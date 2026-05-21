„Trenurile Soarelui” revin din 12 iunie. CFR Călători pune în circulaţie 60 de trenuri spre litoral

<1 minut de citit Publicat la 18:56 21 Mai 2026 Modificat la 18:56 21 Mai 2026

CFR Călători dă startul programului "Trenurile Soarelui" cu zeci de garnituri Sursa foto: Facebook/ CFR Calatori

CFR Călători a transmis, joi, că „trenurile soarelui” vor intra în circulație începând din 12 iunie. Turiştii vor avea la dispoziţie 60 de trenuri directe zilnic către litoralul Mării Negre.

Trenurile fac parte din programul estival, dedicat călătoriilor spre litoralul Mării Negre. Programul este conceput să asigure legături feroviare directe din întreaga ţară către mare, pe durata sezonului de vară.

Potrivit CFR Călători, sunt puse la dispoziție 60 de trenuri directe zilnic către litoralul Mării Negre, dintre care 28 sunt suplimentare, iar restul fac parte din circulaţia obişnuită.

Trenurile directe suplimentare sunt disponibile din:

- Nord-Vest: Oradea, Satu Mare/Baia Mare

- Vest: Arad, Timişoara Nord, Reşiţa Nord

- Centru: Cluj-Napoca, Târgu Mureş, Braşov, Sibiu

- Nord-Est / Est: Suceava Nord, Iaşi, Galaţi

- Sud: Craiova, Bucureşti.

Totodată, programul estival din acest an include și utilizarea unui număr semnificativ de vagoane şi locomotive modernizate prin fonduri PNRR, precum şi a noilor rame electrice Alstom Coradia Stream.

„Un element important al acestui sezon îl reprezintă utilizarea unui număr semnificativ de vagoane şi locomotive modernizate prin fonduri PNRR, precum şi a noilor rame electrice Alstom Coradia Stream, aflate deja în circulaţie pe relaţia Bucureşti-Constanţa, care oferă condiţii moderne de călătorie şi servicii îmbunătăţite pentru pasageri", arată compania.