" 460 (9620/460) pe traseul Varna (plecare 9:30) - Bucureşti Nord (sosire 16:56). Preţul unui bilet Bucureşti Nord - Varna (sau retur), la clasa a 2-a, este de 27 de euro.

Pe destinaţia Sofia, în perioada 13 iunie - 12 octombrie 2026, va exista trenul internaţional "România" 461, cu traseul Bucureşti Nord (plecare 10:46) - Sofia (sosire 20:41), precum şi trenul internaţional "România" 460 (20231/460), pe direcţia Sofia (plecare 7:00) - Bucureşti Nord (sosire 16:56). Tariful unei călătorii pe ruta Bucureşti Nord - Sofia (sau retur), la clasa a 2-a, este de 33,6 de euro.

De asemenea, pentru Istanbul/Halkali, trenul internaţional "România" 461 (461/465/493/12504) va pleca din Bucureşti Nord, la ora 10:46), cu sosire la destinaţie la 9:56, în perioada 13 iunie - 12 octombrie 2026. În plus, trenul internaţional "România" 460 (12503/492/464/460) va avea traseul Istanbul/Halkali (plecare 20:00) - Bucureşti Nord (sosire 16:56), din 11 iunie până pe 10 octombrie.

Preţul unui bilet Bucureşti Nord - Istanbul/Halkali (sau retur), la vagon cuşetă cu patru locuri, este de 57,8 de euro.

Reprezentanţii companiei feroviare precizează că biletele pentru călătoriile internaţionale pot fi cumpărate cu până la 90 de zile în avans din staţiile şi agenţiile CFR Călători deschise traficului internaţional, precum şi online, de pe site-ul CFR Călători.

Pentru destinaţiile din Bulgaria şi Turcia, biletele pot fi ridicate din gară sau livrate prin curier pe teritoriul României, iar în cazul călătoriilor către Bulgaria, biletele pot fi primite şi în format PDF (A4RT), direct pe telefonul mobil.

Totodată, pentru călătoriile în Bulgaria şi Turcia poate fi utilizată şi oferta Interrail, atât în varianta continuă, cât şi flexi. Biletele Interrail sunt disponibile la casele de bilete din staţiile şi agenţiile CFR Călători cu vânzare în trafic internaţional.